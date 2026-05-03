El nuevo mapa de propietarios e inquilinos: las claves detrás del auge y la caída de la vivienda en Estados Unidos

El conflicto en Irán y el aumento de las tasas hipotecarias derrumban las proyecciones del sector inmobiliario en Estados Unidos (REUTERS/Sarah Silbiger/Archivo)

El impacto de la guerra en Irán alteró las expectativas del mercado inmobiliario en Estados Unidos. El aumento de las tasas hipotecarias borró cualquier optimismo para la temporada de primavera y modificó los escenarios previstos por los principales actores del sector.

Pronósticos como el de la National Association of Realtors, que anticipaba un alza del 14 % en ventas de viviendas existentes para 2026, quedaron obsoletos.

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Incluso estimaciones más cautelosas, como la de Zillow que proyectaba un 4,3 %, perdieron sustento ante la nueva realidad que enfrenta la industria.

El panorama actual es de parálisis: ni compradores ni vendedores están dispuestos a tomar la iniciativa. El mercado permanece estancado, replicando la lentitud de 2024 y 2025, considerados dos de los años más inactivos en la historia reciente.

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Esta inercia tiene un efecto dominó que trasciende las cifras de compraventa. Estados Unidos vive un cambio estructural: la propiedad de la vivienda se aleja cada vez más del alcance de la mayoría, desplazando el sueño de ser propietario a un horizonte cada vez más lejano para amplios sectores de la población.

El estancamiento del mercado inmobiliario estadounidense convierte a 2024 y 2025 en años críticos para la compra y venta de viviendas (REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo)

El precio medio de una vivienda equivale actualmente a cerca de cinco veces el ingreso familiar medio, mientras que en 1985 esa relación rondaba el triple.

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Anteriormente, un hogar formado por un docente y un mecánico podía aspirar a adquirir su primera casa en la mayoría de las áreas urbanas.

Hoy, ese mismo perfil familiar se ve desplazado por fondos privados que compran propiedades en bloque y restringen el acceso a la vivienda tradicional.

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Las consecuencias de la caída en la propiedad de viviendas en Estados Unidos

La pérdida de acceso a la vivienda propia impacta de forma directa en la capacidad de crear y conservar patrimonio. Durante décadas, la vivienda fue la principal vía para que la clase media estadounidense acumule riqueza y la transfiera entre generaciones.

Cuando esta posibilidad desaparece, también se erosiona el mayor pilar de estabilidad familiar para millones de personas.

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La brecha entre precio medio de vivienda e ingreso familiar dificulta el acceso a la propiedad para sectores de clase media (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta transformación afecta especialmente a los inquilinos de mayor edad. Los datos muestran que quienes arriendan y superan los 65 años acumulan solo una fracción del patrimonio de quienes son propietarios a esa edad.

Esta brecha se traduce en jubilaciones más precarias y en herencias que, en muchos casos, no van más allá de un depósito de alquiler ya consumido.

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El fenómeno implica, además, que muchas personas no pueden comprar cerca de sus empleos, lo que las obliga a desplazamientos más largos y a sacrificar tiempo de vida familiar, con costos adicionales en combustible y calidad de vida.

Efectos sociales y políticos del estancamiento inmobiliario

La imposibilidad de acceder a una vivienda propia tiene consecuencias sociales y cívicas de largo alcance. Las tasas de natalidad disminuyen cuando las parejas jóvenes no pueden proyectar un espacio propio para formar una familia.

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Los matrimonios caen cuando compartir una hipoteca deja de ser una opción realista. En comunidades donde casi nadie planea quedarse, la participación en organizaciones como la PTA, los consejos vecinales o los cuerpos de bomberos voluntarios disminuye de manera significativa.

Las investigaciones muestran que los inquilinos participan menos en la vida democrática: votan y se involucran menos en actividades comunitarias que los propietarios.

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El malestar social y político por la falta de acceso a la vivienda impulsa movimientos populistas y cuestiona la equidad del sistema económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un país con menos propietarios no solo es económicamente más vulnerable, sino que tiende a volverse más solitario y menos arraigado.

A nivel político, este resentimiento empieza a notarse. Una generación que no consigue acceder a la vivienda propia encuentra escaso incentivo para defender el sistema vigente.

El malestar alimenta tanto a movimientos populistas de izquierda como de derecha, impulsados por la percepción de que el modelo favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.

La vivienda propia es la base sobre la que se construyen otras aspiraciones: sirve de aval para un préstamo, determina el domicilio en una solicitud laboral y es el lugar de reunión en celebraciones familiares.

Cuando esa base se resquebraja para una parte significativa de la sociedad estadounidense, la estructura completa comienza a mostrar grietas.

Hoy, los agentes inmobiliarios siguen colocando carteles, pero cada vez menos estadounidenses logran concretar el sueño de ser propietarios.

La tendencia apunta a una sociedad en la que la vivienda deja de ser un punto de partida y pasa a ser un privilegio reservado para unos pocos.