Honduras

CONADEH: “La libertad de prensa peligra por la impunidad en Honduras”

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, advierten sobre un patrón de hostigamiento contra periodistas y revela que en 2025 se han registrado 208 quejas vinculadas a la libertad de expresión.

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Infografía sobre violencia e impunidad contra la prensa en Honduras. Muestra una cámara y micrófono rotos sobre el mapa del país, y estadísticas de muertes y casos impunes.
Un promedio de 103 muertes violentas de trabajadores de medios en Honduras entre 2001 y 2026, con solo el 12% de los casos resueltos judicialmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que el ejercicio del periodismo y la comunicación social en Honduras sigue siendo una labor de alto riesgo, especialmente en un contexto marcado por altos niveles de impunidad y debilidad en los mecanismos de protección y prevención.

La institución alertó que, mientras estas condiciones no cambien, la libertad de prensa seguirá enfrentando serias amenazas, lo que limita el derecho a informar y a recibir información en el país.

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Entre 2022 y 2025, Honduras registró al menos 13 muertes violentas de personas vinculadas a medios de comunicación, de las cuales solo tres casos han concluido con sentencia condenatoria.

En un periodo más largo, entre 2001 y 2026, el CONADEH documenta 103 muertes violentas de periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, editores y propietarios de medios.

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Impunidad condenable

De estos casos, el 88% permanece en la impunidad, mientras que únicamente el 12% ha obtenido condena judicial contra los responsables.

La mayoría de las víctimas eran hombres (96%), mientras que el 4% corresponde a mujeres. Además, más de 80 medios de comunicación han registrado la pérdida violenta de al menos uno de sus trabajadores.

Hombre encapuchado pinta 'CENSURADO' sobre retratos de periodistas en un muro. En el suelo, un carné de prensa, lentes rotos, cámara y cuaderno con sangre.
Un individuo enmascarado pinta 'CENSURADO' sobre los rostros de periodistas en un muro ruinoso, representando la violencia y represión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronunciamiento se emitió en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo. El CONADEH afirmó: “Sin periodismo libre no hay democracia ni justicia”, y subrayó que el rol del Estado debe centrarse en proteger a quienes buscan la verdad.

Quejas sin respuestas

Durante 2025, el CONADEH atendió 208 quejas a nivel nacional relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de libertad de pensamiento, expresión, asociación y reunión. Muchas de ellas también guardan relación con la protección de la honra, dignidad e imagen personal.

Entre las principales modalidades documentadas figuran calumnias e injurias, restricciones al derecho de expresión, censura de prensa, divulgación de información personal y afectaciones a la reputación de personas.

El organismo indicó que estos hechos reflejan un entorno cada vez más complejo para el ejercicio de las libertades fundamentales en Honduras.

El informe del CONADEH advierte sobre un patrón sostenido de hostigamiento e intimidación contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, capaz de generar autocensura y limitar el debate público.

Entre los hechos registrados se hallan amenazas, agresiones, campañas de descrédito, violencia digital y el uso de mecanismos judiciales como querellas para ejercer presión.

La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia la ineficacia de los mecanismos estatales de protección a periodistas frente a la violencia e impunidad. (Foto: Redes sociales)
La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia la ineficacia de los mecanismos estatales de protección a periodistas frente a la violencia e impunidad. (Foto: Redes sociales)

Patrones de amenaza a la prensa

El ente de derechos humanos expresó preocupación ante discursos estigmatizantes y acciones atribuidas a funcionarios públicos y mandos militares, lo que incrementa el efecto de intimidación debido a su posición de poder.

Se documentaron también casos en los que medios de comunicación habrían recibido solicitudes para revelar sus fuentes de información, bajo argumentos legales que el CONADEH considera incompatibles con la protección del ejercicio periodístico.

Estas advertencias subrayan el aumento de la estigmatización, la difamación, la intimidación y los ataques, incluidos los digitales, contra periodistas y medios, generando un efecto disuasorio en el ejercicio informativo.

Para el comunicador Alejandro Cerrato “Los periodistas sabemos que enfrentamos un hostigamiento y eso nos lleva a la autocensura", relató.

Por su parte, Claudia Valladares confirmó que las amenzas por sus coberturas son constantes sobre todo en el entorno digital “Las redes sociales se han convertido en un espacio donde el acoso y la desinformación afectan directamente nuestro trabajo y nuestra seguridad”.

¿Protección del estado?

El CONADEH enfatizó que el Estado tiene la obligación no solo de reconocer la libertad de expresión en el marco legal, sino de garantizar condiciones reales para su ejercicio seguro.

La entidad advirtió que acciones como las querellas, las campañas de descrédito, la presión para revelar fuentes y los ataques digitales pueden ser mecanismos de censura indirecta, con un fuerte impacto en la libertad de prensa.

El CONADEH recordó que varias relatorías de Naciones Unidas han alertado sobre riesgos a la libertad de prensa en Honduras, particularmente en el contexto previo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

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