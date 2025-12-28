Estados Unidos

Cuál es el destino de playa más deseado por los estadounidenses para 2026

Un reciente informe citado por Travel + Leisure muestra cómo la accesibilidad, la oferta exclusiva y el impacto de las redes sociales impulsaron el liderazgo de esta región vacacional

Una región insular del Atlántico
Una región insular del Atlántico es elegida como el destino de playa más deseado por los turistas estadounidenses para 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el escenario del turismo internacional para 2026, una región insular situada en el Atlántico ha sido reconocida como el destino de playa más deseado por los turistas estadounidenses, superando incluso a las costas tradicionales de su país.

Así lo confirma una reciente encuesta citada por Travel + Leisure, que destaca la preferencia de los viajeros de Estados Unidos por entornos tropicales donde la arena blanca, el mar cristalino y una amplia oferta de servicios de alto nivel convergen para crear experiencias exclusivas.

Indicios de liderazgo en preferencia vacacional

La cercanía con el territorio continental, la disponibilidad de vuelos directos y la enorme variedad de propuestas turísticas son factores que han inclinado la balanza a favor de las islas caribeñas. Según el estudio reseñado por Travel + Leisure, al planificar sus vacaciones, los estadounidenses priorizan las recomendaciones de conocidos, la inspiración hallada en redes sociales y la información que recopilan en sitios web especializados.

El impacto de la esfera digital es notable: el empleo de plataformas sociales para descubrir nuevos destinos costeros aumentó un 23% respecto al año anterior entre viajeros estadounidenses.

Estos criterios elevan al Caribe al primer lugar como la región mundial preferida para vacaciones de playa en 2026, de acuerdo con el informe realizado por Beach.com y divulgado a través de Travel + Leisure.

El Caribe encabeza las preferencias
El Caribe encabeza las preferencias globales de los estadounidenses para vacaciones de playa en 2026, según un informe de Travel + Leisure

La consulta, llevada a cabo en noviembre con una muestra de más de 1.000 estadounidenses, identifica que más de uno de cada tres encuestados escoge estos destinos antes que otras alternativas como las costas Este y Oeste de Estados Unidos, las islas del Pacífico o la Costa del Golfo.

Una referencia de excelencia y cifras récord

La magnitud del fenómeno queda reflejada en los datos oficiales. La Organización de Turismo del Caribe (CTO) señala que en 2024, el Caribe recibió más de 34 millones de visitantes internacionales, de los cuales aproximadamente 16,8 millones provinieron de Estados Unidos.

Dona Regis-Prosper, secretaria general de la CTO, afirmó al medio que el crecimiento constante del Caribe es resultado del trabajo conjunto regional y de la capacidad de sus destinos para mantener un atractivo permanente.

Asimismo, Regis-Prosper también subraya que la fortaleza de la región se cimienta en una estrategia que impulsa inversiones y alianzas innovadoras, protegiendo tanto las comunidades locales como la cultura y los entornos naturales característicos del Caribe.

El Caribe brinda ventajas prácticas al público estadounidense: la proximidad geográfica y la creciente oferta de rutas aéreas con acceso a lugares como Grand Cayman, San Vicente y las Granadinas, Anguila y otras islas, demuestran la conveniencia logística para estos viajeros. En palabras de Travel + Leisure, las principales aerolíneas mantienen la tendencia de incorporar nuevas conexiones hacia estos destinos de popularidad creciente.

El crecimiento turístico del Caribe
El crecimiento turístico del Caribe responde a una colaboración regional y a una oferta atractiva para visitantes internacionales (Wikipedia)

El abanico de posibilidades para los visitantes es amplio: el clima estable de Aruba, los complejos turísticos o islas tranquilas de las Bahamas, las arenas blancas de Grand Cayman o la elegancia discreta de St. Bart’s, son solo algunas de las experiencias más apreciadas por quienes eligen la región.

En el marco de los World’s Best Awards 2025 organizados por Travel + Leisure, Anguila fue distinguida como la isla número uno del Caribe, posición alcanzada por votación de los lectores del medio. La siguen en el ranking Dominica, Santa Lucía y las islas Exuma y Eleuthera en las Bahamas. Este reconocimiento consolida a Anguila como un referente en calidad y exclusividad entre los destinos caribeños.

Más allá de premios puntuales, el sostenido liderazgo regional del Caribe descansa en la facilidad de acceso, la excelencia en la propuesta turística y una apuesta constante por la innovación y la sostenibilidad.

Pese a desafíos geopolíticos y económicos a escala global, la región demuestra una capacidad notable para adaptarse y afianzar su atractivo; las inversiones, alianzas y prácticas sostenibles son clave para asegurar que la riqueza natural y cultural del Caribe siga captando la preferencia de millones de turistas en los próximos años.

