Hallaron muertos a una reconocida periodista deportiva y a su esposo en su casa de Alabama

Christina Chambers y su esposo Johnny Rimes fueron hallados muertos en su domicilio en Hoover, Alabama (Facebook)

La comunidad deportiva de Estados Unidos se encuentra conmocionada tras conocerse que Christina Chambers, reconocida periodista deportiva, fue hallada sin vida junto a su esposo Johnny Rimes. Ambos fueron encontrados en el domicilio que compartían en Hoover, Alabama, con heridas de bala, en lo que creen que podría ser un caso de asesinato-suicidio, según informaron desde la investigación.

Un familiar descubrió la escena y alertó a las autoridades alrededor de las 9:00, mientras que el hijo de la pareja, de tres años, fue hallado ileso en la vivienda, según informó New York Post. Los equipos de emergencias declararon la muerte de Chambers y Rimes en el lugar. El Departamento de Policía de Hoover precisó que la investigación sigue en curso, pero que las pruebas apuntan a “un trágico caso de asesinato seguido de suicidio”, al tiempo que reiteró que no existe amenaza para la comunidad.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2021, residía en la zona desde hacía varios años. Su hijo Constantine quedó bajo el resguardo de familiares tras la intervención policial.

Quién era Christina Chambers

Christina Chambers, de 36 años, se graduó en periodismo en la Universidad de Alabama, Birmingham (UAB) en 2011, donde también formó parte del equipo de atletismo. Inició su carrera profesional en WLTZ NBC38 de Georgia y en Comcast Sports Southeast con la cobertura de los deportes universitarios en Auburn University, y continuó apoyando a la institución tras dejar la cadena.

La comunidad deportiva y educativa de Alabama lamenta la muerte de Christina Chambers, reconocida por su labor en periodismo y docencia (Facebook)

En noviembre de 2015 se unió a WBRC, filial de Fox, para trabajar como reportera deportiva, convirtiéndose en uno de los rostros principales del segmento “Sideline”. Allí se destacó por cubrir deportes universitarios y de secundaria en Alabama y Georgia, consolidando su reconocimiento entre colegas y espectadores.

En 2021, tras casarse con Rimes, la comunicadora dio un giro a su carrera y asumió un cargo como educadora en una escuela secundaria local, donde dirigía y asesoraba a los estudiantes en proyectos de televisión y cine, además de impulsar iniciativas de periodismo estudiantil.

No abandonó del todo el periodismo, ya que continuó colaborando como reportera freelance, especialmente como cronista de fútbol americano. Fue distinguida en 2024 con el premio “Advisor of the Year” de la Alabama Scholastic Press Association, y bajo su tutela, los estudiantes obtuvieron premios en sostenibilidad y alcanzaron reconocimientos de alto nivel.

Por su parte, Johnny Rimes trabajaba como analista financiero en American Cast Iron Pipe Company, donde acumuló casi 14 años de trayectoria, según datos de Daily Mail. Su hijo Constantine, pese a la tragedia, resultó ileso y permanece bajo cuidado familiar.

El impacto de la muerte en la comunidad

Según el superintendente Wayne Vickers, la periodista era “una parte muy querida de la familia Warrior” y su legado en el programa de periodismo permanecerá.

Su pasión por el deporte se extendía más allá de las cámaras: participó en varios maratones, habiendo completado tres veces la exigente prueba de Boston y con planes para repetir en 2026. En su última publicación en Facebook, celebraba la victoria de los UAB Blazers de su alma mater en el “Battle of the Bones”.

Las autoridades investigan un presunto caso de asesinato-suicidio (Facebook)

El impacto de la noticia fue inmediato y se manifestó en homenajes de la comunidad periodística y educativa. Uno de los medios donde Chambers desarrolló gran parte de su carrera, difundió un comunicado en el que expresó: “Estamos desconsolados al confirmar la muerte de la exreportera de WBRC Christina Chambers. Fue una valiosa integrante de nuestra redacción y una colega querida, cuya calidez, sentido del humor y pasión por los deportes dejaron una huella imborrable en todos quienes trabajaron con ella”.

Y durante la emisión de la tarde del 16 de diciembre, los reporteros del canal le dedicaron un tributo especial, mientras que excolegas destacaron su carisma y energía. Las autoridades de Hoover mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del caso, reiterando que no existen indicios de peligro para el público. Entretanto, la familia, amigos, colegas, alumnos y el entorno deportivo y educativo de Alabama permanecen en estado de luto ante la pérdida de una de sus figuras más apreciadas.