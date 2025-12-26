Nueva York se alista para la mayor nevada en tres años en medio de alertas por una tormenta invernal

La tormenta invernal en Nueva York pronostica la mayor acumulación de nieve en tres años a partir del 26 de diciembre de 2025. (REUTERS/Caitlin Ochs)

La ciudad de Nueva York y gran parte del noreste de Estados Unidos permanecen bajo advertencia por una tormenta invernal que, según proyecciones oficiales, podría dejar la mayor acumulación de nieve en tres años a partir de la tarde del viernes 26 de diciembre de 2025. Las autoridades han activado protocolos de emergencia y piden a la población minimizar los desplazamientos ante el inminente inicio del fenómeno, que afectará a millones de residentes y viajeros durante uno de los períodos de mayor actividad por las fiestas de fin de año.

Según ABC News, la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido una advertencia de tormenta invernal desde las 16:00 horas del viernes hasta la mañana del sábado, con acumulaciones previstas de entre 13 y 18 centímetros de nieve (5 a 7 pulgadas) en Nueva York. El pronóstico de The Weather Channel coincide en que las nevadas comenzarían durante la tarde y alcanzarían su máxima intensidad entre las 18:00 y la medianoche, con ráfagas de viento y visibilidad reducida. Las autoridades insisten en la necesidad de tomar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La última nevada de magnitud comparable en Nueva York ocurrió en enero de 2022, cuando se registraron acumulados superiores a los 20 centímetros en Central Park, de acuerdo con datos históricos citados por The Washington Post. En los últimos tres inviernos, la ciudad ha experimentado precipitaciones de nieve considerablemente por debajo de la media anual, lo que otorga relevancia especial a este episodio según expertos y organismos meteorológicos.

¿Cuándo comenzará la nevada y cuál es el pronóstico oficial para Nueva York?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la tormenta invernal inicie en la región metropolitana de Nueva York a partir de las 16:00 horas del viernes, con la mayor acumulación de nieve esperada entre la noche y la mañana del sábado. Según The Weather Channel, las estimaciones apuntan a entre 13 y 18 centímetros (5 a 7 pulgadas) de nieve para la ciudad y hasta 25 centímetros (10 pulgadas) en áreas del valle del Hudson y el norte de Nueva Jersey.

ABC News informa que la advertencia de tormenta invernal se mantiene vigente hasta las 9:00 horas del sábado y que las condiciones más peligrosas para la circulación se darán durante la noche, con tasas de acumulación cercanas a 2,5 centímetros por hora y ráfagas de viento que podrían reducir la visibilidad a menos de 500 metros.

Las autoridades de Nueva York activan protocolos de emergencia y recomiendan minimizar los desplazamientos ante la intensa nevada prevista. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Cómo se preparan las autoridades y qué medidas se han dispuesto?

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el despliegue de más de 1.600 camiones quitanieves y equipos de emergencia en todo el estado, según reportó The Washington Post. El Departamento de Saneamiento de Nueva York ha intensificado la aplicación preventiva de sal sobre las principales arterias y accesos a la ciudad. El alcalde Eric Adams llamó a la ciudadanía a limitar los desplazamientos y a priorizar el transporte público, mientras la Policía de Nueva York y el Departamento de Bomberos permanecen en alerta para responder ante cualquier incidente vinculado al temporal.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey estima que cerca de 15 millones de personas utilizarán los principales aeropuertos, puentes y túneles de la región durante la semana festiva. El organismo recomienda a los viajeros verificar el estado de sus vuelos a través de plataformas oficiales y suscribirse a notificaciones de última hora ante posibles cambios.

¿Cuál es el impacto previsto en el transporte aéreo y terrestre?

Según ABC News, más de 1.000 vuelos han sido cancelados preventivamente en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark, ante la previsión de acumulación de nieve y visibilidad limitada. El NWS advierte que los retrasos y cancelaciones podrían incrementarse durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado.

En el ámbito terrestre, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) anticipa demoras y ajustes en rutas de autobuses y trenes, y pide a los usuarios consultar actualizaciones en tiempo real. El tránsito por calles secundarias y autopistas podría verse comprometido por la formación de hielo y la acumulación de nieve, por lo que las autoridades recomiendan utilizar vías principales y evitar desplazamientos innecesarios.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre visibilidad reducida y ráfagas de viento durante el periodo crítico de la tormenta invernal. (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Por qué este evento es significativo en el contexto de los últimos inviernos?

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad de Nueva York promedia entre 66 y 76 centímetros (26 a 30 pulgadas) de nieve por temporada, aunque los últimos tres años se han caracterizado por precipitaciones inferiores a la media. The Washington Post indica que, si se cumplen las proyecciones actuales, la tormenta de este fin de año marcaría el mayor registro desde enero de 2022.

The Weather Channel subraya que la tendencia reciente muestra inviernos cada vez menos intensos en cuanto a nieve, por lo que este episodio podría romper la secuencia de bajas acumulaciones registrada en la ciudad y su área metropolitana.

¿Qué recomendaciones oficiales están vigentes para residentes y viajeros?

El NWS y las autoridades locales insisten en limitar los desplazamientos hasta que concluyan las labores de remoción de nieve y mejoren las condiciones de visibilidad. La gobernadora Hochul advirtió sobre el riesgo de cortes de energía, caídas de ramas y accidentes en carreteras. El Departamento de Saneamiento mantiene equipos en turnos extendidos para asegurar la limpieza de calles y la transitabilidad, mientras la Policía de Nueva York refuerza la presencia en puntos críticos.

La Autoridad Portuaria recomienda a los viajeros verificar el estado de los vuelos y mantenerse informados mediante canales oficiales. El NWS pide a la población no subestimar el peligro del hielo, incluso cuando la nevada disminuya, y mantener reservas de emergencia en los hogares ante posibles interrupciones en los servicios básicos.

La gobernadora Kathy Hochul coordina el despliegue de más de 1.600 camiones quitanieves y equipos de emergencia en todo Nueva York. (REUTERS/Caitlin Ochs)

¿Cómo puede afectar la tormenta a la vida diaria y qué se espera para las próximas horas?

Las actividades cotidianas y la movilidad de millones de personas en el noreste de Estados Unidos podrían verse alteradas por la acumulación de nieve y las condiciones climáticas adversas. Parques como Central Park y Riverside Park permanecerán abiertos, aunque las actividades recreativas se realizarán bajo advertencias de precaución. Comercios y oficinas han ajustado horarios en previsión de dificultades logísticas, y la comunidad educativa monitorea la evolución de la tormenta para tomar decisiones sobre la reanudación de clases.

The Washington Post y ABC News detallan que la normalización de la movilidad dependerá de la eficacia de la remoción de nieve y del descenso de las temperaturas. El NWS prevé que la nevada comience a disiparse en la mañana del sábado, aunque el hielo podría persistir durante el resto del fin de semana.

El impacto inmediato se reflejará en la alteración de planes de viaje, la modificación de rutinas laborales y la necesidad de tomar precauciones adicionales para evitar accidentes y contratiempos en uno de los períodos de mayor movilidad del año. Las autoridades mantendrán reportes actualizados hasta que la situación se estabilice y la región recupere la normalidad.