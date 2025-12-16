Un hombre murió tras quedar atrapado en su auto durante las inundaciones cerca de Seattle

Un conductor de 33 años falleció tras ignorar señales de advertencia y quedar atrapado en su automóvil sumergido en Snohomish. (AP Foto/Stephen Brashear)

La primera muerte confirmada por las inundaciones en Seattle se produjo tras una semana de lluvias intensas que afectaron a la región.

Un hombre de 33 años fue hallado sin vida la madrugada del martes dentro de un automóvil sumergido en una zanja de la zona de Snohomish, al noreste de la ciudad, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Snohomish.

El vehículo se encontraba a unos 1,8 metros de profundidad y, pese a los intentos de rescate, el conductor fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades señalaron que la víctima había ignorado las señales de advertencia y que no había más personas en el automóvil. La investigación sobre las circunstancias del fallecimiento continúa.

Los equipos de emergencia reportan que el ascenso del agua se ha producido rápidamente

Equipos de emergencia rescatan a personas atrapadas en vehículos y viviendas inundadas, advirtiendo sobre la rapidez del aumento del nivel del agua. (REUTERS/David Ryder)

La respuesta de los equipos de emergencia ha sido constante durante los últimos días, con múltiples intervenciones para rescatar a personas atrapadas por el rápido ascenso de las aguas.

Jamal Beckham, jefe del batallón de bomberos y rescate regional de Snohomish, explicó a The Associated Press que la mayoría de los incidentes atendidos involucraron a conductores que intentaron cruzar zonas inundadas o quedaron varados sobre sus vehículos.

“No entendían lo rápido que sube el agua”, afirmó Beckham, quien detalló que en varias ocasiones los rescatistas debieron sacar a personas del techo de sus coches antes de que quedaran completamente cubiertos. Además, el jefe de bomberos indicó que también asistieron a residentes que no evacuaron sus viviendas pese a las advertencias y se vieron sorprendidos por la crecida.

En el condado de King, las rupturas de diques han obligado a la evacuación de cientos de personas

La ruptura de un dique en el condado de King obliga a evacuar a 1.200 personas y moviliza equipos de rescate en helicóptero. (Foto AP/Manuel Valdes)

La madrugada del martes, los residentes cercanos a un dique roto recibieron la orden de abandonar sus hogares, apenas unas horas después de que se levantara una alerta similar en otra zona del mismo condado.

La policía de la ciudad de Pacific, situada a unos 32 kilómetros al sur de Seattle, instó a los habitantes de la zona de evacuación próxima al río White a salir de inmediato. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundación repentina por la rotura del dique, vigente hasta la madrugada del martes.

La portavoz de la Autoridad Regional de Bomberos del Valle, Kelly Hawks, relató a The Associated Press que la primera señal de la ruptura del dique fue una llamada al 911 reportando la entrada de agua en un apartamento alrededor de la 1:20 de la madrugada.

La policía de Pacific emite alerta de evacuación inmediata por inundaciones tras la rotura del dique y solicita ayuda ciudadana para preparar sacos de arena. (REUTERS/David Ryder)

Los equipos de emergencia evacuaron a unas 100 personas, algunas de ellas a través de las ventanas de sus viviendas en la planta baja.

“Así de rápido entraba el agua”, describió Hawks, quien añadió que finalmente se ordenó la evacuación de los residentes de unas 220 viviendas. No se reportaron heridos. Las autoridades locales trabajaban el martes para limpiar el agua y reparar el dique, con el objetivo de permitir el regreso de los afectados a sus hogares.

Los equipos de emergencia reforzaron el dique con costales de arena

Las inundaciones y rupturas de diques afectan a comunidades enteras en el estado de Washington, forzando decenas de rescates y evacuaciones masivas. (Foto AP/Manuel Valdes)

La Oficina del Sheriff del Condado de King utilizó un helicóptero con altavoz y realizó visitas puerta a puerta para alertar a la población sobre la orden de evacuación, logrando evacuar a unas 1.200 personas durante la noche, según Brandyn Hull, gerente de comunicaciones de la oficina.

El lunes, los equipos reforzaron el dique Desimone junto al río Green con costales de arena tras el fallo de una pequeña sección, lo que motivó una orden de evacuación que abarcó partes de tres suburbios.

Brendan McCluskey, director de gestión de emergencias del condado, informó que la orden de evacuación se envió a aproximadamente 1.100 hogares y negocios al este del río Green. La noche del lunes, las autoridades anunciaron que la alerta de evacuación en esa zona se levantó y que era seguro regresar.

El pronóstico meteorológico prevé más afectaciones en el noreste del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas de inundación, viento y nieve invernal ante la llegada de nuevas tormentas al noroeste de Estados Unidos. (REUTERS/David Ryder)

El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional prevé nuevas alertas de viento, nieve invernal e inundaciones en gran parte del noroeste de Estados Unidos durante los próximos días.

Se espera la llegada de una serie de sistemas de tormentas que traerán lluvias intensas desde la costa norte de California hasta el oeste de Washington, así como fuertes nevadas en las montañas de las Cascadas.

El balance provisional de la emergencia incluye comunidades anegadas, decenas de miles de personas evacuadas y numerosos rescates en el oeste del estado de Washington, en un escenario que podría agravarse si persisten las condiciones meteorológicas adversas, según reportó The Associated Press.