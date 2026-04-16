La NASA revisa el desempeño del escudo térmico de la nave Orión después de la misión Artemis II

La NASA evalúa la integridad del escudo térmico de Orión tras el exitoso reingreso y amerizaje de Artemis II (REUTERS).

La cápsula Orión de la misión Artemis II completó su reingreso atmosférico con la tripulación humana a bordo, después de recorrer más de 402.000 kilómetros alrededor de la Luna. Actualmente, la NASA evalúa si el escudo térmico modificado logró proteger efectivamente a los astronautas frente a temperaturas de hasta 2.760 °C (5.000 °F).

Según NBC News, la agencia confirmó que el retorno concluyó sin complicaciones para la tripulación y que el desempeño del escudo térmico determinará el calendario de futuras misiones tripuladas.

La revisión del escudo térmico tras el amerizaje

Al recuperarse la cápsula tras el amerizaje, expertos y aficionados advirtieron una extensa mancha blanca en la base del escudo térmico, rodeada por el material calcinado habitual. De acuerdo con KSHB, consultado por la inquietud que circuló en redes sociales, el administrador de la agencia espacial Jared Isaacman explicó que la decoloración coincidía con el área de la almohadilla de compresión, una zona que había presentado comportamientos similares durante pruebas de laboratorio y que no implica pérdida de material ni daño estructural inesperado.

Esto se debe a que la cápsula emplea un recubrimiento denominado Avcoat, diseñado para degradarse gradualmente ante el calor extremo; los subproductos generados durante este proceso pueden producir diferencias cromáticas superficiales tras el reingreso, informó el medio.

Una mancha blanca observada en el escudo térmico tras el amerizaje no implica daño estructural según análisis preliminares de la NASA (NASA/Joel Kowsky/Via REUTERS).

Equipos de buzos de la NASA documentaron el estado del escudo térmico mediante imágenes submarinas tomadas inmediatamente después del amerizaje, antes de que el equipo de recuperación pudiera provocar daños adicionales, indicó la portavoz Kenna Pell en diálogo con NBC News.

Posteriormente, la nave fue trasladada al Centro Espacial Kennedy en Florida, donde permanecerá bajo inspección detallada durante treinta días. Al concluir ese período, la agencia prevé publicar un informe técnico sobre el estado del escudo, reportó Fox 17 y KSHB. A su vez, la NASA prevé reutilizar 286 componentes de la nave en lanzamientos futuros.

Resultados preliminares y agenda de las misiones Artemis

El regreso de Artemis II se vio condicionado por los incidentes técnicos registrados en la misión de prueba Artemis I en 2022 cuando el escudo térmico de la nave Orión presentó grietas y desprendimientos durante la reentrada. Según concluyeron investigaciones internas de la NASA, el origen del fallo fue la presión de gases atrapados bajo la superficie del escudo, lo que generó nuevas preocupaciones sobre la seguridad de futuras misiones tripuladas.

Incluso, el exastronauta de la NASA Charlie Camarda solicitó públicamente que no se autorizara el lanzamiento de una misión tripulada sin una solución definitiva de diseño. Sin embargo, la cápsula destinada a Artemis II ya estaba ensamblada cuando se identificó el defecto, por lo que la NASA decidió modificar el perfil de reentrada en vez de reemplazar el escudo térmico.

La cápsula Orión permanece bajo inspección técnica en el Centro Espacial Kennedy durante un período de treinta días tras la misión Artemis II (NASA/Joel Kowsky/Via REUTERS).

Durante el operativo, la base de control recibió en tiempo real la información sobre el estado del escudo térmico, mientras equipos aéreos y náuticos recolectaban pruebas para validar el funcionamiento de las modificaciones estructurales.

Informes preliminares, citados por el canal KSHB, señalaron mejoras sustanciales respecto a los desperfectos detectados en Artemis I. No obstante, de acuerdo con Isaacman, aún es prematuro llegar a conclusiones, aunque mantiene optimismo respecto a obtener resultados diferenciados en el desempeño térmico: “Sospecho que cuando se publiquen las imágenes, será bastante obvio que hay una diferencia marcada entre el desempeño del escudo térmico de Artemis I y Artemis II”.

La implementación de una nueva estrategia de entrada atmosférica, junto con la decisión de mantener el perfil de reentrada modificado, permitió a la NASA completar la misión sin incidentes que comprometieran la seguridad de la tripulación. Este resultado es considerado un requisito indispensable para autorizar un descenso humano en la Luna y garantizar la continuidad del programa Artemis.