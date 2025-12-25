El gobernador de California declaró estado de emergencia en seis condados tras las intensas lluvias

Imágenes de las inundaciones y rescates dramáticos

La lluvia de una poderosa tormenta invernal que barrió el sur de California ha comenzado a remitir, pero otro sistema de tormentas se vislumbraba en el horizonte para el día de Navidad con precipitaciones y posibles tormentas eléctricas.

Los meteorólogos dijeron que el sur de California podría experimentar su Navidad más lluviosa en años y advirtieron sobre inundaciones repentinas y aludes de tierra. Las áreas arrasadas por incendios forestales en enero recibieron advertencias de evacuación mientras las fuertes lluvias y los vientos racheados provocaban deslizamientos de tierra y flujos de escombros.

Muchas áreas de inundación se encontraban en zonas quemadas, que fueron despojadas de vegetación por el fuego y tienen menos capacidad de absorción de agua.

Trabajadores inspeccionan un tramo de la autopista 5 que estuvo cerrado debido a las fuertes lluvias causadas por un río atmosférico, en el área de Sun Valley, Los Ángeles, California, EE. UU., el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Jill Connelly

Los bomberos del condado de San Bernardino dijeron que rescataron a personas atrapadas en automóviles el miércoles cuando el lodo y los escombros descendieron por un camino que conduce a Wrightwood, un pueblo turístico en las montañas de San Gabriel, unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Los Ángeles. No estaba claro de inmediato cuántas personas fueron rescatadas.

Los bomberos también fueron de puerta en puerta para revisar las casas, y el área estaba bajo una orden de mantener a cobijo, dijeron las autoridades. Se emitió una orden de evacuación para Lytle Creek, también en las montañas de San Gabriel.

Travis Guenther y su familia quedaron atrapados en Lytle Creek después de que las crecidas arrancaron el único puente de entrada o salida de su vecindario. Más de una docena de vecinos se refugiaron en un centro comunitario o encontraron habitaciones de hotel.

Un auto se ve enterrado en lodo tras una inundación el miércoles 24 de diciembre en Wrightwood, California, EE.UU. (AP Foto/Wally Skalij)

“Todos los que salieron a trabajar esta mañana están atrapados”, dijo. “La mitad de las familias están aquí, y la otra mitad está al otro lado del arroyo”.

Guenther dijo que tenía suficientes suministros y estaba coordinándose con otros en la comunidad de unas 280 personas. Dos enfermeras que viven en su calle se ofrecieron a ayudar a cualquiera que pudiera necesitar atención médica.

Janice Quick, presidenta de la Cámara de Comercio de Wrightwood y residente del pueblo de montaña desde hace 45 años, dijo que un incendio forestal en 2024 dejó gran parte del terreno sin cobertura arbórea.

Un automóvil cerca de un tramo de la autopista 5 que estuvo cerrado debido a las fuertes lluvias causadas por un río atmosférico, en el área de Sun Valley, Los Ángeles, California, EE. UU., el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Jill Connelly

La tormenta también dejó varados a Dillan Brown, su esposa y su hija de 14 meses en una cabaña alquilada en Wrightwood con casi nada de comida y solo suficientes pañales para aproximadamente otro día. Los caminos que salían de la montaña y llevaban a una tienda de comestibles quedaron bloqueados por rocas y escombros, dijo Brown.

Un residente se enteró de su situación y publicó un llamado de ayuda en un grupo de Facebook. En menos de una hora, los vecinos llegaron con más suministros suficientes para resistir la tormenta, incluyendo sartén, verduras, leche, pañales y toallitas.

“Creo que estamos un poco tristes y afectados por no estar en casa con nuestras familias”, dijo Brown, pero la “amabilidad mostrada es definitivamente un sentimiento abrumador”.

Trabajadores cerca de una sección de la autopista 5 que estuvo cerrada debido a las fuertes lluvias causadas por un río atmosférico, en el área de Sun Valley, Los Ángeles, California, EE. UU., el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Jill Connelly

Lluvias intensas

Los residentes alrededor de las zonas quemadas por el incendio del Aeropuerto en el condado de Orange también recibieron órdenes de evacuación.

Las áreas a lo largo de la costa, incluyendo Malibu, estuvieron bajo advertencias de inundación hasta la noche del miércoles, y se emitieron avisos de viento e inundación para gran parte del valle de Sacramento y el área de la bahía de San Francisco.

Varias carreteras, incluyendo una parte de la Interestatal 5 cerca del Aeropuerto de Burbank, cerraron debido a las inundaciones.

Un trabajador utiliza maquinaria pesada en un tramo de la autopista 5 que estuvo cerrado debido a las fuertes lluvias causadas por un río atmosférico, en el área de Sun Valley, Los Ángeles, California, EE. UU., el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Jill Connelly

Las tormentas fueron el resultado de múltiples ríos atmosféricos que transportaban enormes plumas de humedad desde los trópicos durante una de las semanas de desplazamientos más bulliciosas del año.

El sur de California registra normalmente de 1,3 a 2,5 centímetros (de media a una pulgada) de lluvia en esta época del año, pero esta semana muchas áreas podrían ver de 10 a 20 cm (entre cuatro y ocho pulgadas) y aún más en las montañas, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Mike Wofford.

Nieve a más altitud

Las nevadas intensas y las ráfagas crearon condiciones de visibilidad casi cero en partes de la Sierra Nevada e hicieron que viajar por los pasos de montaña fuera peligroso. Las autoridades dijeron que había un riesgo “considerable” de avalanchas alrededor del lago Tahoe, y había una advertencia de tormenta invernal en efecto hasta la mañana del viernes.

Las aguas de la inundación fluyen mientras casas y árboles permanecen parcialmente sumergidos tras las lluvias torrenciales en el condado de San Bernardino, California, EE. UU., el 24 de diciembre de 2025. Captura de pantalla de un video. Bomberos del condado de San Bernardino/Folleto vía REUTERS.

El gobernador, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en seis condados para permitir la asistencia estatal en la respuesta a la tormenta.

El estado desplegó recursos de emergencia y rescatistas a varios condados costeros y del sur de California, y la Guardia Nacional de California estaba en espera.

La Patrulla de Carreteras de California informó de un accidente aparentemente relacionado con el clima al sur de Sacramento en el que murió un policía del condado de Sacramento. James Caravallo, que llevaba 19 años en la agencia, aparentemente circulaba a una velocidad insegura, perdió el control en una carretera mojada y chocó contra un poste eléctrico, dijo el oficial de CHP Michael Harper por correo electrónico.

(con información de AP)