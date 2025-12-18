El exentrenador de Michigan, Sherrone Moore tenía un largo historial de violencia doméstica

La Universidad de Michigan despidió a Sherrone Moore tras ser acusado de allanamiento y acoso a una empleada. (Joe Nicholson-Imagn Images, via REUTERS)

El exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Michigan, Sherrone Moore, fue procesado por cargos de allanamiento de morada y acecho luego de ser arrestado tras un incidente ocurrido el 10 de diciembre en el apartamento de una empleada de la institución, con quien mantuvo una relación íntima durante aproximadamente dos años.

La empleada puso fin a la relación y a toda comunicación con Moore el 8 de diciembre, sin embargo, dos días después, Moore se presentó en su domicilio sin previo aviso y entró en la vivienda sin permiso.

De acuerdo con el testimonio de la detective Jessica Welker, del Departamento de Policía del Municipio de Pittsfield, la abogada de la denunciante, Heidi Sharp, llamó a emergencias para informar que “Moore estaba dentro de la casa de su clienta, atacándola”.

Moore agredió a la empleada en su casa y amenazó con suicidarse con dos cuchillos

Sherrone Moore perdió un contrato de USD 12,3 millones al ser destituido como entrenador de fútbol americano por conducta inapropiada. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images, via REUTERS)

Sharp también comunicó a las autoridades que Moore había acosado a su clienta durante meses y que existía un “largo historial de violencia doméstica” por parte del exentrenador, según recogió People.

Durante la audiencia judicial, Welker relató que la empleada describió cómo Moore irrumpió en su casa con lágrimas en los ojos, tomó dos cuchillos del cajón y los apuntó hacia ella, exclamando: “Arruinaste mi vida. Arruinaste mi vida”.

Según el testimonio, Moore la empujó hacia la sala de estar mientras ella intentaba contactar a su abogada. En ese momento, Moore se apuntó los cuchillos al cuello y manifestó su intención de suicidarse en presencia de la empleada. Posteriormente, Moore abandonó el apartamento, pero las autoridades creen que envió un mensaje de texto a la víctima que decía: “Te odio. Mi sangre está en tus manos”. La empleada declaró a los agentes que “nunca había estado más aterrorizada en su vida”.

Moore fue detenido esa misma noche y, durante su arresto, negó haber agredido físicamente a la empleada o haberla amenazado con armas.

El exentrenador fue liberado bajo estrictas condiciones y la oposición de la fiscal adjunta

Moore fue liberado bajo condiciones estrictas, incluyendo el uso de GPS, tratamiento de salud mental y prohibición de contacto con la víctima. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images, via REUTERS)

Tras pasar dos días en la División Correccional de Washtenaw, fue liberado bajo condiciones estrictas, entre ellas el uso de un dispositivo GPS y la obligación de continuar con tratamiento de salud mental.

El juez magistrado Odetalla Odetalla le prohibió cualquier tipo de contacto con la denunciante, especificando que no podrá comunicarse por ningún medio, ni responder a eventuales intentos de contacto por parte de la víctima.

La fiscal adjunta del condado de Washtenaw, Kati Rezmierski, se opuso a la liberación de Moore durante la audiencia, argumentando que “la totalidad de su comportamiento es altamente amenazante e intimidante”.

Moore fue procesado y enfrenta cargos de asecho y allanamiento de morada

El exentrenador enfrenta cargos judiciales por ingresar sin permiso al domicilio de una empleada con la que tuvo una relación íntima. (AP Foto/ Ryan Sun)

Rezmierski subrayó el estado de terror de la víctima ante el tribunal. Moore enfrenta un cargo grave de allanamiento de morada en tercer grado y dos cargos menores de acecho y allanamiento de morada. Si es declarado culpable del delito grave, podría recibir una condena de hasta cinco años de prisión. Por el momento, no se le imputan cargos de agresión física.

En el ámbito laboral, la Universidad de Michigan despidió a Moore con justa causa, lo que implica la pérdida de los 12,3 millones de dólares que tenía garantizados en su contrato para los próximos tres años. Según People, no está claro si Moore buscará impugnar la decisión de la universidad.

La próxima comparecencia judicial de Moore está programada para el 22 de enero de 2026, fecha en la que se celebrará una audiencia de causa probable. Mientras tanto, el exentrenador permanece sin empleo y bajo las restricciones impuestas por el tribunal, según ha informado People.

Moore, quien es padre de tres hijas pequeñas junto a su esposa Kelli, no ha emitido declaraciones públicas sobre su despido ni sobre los cargos que enfrenta.