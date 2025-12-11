Entrenador de fútbol americano en Michigan fue despedido tras mantener una relación inapropiada

La Universidad de Michigan despide a Sherrone Moore como entrenador principal por una relación inapropiada con un miembro del personal. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images, via REUTERS)

El despido inmediato de Sherrone Moore como entrenador principal de fútbol americano de la Universidad de Michigan ha sacudido al programa en un momento clave de la temporada, cuando los Wolverines se preparan para enfrentar a la Universidad de Texas en el Citrus Bowl el 31 de diciembre.

La decisión, anunciada por el director atlético Warde Manuel, se fundamentó en la existencia de “pruebas creíbles” que demostraban que Moore mantuvo una “relación inapropiada” con un miembro del personal, lo que constituye una violación directa de la política universitaria y motivó su destitución con causa justificada.

Horas después de la destitución, Moore, de 39 años, fue detenido por la policía.

La Universidad de Michigan reafirmó su postura de acuerdo con actitudes antideportivas

El despido de Sherrone Moore ocurre días antes del enfrentamiento de los Wolverines contra la Universidad de Texas en el Citrus Bowl. (Brendan Mullin-Imagn Images, via REUTERS)

El Departamento de Policía de la Ciudad de Saline informó a ESPN que colaboró en la localización y detención del exentrenador, quien fue entregado al Departamento de Policía del Municipio de Pittsfield para su investigación por posibles cargos.

La declaración oficial subrayó la gravedad de la situación: “El Sr. Moore fue entregado al Departamento de Policía del Municipio de Pittsfield para su investigación por posibles cargos”, según el comunicado recogido por ESPN.

La universidad, a través de Warde Manuel, reiteró su postura de tolerancia cero: “Esta conducta constituye una clara violación de la política de la Universidad, y la UM mantiene tolerancia cero ante tal comportamiento”.

Varios equipos de alto perfil han optado por despedir a sus entrenadores en momentos importantes de la temporada

El despido de Moore se suma a la ola de cambios en el fútbol universitario, con salidas recientes en Virginia Tech y UCLA. (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images, via REUTERS)

La salida de Moore se produce en un contexto de inestabilidad en el fútbol universitario, con varios equipos de alto perfil, como Virginia Tech y UCLA, que también han despedido a sus entrenadores principales en las últimas semanas.

Michigan, considerado uno de los puestos más codiciados del país, enfrenta ahora la urgencia de encontrar un reemplazo, ya que muchos candidatos potenciales han renovado sus contratos tras aparecer en otras búsquedas.

El director atlético Manuel dispone de poco margen de maniobra, dado que el portal de transferencias abrirá el 2 de enero, lo que podría desencadenar un efecto dominó en el mercado de entrenadores si opta por un interino.

La universidad designó a Biff Poggi, entrenador asociado, como entrenador principal interino “con efecto inmediato”, según confirmó Manuel. Poggi asume el liderazgo en vísperas de un partido crucial, mientras el equipo busca estabilidad tras una temporada marcada por sobresaltos.

Sherrone Moore estaba tenido una temporada de récords y suspensiones

Sherrone Moore fue el primer entrenador principal afroamericano en la historia del programa de fútbol de Michigan. (Matt Pendleton-Imagn Images, via REUTERS)

Moore había sido nombrado entrenador principal de los Wolverines en 2024, tras seis años en el cuerpo técnico ofensivo y después de la salida de Jim Harbaugh hacia los Los Angeles Chargers de la NFL.

Su nombramiento fue histórico, al convertirse en el primer entrenador principal afroamericano en la historia del programa. Durante la temporada 2023, Moore ya había ejercido como entrenador interino en dos ocasiones, liderando al equipo a victorias clave contra Penn State, Maryland y, especialmente, Ohio State, el número dos del país en ese momento.

En la temporada más reciente, Moore condujo a Michigan a un récord de 9-3, aunque también enfrentó una suspensión de dos partidos por su implicación en la investigación sobre el esquema ilegal de exploración anticipada, conocido como el caso de los Connor Stalions, según informó ESPN. Además, se preveía que Moore se perdería el primer partido de la temporada 2026 por una suspensión adicional de un partido.

El impacto de la destitución de Moore se amplifica por el momento en que ocurre, justo antes de un enfrentamiento de alto perfil en el Citrus Bowl y en medio de un mercado de entrenadores en plena ebullición. La incertidumbre sobre el futuro inmediato del programa y la investigación policial en curso mantienen a la Universidad de Michigan en el centro de la atención nacional.