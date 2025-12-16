El hijo mayor de Trump se comprometió con la modelo e influencer Bettina Anderson

Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente estadounidense, y la modelo e ‘influencer’ Bettina Anderson

Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump, acaba de anunciar su compromiso con la modelo e influencer Bettina Anderson, una de las cofundadoras de la ONG The Paradise Fund.

El compromiso se hizo público el lunes por la noche en una recepción en la Casa Blanca.

“Normalmente no me quedo sin palabras, porque generalmente soy yo quien está despotricando y hablando sin parar muy bien. Quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra: ‘Sí’“, dijo el primogénito del líder republicano, de 47 años.

Su prometida habló brevemente ante los presentes para decir emocionada que se va a casar con el amor de su vida, que había pasado el fin de semana “más increíble” de su vida y que se siente “la chica más afortunada del mundo”.

20 de enero de 2025; Washington, D.C., EE. UU.; Donald Trump Jr. y sus hijos, junto con su exesposa Vanessa Trump, se marchan al final de la ceremonia inaugural en el Capitolio de Estados Unidos. Jack Gruber/Pool vía REUTERS

Donald Trump Jr. estuvo casado durante unos 12 años con Vanessa Trump, que le presentó una demanda de divorcio en 2018, según recuerda la revista People. La ahora expareja tuvo cinco hijos: Kai Madison (18 años), Donald III (16), Tristan Milos (14), Spencer Frederick (13) y Chloe Sophia (11).

En 2018 el hijo de Trump empezó a salir con Kimberly Guilfoyle, con quien se comprometió en 2020.

La abogada, fiscal y personalidad televisiva tuvo un rango destacado en las filas republicanas, con intervenciones en las convenciones de 2020 y 2024. Desde este año es la embajadora de Estados Unidos en Grecia.

El romance con Anderson, que este diciembre cumple 39 años, se dio a conocer en diciembre de 2024.

Según destaca el diario The New York Times, en la convención republicana de julio de 2024, en la que se oficializó la nueva candidatura de Trump a la presidencia, Anderson estuvo sentada en la tribuna del presidente justo detrás de Donald Trump Jr. y de Guilfoyle.

Bettina Anderson

Anderson nació en el corazón de una de las familias bancarias históricas de Palm Beach, en un mundo donde el poder económico y las relaciones sociales se heredaban casi con la misma naturalidad que los apellidos. Era hija de Harry Loy Anderson Jr., un banquero conocido en el exclusivo circuito local como H. Loy, y de Inger Anderson, una inmigrante sueca que supo abrirse paso en la alta sociedad estadounidense.

H. Loy Anderson padre construyó su influencia desde las finanzas. En 1970 asumió la presidencia del pequeño Worth Avenue National Bank y, con el correr de los años, fue ampliando su control sobre distintas instituciones financieras, hasta convertirse en una figura clave del engranaje económico de Palm Beach.

Inger, en cambio, representaba otra cara de ese universo privilegiado. Durante las décadas del setenta y del ochenta trabajó como modelo para la prestigiosa agencia Eileen Ford en Nueva York y adoptó con entusiasmo la cultura del fitness que marcó época, inspirada en figuras como Jane Fonda.

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson asisten a una ceremonia celebrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para otorgar póstumamente la Medalla de la Libertad a Charlie Kirk en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Gracias a una red de vínculos cuidadosamente construida en las galas de etiqueta que cada invierno reunían a la élite en la isla de Palm Beach, H. Loy se transformó en el banquero de confianza de la clase más adinerada.

Ese entramado social lo acercó a nombres emblemáticos del poder y la herencia, como Herbert “Peter” Pulitzer, descendiente de la fortuna editorial que primero estuvo casado con Lilly Pulitzer —fundadora del imperio textil— y luego con Roxanne Pulitzer, cuyo divorcio la convirtió en una celebridad mediática en los años ochenta.

Anderson no solo fue el banquero de Peter Pulitzer, sino también su amigo íntimo, y lo acompañó de cerca durante la escandalosa separación de Roxanne, en uno de los episodios más comentados de la alta sociedad estadounidense de la época.

Con clientes de ese calibre y una presencia constante en los directorios de las principales organizaciones benéficas de Palm Beach —desde la Cruz Roja Americana hasta fundaciones vinculadas a la salud, la memoria del Holocausto y los Boy Scouts—, el padre de Bettina garantizó para su familia un estilo de vida tan opulento como extravagante.

(con información de EFE)