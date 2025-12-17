Donald Trump aseguró que el régimen de Nicolás Maduro le quitó derechos petroleros a Estados Unidos: “Los queremos de vuelta”

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha al presidente estadounidense Donald Trump hablar con periodistas, después de que desembarcara del Air Force One a su regreso de Dover, Delaware, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 17 de diciembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

Las declaraciones del mandatario llegaron un día después de anunciar un bloque total a los buques petroleros sancionados que operan en Venezuela. Consultado por el alcance de la medida, respondió: “Es un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar. No se olviden que nos quitaron nuestros derechos energéticos, nos quitaron el petróleo hace mucho tiempo, y lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron de forma ilegal”.

Consultado sobre el objetivo de la presión sobre Venezuela, dijo: “Recuperar tierras, derechos petroleros, lo que sea que tuviéramos nos lo quitaron porque teníamos a un presidente que tal vez no estaba mirando. Lo queremos de vuelta”.

“Nos quitaron nuestros derechos petroleros, teníamos mucho petróleo allí, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”, concluyó.

Trump hizo las declaraciones tras participar de la ceremonia con la que fueron recibidos los cuerpos de dos soldados y un civil estadounidenses asesinados en Siria el sábado.

Trump saluda mientras militares cargan una maleta durante un traslado solemne de los restos de dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa caídos en Siria, los sargentos Edgar Torres Tovar y William Howard, y Ayad Mansoor Sakat, de Macomb, Michigan, quien trabajaba como intérprete en Siria, en la Base Aérea de Dover, Delaware, EE. UU., el 17 de diciembre de 2025. REUTERS/Nathan Howard

Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, saludaron a la comitiva de soldados que trasladaron con guantes blancos los tres ataúdes cubiertos con banderas desde un avión militar hasta una camioneta.

La breve ceremonia se llevó a cabo en la base aérea de Dover, en Delaware (noreste).

Bloqueo a Venezuela

El petrolero Skipper, recientemente incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, fue visto navegando en dirección suroeste y posicionado aproximadamente a 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)

Trump anunció este martes el “bloqueo total y completo” de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, intensificando la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro en medio de la crisis política y económica que enfrenta el país sudamericano. A través de su cuenta en Truth Social, Trump afirmó que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y advirtió que la conmoción sería inédita hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

La decisión representa un paso importante en la operación militar que Washington mantiene en aguas internacionales del Caribe, originalmente presentada como un esfuerzo para combatir organizaciones de narcotráfico en la región. El mandatario estadounidense acusó al “régimen ilegítimo de Maduro” de emplear el petróleo de yacimientos “robados” para financiar “el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, declaraciones que también difundió por Truth Social.

Aún no está claro cuántos petroleros serán afectados por la orden ni el alcance de sus consecuencias para la ya debilitada industria petrolera venezolana. La semana anterior, el Comando Sur de Estados Unidos, que desde agosto ha atacado más de 30 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, modificó el perfil de sus operaciones al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa de Venezuela y fue interceptado por fuerzas estadounidenses bajo mandato judicial.

El buque, sancionado por autoridades estadounidenses desde 2022 por su vinculación con una “flota sombra” dedicada al traslado de crudo y acusado de violar sanciones internacionales, fue llevado a un puerto en Estados Unidos, donde se inició un proceso legal para el decomiso de su carga.

La incautación fue calificada por el Gobierno de Caracas como “piratería”, mientras que la Casa Blanca defendió la acción dentro de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas. Observadores consideran que estas acciones han contribuido a la caída de los embarques de crudo venezolano y han elevado la tensión entre ambos países, en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región y nuevas amenazas de decomisos de petroleros sancionados en aguas cercanas a Venezuela.

(Con información de EFE y AFP)