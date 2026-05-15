Entretenimiento

“Nunca debería haber terminado con los personajes en la cárcel”: Jerry Seinfeld y una dura autocrítica a 25 años del final

El comediante reconoció en el pódcast Q with Tom Power que el último capítulo de la serie, uno de los más vistos en la historia de la televisión de Estados Unidos, dejó una herida que el tiempo profundizó

Guardar
Google icon
Jerry Seinfeld admite que dejar a los personajes principales en la cárcel fue el mayor error del final de Seinfeld (Instagram/Jerry Seinfeld)
Jerry Seinfeld admite que dejar a los personajes principales en la cárcel fue el mayor error del final de Seinfeld (Instagram/Jerry Seinfeld)

Las recientes declaraciones de Jerry Seinfeld reavivaron el debate sobre uno de los finales más discutidos de la televisión: el comediante admitió, en una aparición en el pódcast canadiense Q with Tom Power en 2024, que si pudiera retroceder en el tiempo, evitaría dejar a los personajes principales de Seinfeld en la cárcel en el episodio final.

Esta decisión, a 25 años de su emisión, considera el mayor error de la serie.

PUBLICIDAD

El episodio final: cifras y recepción inmediata

El 14 de mayo de 1998, más de 76 millones de espectadores en Estados Unidos sintonizaron el desenlace de Seinfeld, una de las cifras más altas en la historia de la televisión de ese país.

Final serie Seinfeld
El último episodio de Seinfeld reunió a más de 76 millones de espectadores y generó un debate inmediato entre fans y crítica

La comedia, tras nueve temporadas, había consolidado un modelo de humor y narrativa que influyó en varias generaciones de guionistas y productores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el episodio final generó una respuesta dividida entre público y crítica, con opiniones encontradas sobre el rumbo narrativo y el cierre de los personajes principales.

En foros y medios especializados, algunos seguidores sostuvieron que las decisiones argumentales del último capítulo no reflejaron el desarrollo logrado a lo largo de la serie. Otros defendieron la apuesta por un desenlace inesperado, enfatizando el carácter rupturista del guion. Lo cierto es que el debate sobre el cierre se mantuvo vigente en la cultura popular y fue motivo de análisis en publicaciones académicas y periodísticas.

El cambio de perspectiva de Jerry Seinfeld

Final serie Seinfeld
Jerry Seinfeld reconoce en 2024 que su visión sobre el desenlace de la serie cambió con el paso del tiempo y la experiencia

A más de dos décadas del final, Jerry Seinfeld reconoció públicamente en 2024 que dejar a los cuatro personajes principales en prisión fue un error fundamental. Durante su conversación en Q with Tom Power, explicó que su visión sobre el episodio evolucionó con el tiempo, y hoy considera que esa decisión afectó de manera significativa la percepción de la serie.

“Si tuviera la posibilidad de volver atrás, nunca habría terminado con los personajes en la cárcel”, afirmó el comediante.

Este giro autocrítico de Seinfeld ofrece una mirada interna poco habitual en la industria del entretenimiento. La admisión llega en un contexto en el que otros creadores de series han defendido sus desenlaces pese a las controversias, lo que diferencia la postura del creador de Seinfeld y aporta una nueva dimensión al análisis del fenómeno.

El legado cultural y el debate sobre los finales televisivos

Final serie Seinfeld
El legado de Seinfeld perdura en la industria audiovisual, a pesar de las controversias generadas por su episodio final

El desenlace de Seinfeld es citado con frecuencia como caso paradigmático en debates sobre creatividad y riesgo en la televisión estadounidense, según el portal Vulture.

Más allá de la reacción inicial, los especialistas señalan que la polémica en torno al último episodio contribuyó a instalar la discusión sobre el peso de los finales en la memoria colectiva y en la reputación de las series.

La última escena de la comedia aparece en listados especializados como uno de los cierres más controvertidos, junto a títulos como Lost y The Sopranos. Diversas publicaciones subrayan que, aunque el final dividió a fanáticos y críticos, la influencia de Seinfeld como referente del género no se ha reducido, y su huella permanece en la industria audiovisual.

Miradas actuales y nuevas discusiones

Julia Louis-Dreyfus - Seinfeld
Más de 25 años después, el final de Seinfeld sigue siendo objeto de análisis y comparaciones en foros de crítica televisiva (NBC)

El reconocimiento de error por parte de Seinfeld ha propiciado nuevas discusiones sobre el lugar que ocupan las decisiones autorales en la valoración de una obra.

