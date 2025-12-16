Estados Unidos

Donald Trump ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela

El mandatario estadounidense también dijo que la gran armada naval estadounidense acumulada en el Caribe “solo se hará más grande” hasta que el régimen de Maduro devuelva “a los Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”

Donald Trump (AP foto/Alex
Donald Trump (AP foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, publicó Trump en las redes sociales.

En esa línea, detalló: “El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”.

“Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”, informó el presidente estadounidense.

En tanto, concluyó: “Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE. ¡Gracias por su atención a este asunto!“.

El petrolero Ionic Anax, fletado
El petrolero Ionic Anax, fletado por Chevron, se ve cerca del puerto de Bajo Grande en el Lago de Maracaibo, Venezuela, después de cargar para la exportación, en San Francisco, Estado Zulia, Venezuela, el 13 de diciembre de 2025. REUTERS/Isaac Urrutia REFILE - CORRIGIENDO INFORMACIÓN

La semana pasada, Trump, anunció que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas, que se mantiene desde agosto por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper, que navegaba bajo falsa bandera de Guyana, fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Irán, uno de los principales aliados de Venezuela, ha denunciado repetidamente la “actitud intimidatoria”, “intervencionista” y “peligrosa” de Washington hacia Caracas en los últimos meses.

El miércoles pasado, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a quien reiteró su apoyo ante las “provocaciones hostiles” de Estados Unidos.

Estados Unidos renovó su alerta de seguridad para vuelos sobre Venezuela

Aviones de Avior, Estelar, Conviasa
Aviones de Avior, Estelar, Conviasa y Laser se ven en el aeropuerto Simón Bolívar en Caracas, Venezuela 2 de julio de 2018. Foto tomada el 2 de julio de 2018. REUTERS/Marco Bello

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) renovó su advertencia a las aerolíneas comerciales sobre el deterioro de la seguridad al sobrevolar Venezuela, instando a extremar precauciones en la región bajo la información de vuelo (FIR) de Maiquetía, que incluye el espacio aéreo venezolano y áreas del sur y este del Caribe.

La medida, que estará vigente hasta el 19 de febrero de 2026, responde a un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, marcado por operativos antinarcóticos del Comando Sur y recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles acciones contra el narcotráfico en la zona.

El aviso de la FAA advierte que “las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, así como en las fases de llegada y salida del vuelo”, y señala que el peligro podría extenderse a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra dentro de la región afectada.

Tras la primera advertencia emitida el 22 de noviembre, varias aerolíneas modificaron o suspendieron vuelos hacia Venezuela ante lo que la agencia calificó como una situación “potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo venezolano y zonas del Caribe.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia antidrogas, ha sido denunciado por el gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza y un intento de promover un cambio de régimen.

En paralelo, la aerolínea Copa Airlines anunció la extensión de la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el 15 de enero, a la espera de que “la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa”.

El presidente Trump comunicó el 29 de noviembre en su red social Truth que el espacio aéreo venezolano permanecería “cerrado en su totalidad”.

(Con información de EFE y AFP)

