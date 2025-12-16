Estados Unidos

El hijo mayor de Trump se comprometió con la modelo e influencer Bettina Anderson

La noticia sobre la futura boda fue dada a conocer durante una recepción en la Casa Blanca, donde la pareja compartió su entusiasmo ante familiares y allegados

Guardar
Donald Trump Jr., hijo mayor
Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente estadounidense, y la modelo e ‘influencer’ Bettina Anderson

Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump, acaba de anunciar su compromiso con la modelo e influencer Bettina Anderson, una de las cofundadoras de la ONG The Paradise Fund.

El compromiso se hizo público el lunes por la noche en una recepción en la Casa Blanca.

“Normalmente no me quedo sin palabras, porque generalmente soy yo quien está despotricando y hablando sin parar muy bien. Quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra: ‘Sí’“, dijo el primogénito del líder republicano, de 47 años.

Su prometida habló brevemente ante los presentes para decir emocionada que se va a casar con el amor de su vida, que había pasado el fin de semana “más increíble” de su vida y que se siente “la chica más afortunada del mundo”.

20 de enero de 2025;
20 de enero de 2025; Washington, D.C., EE. UU.; Donald Trump Jr. y sus hijos, junto con su exesposa Vanessa Trump, se marchan al final de la ceremonia inaugural en el Capitolio de Estados Unidos. Jack Gruber/Pool vía REUTERS

Donald Trump Jr. estuvo casado durante unos 12 años con Vanessa Trump, que le presentó una demanda de divorcio en 2018, según recuerda la revista People. La ahora expareja tuvo cinco hijos: Kai Madison (18 años), Donald III (16), Tristan Milos (14), Spencer Frederick (13) y Chloe Sophia (11).

En 2018 el hijo de Trump empezó a salir con Kimberly Guilfoyle, con quien se comprometió en 2020.

La abogada, fiscal y personalidad televisiva tuvo un rango destacado en las filas republicanas, con intervenciones en las convenciones de 2020 y 2024. Desde este año es la embajadora de Estados Unidos en Grecia.

El romance con Anderson, que este diciembre cumple 39 años, se dio a conocer en diciembre de 2024.

El compromiso se hizo público
El compromiso se hizo público el lunes por la noche en una recepción en la Casa Blanca.

Según destaca el diario The New York Times, en la convención republicana de julio de 2024, en la que se oficializó la nueva candidatura de Trump a la presidencia, Anderson estuvo sentada en la tribuna del presidente justo detrás de Donald Trump Jr. y de Guilfoyle.

Bettina Anderson

Anderson nació en el corazón de una de las familias bancarias históricas de Palm Beach, en un mundo donde el poder económico y las relaciones sociales se heredaban casi con la misma naturalidad que los apellidos. Era hija de Harry Loy Anderson Jr., un banquero conocido en el exclusivo circuito local como H. Loy, y de Inger Anderson, una inmigrante sueca que supo abrirse paso en la alta sociedad estadounidense.

H. Loy Anderson padre construyó su influencia desde las finanzas. En 1970 asumió la presidencia del pequeño Worth Avenue National Bank y, con el correr de los años, fue ampliando su control sobre distintas instituciones financieras, hasta convertirse en una figura clave del engranaje económico de Palm Beach.

Inger, en cambio, representaba otra cara de ese universo privilegiado. Durante las décadas del setenta y del ochenta trabajó como modelo para la prestigiosa agencia Eileen Ford en Nueva York y adoptó con entusiasmo la cultura del fitness que marcó época, inspirada en figuras como Jane Fonda.

Donald Trump Jr. y Bettina
Donald Trump Jr. y Bettina Anderson asisten a una ceremonia celebrada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para otorgar póstumamente la Medalla de la Libertad a Charlie Kirk en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Gracias a una red de vínculos cuidadosamente construida en las galas de etiqueta que cada invierno reunían a la élite en la isla de Palm Beach, H. Loy se transformó en el banquero de confianza de la clase más adinerada.

Ese entramado social lo acercó a nombres emblemáticos del poder y la herencia, como Herbert “Peter” Pulitzer, descendiente de la fortuna editorial que primero estuvo casado con Lilly Pulitzer —fundadora del imperio textil— y luego con Roxanne Pulitzer, cuyo divorcio la convirtió en una celebridad mediática en los años ochenta.

Anderson no solo fue el banquero de Peter Pulitzer, sino también su amigo íntimo, y lo acompañó de cerca durante la escandalosa separación de Roxanne, en uno de los episodios más comentados de la alta sociedad estadounidense de la época.

Con clientes de ese calibre y una presencia constante en los directorios de las principales organizaciones benéficas de Palm Beach —desde la Cruz Roja Americana hasta fundaciones vinculadas a la salud, la memoria del Holocausto y los Boy Scouts—, el padre de Bettina garantizó para su familia un estilo de vida tan opulento como extravagante.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Bettina AndersonDonald Trump Jr.compromisoCasa Blanca

Últimas Noticias

Los vuelos relacionados a Jeffrey Epstein con mujeres británicas a bordo que luego denunciaron abusos y nadie investigó

Un informe periodístico de la BBC destacó que las autoridades no han realizado indagaciones sobre los viajes. Una de las víctimas que testificó contra Ghislaine Maxwell fue parte de ellos

Los vuelos relacionados a Jeffrey

Agenda NBA: encuentros que se jugarán hoy16 de diciembre y sus horarios

Sigue de cerca las acciones de Lebron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Luka Doncic de este día. Este es el menú completo de la jornada de este martes

Agenda NBA: encuentros que se

Miles de personas reciben la advertencia de quedarse en casa en un estado de EEUU tras alerta sanitaria

Autoridades ambientales recomendaron suspender actividades al aire libre y limitar la exposición mientras continúan las evaluaciones

Miles de personas reciben la

Así fue el arresto del hijo de Rob Reiner y Michele Singer tras el asesinato de sus padres

Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado en una estación de metro de Los Ángeles y señalado como responsable del crimen que terminó con la vida del reconocido director y su esposa

Así fue el arresto del

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 15 de diciembre de 2025

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Powerball: todos los
DEPORTES
La grave lesión que sufrió

La grave lesión que sufrió un futbolista de Estudiantes tras una dura patada en la final contra Racing: no podrá jugar el Mundial 2026

Boca Juniors planea revolucionar el mercado: abrió negociaciones con Miguel Ángel Borja

La reacción del argentino Kevin Vallejos cuando se enteró que ganó un bono de 50 mil dólares por su brutal KO ante una leyenda de la UFC

Era el capitán de un gigante de Europa, pero una lesión complicó su carrera, fue apartado y ahora podría no jugar el Mundial

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

TELESHOW
Una fiesta de cuento: Sarah

Una fiesta de cuento: Sarah Burlando celebró sus 3 años a pura diversión entre juego y sus personajes favoritos

La rotunda declaración de amor de Wanda Nara a Martín Migueles con una foto íntima

La felicidad de Rocío Marengo por el avance en la salud de su hijo Isidro: “Falta menos”

Ángela Leiva sorprendió a Mario Pergolini con su destreza para reconocer su golosina preferida

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

INFOBAE AMÉRICA

Murió en un crucero tras

Murió en un crucero tras un enfrentarse con la tripulación que le había servido 33 tragos: el homicidio que investiga el FBI

Los vuelos relacionados a Jeffrey Epstein con mujeres británicas a bordo que luego denunciaron abusos y nadie investigó

La mente detrás de Gandalf y Legolas: John Howe expone 270 obras de “El señor de los anillos”

Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín