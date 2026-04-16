El ICE liberó al ex jefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem, condenado por la trama golpista de 2022

Alexandre Ramagem, ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem, habría sido liberado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras haber sido arrestado en Orlando, Florida, luego de fugarse mientras cumplía una condena de 16 años de prisión por su implicación en la trama golpista de 2022, liderada por el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro.

El anuncio fue realizado el miércoles por el hijo del mandatario brasileño, Eduardo Bolsonaro, quien publicó en sus redes sociales que “Ramagem es libre y está de vuelta en casa”. Además, el Departamento de Correcciones de Orange County, Florida, eliminó de su web la ficha de detención.

Eduardo Bolsonaro expresó que el ex jefe de la Abin “merece asilo en la tierra de la libertad, junto a su valiente esposa, incansable en la lucha por su libertad, y sus hermosas hijas”. Agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su “sensibilidad y atención al abordar el caso” de Ramagem, a quien calificó como un “verdadero héroe nacional”.

El Gobierno de Brasil solicitó a Estados Unidos la extradición de Ramagem, quien salió del país tras ser condenado por el Tribunal Supremo Federal a 16 años de prisión por intento de golpe de Estado.

El ICE de EEUU detuvo al ex director de la inteligencia brasileña Alexandre Ramagem (Europa Press)

La Policía Federal brasileña señaló que la detención fue posible gracias a la cooperación internacional, aunque en el expediente de ICE consta que la causa inicial del arresto está vinculada a su situación migratoria y no a la solicitud de extradición.

Ramagem, quien dirigió la Abin entre 2019 y 2022 durante la administración Bolsonaro, fue señalado por la Fiscalía como responsable de coordinar un aparato clandestino de espionaje para monitorear a opositores y recopilar información destinada a desacreditar el sistema electoral brasileño. Tras la sentencia, la Cámara de Diputados le retiró el mandato y su pasaporte diplomático fue anulado, impidiéndole viajar legalmente fuera del país.

La fuga se produjo a través de la frontera con Guyana, desde el estado de Roraima, y posteriormente viajó a Estados Unidos, donde se refugió en Florida. En declaraciones públicas tras su llegada, el ex diputado afirmó sentirse “seguro” en territorio estadounidense y aseguró contar con el “consentimiento” del presidente Trump para permanecer allí. “Es lógico que no me haya quedado en Brasil, con mis hijas viéndome arrestado sin haber cometido ningún delito y sufriendo una dictadura”, sostuvo entonces.

Brasil formalizó en diciembre la solicitud de extradición ante las autoridades estadounidenses, que aún deben resolver si el proceso avanzará por la vía judicial o migratoria. Aliados del ex funcionario manifestaron su intención de solicitar asilo político en el país norteamericano.

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, posa con Alexandre Ramagem (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

El ex director de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, fue detenido en Paraguay cuando intentaba huir a El Salvador tras ser condenado a más de 24 años de prisión por su participación en la conspiración golpista.

El arresto de Alexandre Ramagem se enmarca en una serie de acciones coordinadas para capturar a los responsables del intento de golpe de Estado, mientras Brasil tramita la repatriación de fugitivos y busca cerrar el capítulo judicial de uno de los episodios más graves de su historia reciente.

(Con información de Europa Press)