Guatemala domina el Campeonato Centroamericano de Atletismo en Managua

La delegación guatemalteca brilló en el Campeonato Centroamericano de Atletismo 2026, celebrado en Managua, Nicaragua, con importantes medallas tanto en categorías mayores como juveniles. (Foto cortesía Federación Deportiva Nacional)

La delegación guatemalteca reafirmó su protagonismo en el atletismo regional durante el Campeonato Centroamericano de Atletismo 2026, celebrado en Managua, Nicaragua. Más de 250 atletas de diferentes países participaron en este certamen, que incluyó el XXXIII Campeonato Centroamericano U18 y U20. Guatemala sumó medallas clave en todas las jornadas, mostrando profundidad tanto en las categorías mayores como juveniles.

Durante la tercera jornada, celebrada en la mañana del domingo 3 de mayo, los representantes de Guatemala destacaron en pruebas de pista y campo, ampliando el palmarés nacional. En la categoría U20, el relevo masculino 4x100 metros integrado por Diego Hernández, Nicholas Hernández, David Fernández y Santiago Orellana se proclamó campeón centroamericano al detener el cronómetro en 43.30 segundos. Además, Fátima Samantha Cortez de Paz obtuvo la medalla de oro en lanzamiento de martillo, con una marca de 40.09 metros. Santiago Orellana Sarti agregó una medalla de plata al finalizar segundo en los 110 metros con vallas, registrando 15.43 segundos.

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El equipo de relevo masculino U20 integrado por Diego Hernández, Nicholas Hernández, David Fernández y Santiago Orellana conquistó el oro para Guatemala en los 4x100 metros con 43.30 segundos. (Foto cortesía Federación Deportiva Nacional)

En la categoría U18, Hendrick Jancarlos Averhoff Girón ganó los 3000 metros planos con un tiempo de 8:49.39, y Gianluca Marsicovetere se impuso en los 200 metros planos con 22.31 segundos. El equipo masculino de relevo 4x100 metros, conformado por Esteban Toralla, Gianluca Marsicovetere, Carlos Barrientos y Caleb Meneses, se adjudicó el oro con 42.90 segundos. Caleb Matías Meneses Waters sumó plata en los 200 metros planos con 22.45 segundos, mientras Garelyne Scarleth Pérez León fue segunda en lanzamiento de martillo, alcanzando 42.86 metros. Julio Adolfo Borja Pensamiento logró otra plata en salto con pértiga tras superar los 3.55 metros.

Guatemala también alcanzó podios en pruebas femeninas y de equipo. Emma Sofía Morán Aldana consiguió bronce en lanzamiento de martillo, con una marca de 42.12 metros, y Esteban Toralla Morales fue tercero en los 110 metros con vallas, con 14.60 segundos. Melisa Alejandra Reyes Xamínez se subió al podio en los 3000 metros planos, con un tiempo de 11:21.97. El equipo femenino de relevo 4x100 metros, compuesto por Valeria Annese, Katia Morales, Mia Herrera y Valeria Villavicencio, obtuvo bronce con un registro de 50.13 segundos.

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La Federación Deportiva Nacional de Atletismo resaltó el compromiso y la disciplina que sitúan a Guatemala como referente en el desarrollo y formación de talentos atléticos regionales. (Foto cortesía Federación Deportiva Nacional)

La Federación Deportiva Nacional de Atletismo resaltó la sobresaliente actuación de José Sebastián Albizu Díaz durante el Campeonato, al establecer un nuevo récord nacional y centroamericano en impulso de bala (6 kg), categoría U20, con una marca de 16.99 metros, lo que le permitió adjudicarse la medalla de oro. Este resultado reafirma el alto nivel que mantiene el atletismo guatemalteco en el ámbito regional.

Estos resultados consolidan la posición de Guatemala como referente del atletismo en la región, especialmente en categorías menores. La actuación en Managua es el reflejo del trabajo y la continuidad en el desarrollo de talentos. Varios de los atletas actuales cuentan con experiencia previa en campeonatos centroamericanos y han sumado preseas en ediciones anteriores. En 2025, Guatemala también lideró el medallero general en la edición mayor celebrada en Managua, con figuras como Mario Pacay y Mariandrée Chacón en pruebas de fondo y velocidad, y Sophie Pérez con récord centroamericano en lanzamiento de martillo.

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El desempeño sobresaliente en el Campeonato Centroamericano de Atletismo 2026 reafirma el liderazgo de Guatemala en el atletismo regional e internacional, con una nueva generación de medallistas. (Foto cortesía Federación Deportiva Nacional)

La Federación Deportiva Nacional de Atletismo de Guatemala felicitó a los atletas, entrenadores y delegados por los logros alcanzados, subrayando el compromiso y la disciplina que han situado al país como protagonista en el atletismo centroamericano. La delegación, compuesta por jóvenes promesas y atletas experimentados, demostró capacidad competitiva en pruebas individuales y de relevo, validando el proceso formativo implementado en los últimos años.

El desempeño en el Campeonato Centroamericano de Atletismo 2026 ratifica la vigencia y el crecimiento del atletismo guatemalteco en el ámbito internacional, con una generación de atletas que continúa sumando éxitos y posicionando al país en lo más alto del podio regional.

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