Críticos y analistas rescatan que la revisión pública de un creador acerca de su propia serie permite repensar los criterios con los que se juzga el cierre de una historia, especialmente en un contexto donde las expectativas de los espectadores son cada vez más altas.

A más de veinticinco años de su emisión, el episodio final de Seinfeld sigue generando análisis y comparaciones, y su creador se suma ahora al diálogo público con una autocrítica que enriquece la perspectiva sobre el legado de la serie. Así, el caso se consolida como un ejemplo de cómo una sola decisión puede influir en la percepción y la vigencia de una obra televisiva.

Temas Relacionados

SeinfeldJerry SeinfeldCultura PopSeries de TelevisiónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Profesor de educación física, estudiante de comunicación y cómico: el pasado de Hugh Jackman antes de brillar en Hollywood

El reconocido actor australiano trabajó como profesor en un prestigioso colegio inglés. También se graduó en Comunicación. Aseguró que desde joven le apasiona el deporte y el ejercicio físico, hábitos que mantiene hasta hoy

Profesor de educación física, estudiante de comunicación y cómico: el pasado de Hugh Jackman antes de brillar en Hollywood

Después de más de 10 años, Adam Sandler reunirá al elenco original en “Son como niños 3”

Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider vuelven para la tercera entrega de la franquicia, confirmada en los Netflix Upfronts 2026, con una trama que ya despierta rumores

Después de más de 10 años, Adam Sandler reunirá al elenco original en “Son como niños 3”

‘The Batman: Parte II’ termina de cerrar su reparto: listado al completo de actores con los primeros roles confirmados

El propio director Matt Reeves ha confirmado las últimas incorporaciones y los papeles que asumirán Scarlett Johansson o Sebastian Stan

‘The Batman: Parte II’ termina de cerrar su reparto: listado al completo de actores con los primeros roles confirmados

El pacto secreto que hizo Michael Jackson y que unió a Paris Hilton con su hija Paris Jackson

La empresaria contó que el cantante y su madre hicieron un acuerdo sobre los nombres que darían a sus futuros hijos

El pacto secreto que hizo Michael Jackson y que unió a Paris Hilton con su hija Paris Jackson

El hijo de Ozzy Osbourne revela la fecha tentativa en la que llegará la biopic de sus padres a los cines

Jack Osbourne confirmó que el proyecto sigue en marcha y que el guion está finalizado, con planes de iniciar la búsqueda de un director

El hijo de Ozzy Osbourne revela la fecha tentativa en la que llegará la biopic de sus padres a los cines

DEPORTES

“Las mujeres podemos lograr cualquier cosa”: Serena Williams y el recuerdo de su Grand Slam con 7 semanas de embarazo

“Las mujeres podemos lograr cualquier cosa”: Serena Williams y el recuerdo de su Grand Slam con 7 semanas de embarazo

Casemiro eligió a Messi como el rival más difícil de su carrera: “Necesitas ayuda, no puedes pararlo solo”

Jugaba al hockey y dejó todo por acompañar a Nico Varrone detrás de su sueño de Fórmula 1: la tierna primera cita

Los 11 jugadores de la prelista de Scaloni que ya quedarán disponibles para el Mundial desde este fin de semana

En la previa del Mundial, el Gobierno compartió con EEUU el listado de quienes tienen prohibido el acceso a las canchas

TELESHOW

Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su nueva etapa Free Spirits: de los famosos que fueron al elogio a sus fans

Ca7riel y Paco Amoroso iniciaron su nueva etapa Free Spirits: de los famosos que fueron al elogio a sus fans

La conmovedora historia de Sergio Denis antes de convertirse en ídolo popular

El duro castigo que Gran Hermano le dio a Cinzia: “Debido a todas estas desobediencias”

Abel Pintos y L-Gante, en la mira de Telefe para la vuelta de MasterChef Celebrity: quiénes serían los convocados

La inesperada confesión de Adabel Guerrero sobre su ex, Martín Lamela: “Ahora me cachondea”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania y Rusia intercambiaron más de 400 prisioneros de guerra en la primera etapa del canje de 2.000 rehenes

Ucrania y Rusia intercambiaron más de 400 prisioneros de guerra en la primera etapa del canje de 2.000 rehenes

Un soldado israelí murió en combate durante los ataques de Hezbollah en el sur del Líbano

Israel y Líbano retoman en Washington el segundo día de negociaciones para poner fin a la guerra y avanzar en el desarme de Hezbollah

La Policía de Ecuador incautó 360 kilos de cocaína valuados en USD 7 millones que iban a ser enviados a EEUU

Al menos 117 muertos y 79 heridos por las tormentas devastadoras en el norte de India