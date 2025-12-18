Estados Unidos

Nueva York legalizará el suicidio asistido para personas con enfermedades terminales

La Ley de Ayuda Médica para Morir establece que solo los residentes del estado con un diagnóstico de vida inferior a seis meses podrán solicitar medicamentos para poner fin a su propia vida

Nueva York será el estado
Nueva York será el estado número 13 en habilitar el suicidio asistido (EFE/Biel Aliño)

Nueva York se convertirá próximamente en el nuevo estado norteamericano en permitir el suicidio asistido para personas con enfermedades terminales. La decisión quedó sellada tras el anuncio de este miércoles del acuerdo entre la gobernadora demócrata Kathy Hochul y los líderes legislativos estatales.

La mandataria estatal confirmó a través de un artículo en el Albany Times Union que firmará la ley el año próximo, tras impulsar la inclusión de nuevas modificaciones en la normativa.

La Ley de Ayuda Médica para Morir de Nueva York establece que solo los residentes del estado con un diagnóstico de vida inferior a seis meses podrán solicitar medicamentos para poner fin a su propia vida. El proceso requerirá una solicitud por escrito firmada ante dos testigos, sumando aprobación de un médico que trate al paciente y un consultor adicional.

El texto también impone la obligación de confirmación por un profesional de la salud mental sobre la capacidad del solicitante y descarta cualquier coacción. Además, habrá una espera obligatoria de cinco días entre la solicitud y la administración del fármaco, y la petición deberá ser expresada oralmente, por escrito y grabada en audio o video.

La gobernadora de Nueva York,
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul (REUTERS/David Dee Delgado)

Las instituciones de salud relacionadas con congregaciones religiosas podrán optar por no aplicar el procedimiento en sus dependencias. Hochul enfatizó que la normativa busca un acceso “misericordioso” a quienes afrontan enfermedades terminales y sufrimientos irreversibles: “Esto incluye permitir una opción misericordiosa para quienes enfrentan lo inimaginable y buscan consuelo en sus últimos meses de vida”.

La legalización llega tras años de debate en el estado y luego de que la administración de la demócrata incorporara cambios tras presiones de sectores opositores.

Grupos religiosos y organizaciones como la Conferencia Católica de Nueva York advirtieron que la medida “señala el abandono de nuestro gobierno a sus ciudadanos más vulnerables”, mientras que defensores de la ley sostienen que permitirá a quienes sufren decidir cómo y cuándo morir, evitando sufrimientos innecesarios.

Actualmente, una docena de estados y el Distrito de Columbia permiten el suicidio médicamente asistido en Estados Unidos, a los que se sumará Illinois el próximo año tras la reciente aprobación de su ley.

Una voluntaria acompaña a una
Una voluntaria acompaña a una persona que requiere cuidados paliativos (Europa Press)

A nivel nacional, el asunto divide aguas: Hochul habló abiertamente de su formación católica y la tensión entre su fe y el acompañamiento a quienes atraviesan dolor extremo. “¿Quién soy yo para negarte a ti o a tu ser querido lo que ruegan al final de su vida?”, declaró.

La ley, aprobada por los legisladores en la última sesión del año, entrará en vigor seis meses después de su promulgación oficial. La gobernadora de Nueva York anticipó que la firma de la ley fue una de las decisiones más difíciles que le tocó tomar como mandataria.

El proyecto inicial apareció en 2016, pero debió sortear años de resistencia y bloqueos políticos, así como objeciones morales y médicas. Aquellas personas que queden fuera de la nueva ley —por ejemplo, residentes de otros estados— no podrán acceder al suicidio asistido en Nueva York, en línea con el último fallo judicial sobre la aplicación de leyes similares en Nueva Jersey.

Legisladores que acompañaron la iniciativa insisten en que la norma busca reducir el sufrimiento de quienes padecen enfermedades terminales y permitirles morir en sus propios términos. Con la promulgación de la ley, Nueva York se suma al grupo de estados que, a pesar de resistencias, avanzan en la regulación del derecho a decidir sobre el final de la vida.

(Con información de Associated Press)

