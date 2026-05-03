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Meryl Streep rechazó la invitación a la Met Gala tras el anuncio de Jeff Bezos como principal patrocinador

La ausencia de la actriz se produce en una edición marcada por la incorporación de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como patrocinadores principales

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Meryl Streep
Meryl Streep está entre las ausencias destacadas de la Met Gala de este año. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Meryl Streep figura entre las personalidades que no asistirán a la edición de este año de la Met Gala 2026, programada para el 4 de mayo en Nueva York.

De acuerdo con información publicada por el medio Daily Mail, la actriz habría rechazado una invitación para desempeñarse como copresidenta del evento, en un contexto en el que la organización ha incorporado nuevos patrocinadores principales.

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Según ese reporte, la decisión de Streep estaría relacionada con la participación de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como patrocinadores y copresidentes honorarios del evento.

La edición de este año marca la primera vez que ambos asumen ese rol dentro de la gala, tradicionalmente vinculada a casas de moda como principales patrocinadores.

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Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez Bezos
Jeff Bezos y Lauren Sánchez serán los principales patrocinadores de la Met Gala 2026. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El mismo medio indicó que la actriz ha sido invitada en múltiples ocasiones a la Met Gala 2026, aunque no ha asistido en ediciones anteriores.

El representante de Meryl Streep declaró al periódico The Independent que la actriz “ha sido invitada a la Met Gala durante muchos años, pero nunca ha asistido. Aunque aprecia a Vogue, a Anna y su increíble imaginación y resistencia, nunca ha sido realmente su tipo de evento”.

En paralelo, Page Six informó que las hijas de Streep, Grace Gummer y Mamie Gummer, sí tienen previsto asistir a la gala de este año.

Según esa misma fuente, también se espera la presencia de actores vinculados a la película El diablo viste a la moda 2, entre ellos Emily Blunt y Stanley Tucci.

Aunque Meryl Streep no asistirá al evento, se espera que sus compañeros de reparto, Stanley Tucci y Emily Blunt estén presentes. (EFE/TOLGA AKMEN)
Aunque Meryl Streep no asistirá al evento, se espera que sus compañeros de reparto, Stanley Tucci y Emily Blunt estén presentes. (EFE/TOLGA AKMEN)

Streep mantiene una relación indirecta con el universo del evento a través de su participación en la producción cinematográfica, cuyo personaje principal está inspirado en la figura de la editora de moda Anna Wintour, quien también ha ejercido como directora del evento durante años.

En la edición de 2026, Wintour ha reiterado el papel del Costume Institute como eje central de la gala y ha defendido la incorporación de nuevos colaboradores.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la cadena CNN en noviembre de 2025, Anna señaló que “Lauren será un gran activo para el museo y para el evento”.

Estoy muy agradecida por su generosidad y es una gran amante del vestuario y de la moda, así que estamos encantados de que forme parte de la noche”, expresó.

Anna Wintour aseguró estar agradecida con Lauren Sánchez por su generosidad. (REUTERS)
Anna Wintour aseguró estar agradecida con Lauren Sánchez por su generosidad. (REUTERS)

La incorporación de Bezos y Sánchez como patrocinadores ha estado acompañada de manifestaciones y llamados a boicot en distintos puntos de Nueva York, según reportes de la agencia Reuters.

Entre las acciones registradas se encuentran carteles con mensajes en contra del patrocinio del empresario y consignas relacionadas con el papel de grandes fortunas en eventos culturales.

En este contexto, la presencia o ausencia de figuras de alto perfil ha adquirido relevancia dentro de la cobertura del evento. La actriz Zendaya también aparece entre las personalidades que no asistirán este año, de acuerdo con información publicada por la revista Elle.

Según esa publicación, su ausencia estaría vinculada a una pausa tras compromisos laborales recientes, incluidos proyectos como la promoción de The Drama y la preparación de la tercera temporada de Euphoria.

Zendaya es otra de las artistas que declinó ser parte de la Met Gala. (REUTERS)
Zendaya es otra de las artistas que declinó ser parte de la Met Gala. (REUTERS)

La Met Gala 2026 tendrá como tema “Costume Art”, una propuesta centrada en la relación entre el cuerpo vestido y la representación artística dentro de las colecciones del Metropolitan Museum of Art. El concepto busca analizar la forma en que la vestimenta atraviesa distintas disciplinas del museo.

El evento contará con la participación de copresidentes como Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, además de otros invitados del ámbito del entretenimiento, la moda y el deporte.

La organización mantiene la estructura habitual de gala benéfica destinada a la recaudación de fondos para el Costume Institute.

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