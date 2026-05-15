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‘The Batman: Parte II’ termina de cerrar su reparto: listado al completo de actores con los primeros roles confirmados

El propio director Matt Reeves ha confirmado las últimas incorporaciones y los papeles que asumirán Scarlett Johansson o Sebastian Stan

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Imagen de 'The Batman'
Imagen de 'The Batman'

The Batman: Parte II completa su reparto con la confirmación oficial de los actores que participarán en la esperada secuela. El anuncio, realizado por el director y guionista Matt Reeves a través de sus redes sociales, detalla los nombres de quienes darán vida a los principales personajes de Gotham en una nueva entrega que ya inició su rodaje. En la lista de actores que regresan destacan Robert Pattinson, quien volverá a interpretar a Bruce Wayne/Batman, consolidando su papel protagónico tras el éxito de The Batman. Junto a él, Andy Serkis retoma el rol de Alfred Pennyworth, el leal mayordomo y confidente de Wayne. Jeffrey Wright regresa como James Gordon, el comisionado de policía de Gotham, mientras que Colin Farrell vuelve a encarnar a Oswald Cobblepot, conocido como El Pingüino.

Entre las incorporaciones más relevantes, Reeves confirmó la presencia de Sebastian Stan en el papel de Harvey Dent, también conocido como Two-Face. La selección de Stan para este icónico antagonista se hizo pública en redes sociales mediante un GIF y el mensaje del director: “In a Gotham state of mind… Welcome”. Este anuncio disipó las especulaciones previas en torno al actor y su posible vinculación con la saga, estableciéndolo como uno de los ejes centrales del nuevo reparto. Otra de las incorporaciones destacadas es la de Scarlett Johansson, cuya presencia en The Batman: Parte II había sido objeto de rumores en las semanas previas al anuncio. Reeves utilizó un GIF de la actriz mirando por un retrovisor y la frase “Next exit, Gotham… Welcome (Próxima parada, Gotham...Bienvenida)” para hacer oficial su llegada a la producción. Aunque su personaje aún no ha sido detallado públicamente, su confirmación añade un atractivo adicional al elenco.

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El reparto se completa con Brian Tyree Henry, Sebastian Koch y Charles Dance, quienes también fueron anunciados mediante GIFs en el perfil del director. Si bien los roles específicos de Henry, Koch y Dance no se han hecho públicos hasta el momento, la participación de estos actores ha generado gran expectativa entre los seguidores de la franquicia, que esperan ver cómo se integran a la narrativa de Gotham en esta nueva entrega. Así, junto a los nombres ya mencionados, conforman el elenco principal de The Batman: Parte II: Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, Andy Serkis en el papel de Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como James Gordon, Colin Farrell encarnando a Oswald Cobblepot/El Pingüino, Sebastian Stan como Harvey Dent/Dos caras, Scarlett Johansson como Gilda Dent, Brian Tyree Henry, Sebastian Koch y Charles Dance, quien presumiblemente dará vida al padre de Harvey Dent.

Gilda Dent junto a Dos Caras, los personajes que interpretarán Scarlett Johansson y Sebastian Stan
Gilda Dent junto a Dos Caras, los personajes que interpretarán Scarlett Johansson y Sebastian Stan

Un rodaje que ya está en marcha

El método de comunicación elegido por Reeves para presentar a los nuevos miembros del elenco ha sido notoriamente visual y directo, recurriendo a imágenes animadas y frases breves para conectar con el público de una forma contemporánea. La estrategia, centrada en redes sociales, ha permitido mantener el interés de los fanáticos y generar conversación en torno a cada uno de los anuncios.

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La producción de The Batman: Parte II inició recientemente, tal como lo evidencian las imágenes filtradas del Batmóvil atravesando escenarios nevados. Reeves compartió varias de estas instantáneas en sus cuentas oficiales, alimentando la expectativa sobre el tono y la ambientación de la secuela. Según lo indicado el pasado agosto en una carta dirigida a los accionistas de Warner Bros. Discovery, el inicio del rodaje estaba previsto para la primavera, luego de superar varios retrasos en la entrega del guion.

La fecha de estreno de la película se ha fijado para el 1 de octubre de 2027, tras una confirmación oficial de la finalización del libreto por parte de James Gunn en julio del año pasado. Este calendario marca una espera considerable para los seguidores de la saga, que permanecen atentos a cada novedad sobre la evolución del proyecto. La confirmación del reparto, junto a los primeros roles oficiales, define la base sobre la que The Batman: Parte II construirá su historia, abriendo la puerta a nuevas tramas y personajes en la reinterpretación contemporánea del universo de Gotham.

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