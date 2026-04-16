Estos son los requisitos para manejar siendo extranjero en Estados Unidos

Las personas quieran conducir en Estados Unidos deberán obtener Permiso de Conducir Internacional (IDP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los extranjeros que deseen conducir en Estados Unidos deben cumplir los requisitos que establece la ley de cada estado, según informa USAGov en Español, el sitio oficial de información del Gobierno de Estados Unidos.

En algunos estados estadounidenses es obligatorio poseer un Permiso de Conducir Internacional (IDP) junto con la licencia válida del país de origen. Este permiso debe gestionarse antes del viaje, ya que Estados Unidos no emite IDP a visitantes extranjeros.

Cómo obtener y utilizar un permiso de conducir internacional

De acuerdo a la American Automobile Association (AAA).el IDP es un documento de identificación válido en 150 países y contiene el nombre, foto e información del conductor.

Esta acreditación resulta esencial no solo para quienes planean manejar en el extranjero, sino también para quienes desean evitar complicaciones al rentar un vehículo o transitar por naciones con normativas estrictas sobre documentación vehicular.

El IDP es un documento de identificación válido en 150 países y contiene el nombre, foto e información del conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Permiso Internacional de Conducir (PIC) debe expedirse en el mismo país que el permiso de conducir del viajero. Por lo tanto, si una persona de Argentina tiene un permiso de conducir argentino, su PIC también debe expedirse en la Argentina

Cómo alquilar un auto en Estados Unidos siendo extranjero

En caso de que las personas ya estén en Estados Unidos, por ejemplo en el estado de Florida, deberán hacer el siguiente trámite:

Enviar su solicitud completa por correo a la siguiente oficina y dirección: Heathrow, FL 32746. Luego, hay que presentar la siguiente documentación:

El formulario de solicitud IDP completado

Dos fotos originales de pasaporte, cada una firmada en el reverso.

Tarifa de permiso de USD 20

Una fotocopia de ambos lados de su licencia de conducir.

El IDP sirve como documento válido de identificación personal en múltiples jurisdicciones, aunque no reemplaza la obligación de acatar las leyes locales si el titular reside permanentemente o trabaja en otro país. En tales casos, será necesario tramitar una licencia local en concordancia con la legislación de la nación de residencia, según la información proporcionada por la AAA.

El Permiso Internacional de Conducir es reconocido mundialmente, pero solo puede expedirse en el país donde fue concedida la licencia original. En el caso de licencias emitidas por territorios estadounidenses, el trámite debe gestionarse dentro de Estados Unidos, mientras que ningún otro país está autorizado a emitir un IDP que acompañe a una licencia estadounidense. Esta regulación, subraya la AAA, garantiza la autenticidad y la aceptación internacional del documento.

La gestión anticipada del Permiso Internacional de Conducir ofrece seguridad a los viajeros y evita inconvenientes legales o administrativos en el extranjero. Según la AAA, la adquisición previa de este documento representa una medida preventiva tanto para quienes planean conducir como para quienes podrían verse en la necesidad de hacerlo inesperadamente durante su estancia fuera de Estados Unidos.