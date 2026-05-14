Profesor de educación física, estudiante de comunicación y cómico: el pasado de Hugh Jackman antes de brillar en Hollywood

Mucho antes de ser una superestrella, Hugh Jackman impartía clases de deporte a adolescentes en Inglaterra - REUTERS/Mario Anzuoni

Antes de convertirse en uno de los actores más reconocidos de Hollywood, Hugh Jackman trabajó como profesor de educación física en Uppingham School, un prestigioso colegio privado inglés, cuando tenía apenas 18 años. El dato, recordado por el propio actor fue publicado por la revista Men’s Health. Allí revelaron una etapa poco conocida de la vida del intérprete australiano, hoy de 57 años, antes de que el mundo lo conociera como Lobezno en la saga X-Men.

Un año sabático que lo llevó de Sydney a Inglaterra

En 1987, el actor se tomó un año sabático antes de iniciar sus estudios universitarios en Sydney y viajó a Inglaterra para trabajar como docente. Según Men’s Health, durante un ciclo escolar fue profesor de gimnasia, entrenador de los equipos deportivos del colegio y tutor de un grupo de alumnos en Uppingham School, en Rutland.

PUBLICIDAD

Jackman se graduó posteriormente en Comunicación con la idea de dedicarse al periodismo. Para generar ingresos extra, también trabajó como payaso en fiestas infantiles. No obstante, desde joven le entusiasmaban el deporte y el ejercicio físico.

Lo singular de aquella experiencia era la escasa diferencia de edad entre el famoso actor y sus alumnos. De acuerdo con la revista española, Jackman tenía apenas 18 años cuando se hizo cargo de las clases de educación física, siendo solo unos años mayor que los estudiantes a quienes enseñaba. “Era un australiano enseñando a unos niños ingleses”, recordó el artista.

PUBLICIDAD

El reencuentro viral con un exalumno en Zurich

Antes del estrellato, Hugh Jackman se ganaba la vida como payaso en cumpleaños y como profesor en Uppingham School - REUTERS/Brendan Mcdermid

Años después, durante el Festival de Cine de Zurich, Jackman fue entrevistado por un periodista que había sido su alumno en Uppingham School. El artista lo reconoció durante la charla y rememoró el vínculo. “Siento cortarte, pero tenemos que recordar esto. Yo te di clases en el instituto. Quiero saber cómo te va en educación física. Tu progreso es muy importante para mí”, dijo, según consignó Men’s Health. Seguidamente, el propio periodista habló de aquellos tiempos y al recordar la situación, dijo que Jackman “estuvo poco tiempo, pero recuerdo que era alto y delgado”.

En 2012, mientras filmaba Los Miserables en Inglaterra, Jackman aprovechó su estadía para visitar el establecimiento educativo donde trabajó y reencontrarse con ese periodo de su vida. La visita reflejó la influencia que tuvo esa etapa en su desarrollo personal, mucho antes de que el actor alcanzara notoriedad mundial. Ahora, lleva más de 30 años dedicado a la actuación y su paso por la docencia marcó el inicio de una trayectoria que lo lanzó del gimnasio de Uppingham School a las pantallas de todo el mundo.

PUBLICIDAD

De las aulas al estrellato: una carrera construida en tres continentes

Tras abandonar las aulas, Jackman regresó a Australia para estudiar actuación en el Western Australian Academy of Performing Arts (WAAPA). Su carrera despegó primero en el teatro musical australiano y luego dio el salto internacional.

Alcanzó escala global en 2000, cuando interpretó a Lobezno en la primera entrega de X-Men, papel que repetiría en nueve películas durante casi dos décadas y que lo convirtió en uno de los superhéroes más reconocidos de la historia del cine.

PUBLICIDAD

Su etapa como joven docente en Inglaterra ayudó a forjar la disciplina y el carisma que luego conquistarían Hollywood,

Fuera del universo Marvel, demostró su versatilidad en títulos como Kate & Leopold (2001), Van Helsing (2004), Los Miserables (2012) —donde recibió una nominación al Oscar como mejor actor — y el thriller Prisioneros (2013), junto a Jake Gyllenhaal. En Broadway protagonizó The Boy from Oz, trabajo por el que obtuvo un Tony Award en 2004, consolidando su perfil como uno de los pocos actores capaces de brillar por igual en cine, televisión y teatro. Su última aparición como Lobezno llegó en Deadpool & Wolverine (2024), junto a Ryan Reynolds, una de las películas de superhéroes más taquilleras de la historia, con más de 1.300 millones de dólares recaudados a nivel global.