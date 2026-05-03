La llegada de la Fórmula 1 impulsa el auge inmobiliario en Miami

La Fórmula 1 impulsa la inversión inmobiliaria de lujo en Miami y transforma el mercado residencial local. (Sam Navarro-Imagn Images)

La llegada de la Fórmula 1 a Miami bajo la organización del multimillonario Steve Ross ha redefinido el paisaje inmobiliario del sur de Florida, atrayendo compradores de alto poder adquisitivo y posicionando a la ciudad como epicentro de inversiones exclusivas durante eventos internacionales.

Desde 2022, la carrera se disputa en el Hard Rock Stadium, y su impacto se refleja tanto en la proliferación de propiedades de lujo como en el renovado interés de desarrolladores y figuras del entorno empresarial global, de acuerdo con el portal especializado en bienes raíces The Real Deal.

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Eventos exclusivos organizados por desarrolladoras durante el Grand Prix refuerzan la llegada de inversores internacionales. (REUTERS/Brian Snyder)

El fenómeno se evidenció en la última edición del Miami Grand Prix, donde al menos dos pilotos prestigiosos apostaron por el mercado local: Sergio Pérez, hoy piloto de Cadillac tras su salida de Red Bull en 2024, cerró la compra de una residencia de cuatro habitaciones y cinco baños completos y un medio baño en el proyecto en construcción St. Regis Residences, promovido por Related e Integra Investments.

Por su parte, el piloto de Alpine, Pierre Gasly, adquirió en marzo un condominio de 344 metros cuadrados con cuatro dormitorios y cuatro baños en el futuro edificio Jean-Georges Miami Tropic Residences, por un valor de USD 4,9 millones, equivalente a USD 1.320 por pie cuadrado, según The Real Deal.

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La presencia de compradores internacionales, incluidas celebridades y atletas, es incentivada mediante concesiones comerciales. Los desarrolladores suelen ofrecer descuentos o créditos a figuras públicas a cambio de la promoción de sus adquisiciones, una táctica que se refuerza durante las semanas de máxima exposición mediática, como la del Gran Premio de Fórmula 1.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, firmó hace dos años un contrato para adquirir una propiedad en Edition Residences, en Edgewater. Pero la operación quedó paralizada por un litigio entre la empresa desarrolladora y propietarios, lo que demuestra los retos legales que enfrenta el sector en expansión.

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Charles Leclerc, piloto de Ferrari, firmó hace dos años un contrato para adquirir una propiedad en Edition Residences, en Edgewater.

Impacto inmobiliario de la presencia de la Fórmula 1 en Miami

La influencia de la F1 no se limita a la compraventa de inmuebles. El portal especializado en bienes raíces The Real Deal destaca que desarrolladoras como DaGrosa Capital Development Partners y Circ Residences organizaron eventos exclusivos durante el fin de semana del gran premio, aprovechando la afluencia de inversores y empresarios.

Destacaron fiestas privadas en terrazas, como la realizada por DaGrosa en el Miami Design District, y eventos en Broward, donde Circ Residences celebró un espectáculo de Cirque du Soleil en su nuevo desarrollo de Hollywood.

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Eventos deportivos y estrategias de marketing

El valor de los eventos deportivos como impulsores del marketing inmobiliario se fortalece gracias a la presencia de otros certámenes de primer nivel a lo largo del año, como el Miami Open, la próxima Copa Mundial de la FIFA y Art Basel Miami Beach, que ha dado origen a la tradición de emplear grandes acontecimientos internacionales como vitrinas de ventas, según The Real Deal.

Pilotos como Sergio Pérez y Pierre Gasly eligieron Miami para adquirir propiedades en proyectos inmobiliarios de alto valor. (REUTERS/Marco Bello)

El auge de operaciones millonarias marca récords locales

La dinámica de ventas de alto perfil se confirma con cifras récord. En Surfside, Fort Partners vendió un penthouse frente al mar en Seaway at Surf Club North, en 9.165 Collins Avenue, por USD 64,5 millones. Marinus Limited fue la compradora, consolidando una de las transacciones más altas de la temporada, de acuerdo con The Real Deal.

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En el ámbito comercial, una operación relevante tuvo lugar en Boca Ratón, donde un complejo de oficinas de aproximadamente 1.400 metros cuadrados (15.000 pies cuadrados) en 1951 Northwest 19th Street fue vendido por USD 26,2 millones.

La gestión estuvo a cargo de Sylvia Kanoff y las firmas asociadas a Pebb Enterprises y Butters Construction & Development, en una tendencia de inversiones corporativas destacada por la continua llegada de actores trascendentes en busca de oportunidades.

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En el segmento de propiedades de lujo, los constructores Fred y Aaron Karlton ofertan una mansión frente al mar en Miami Beach, en 1649 West 22nd Street, con un precio de USD 85 millones. Esta residencia de 1.486 metros cuadrados (16.000 pies cuadrados), con un dormitorio principal de 186 metros cuadrados (2.000 pies cuadrados), se finalizará antes de que concluya el año. El terreno fue adquirido en 2024 por USD 19 millones, según el aviso de Julian Johnston de Corcoran Group.

La presencia de compradores internacionales, incluidas celebridades y atletas, es incentivada mediante concesiones comerciales. (Miami Beach)

La estrategia de Miami: eventos globales e impulso corporativo

El magnate Steve Ross, citado por el medio económico South Florida Business Journal y el portal especializado en bienes raíces The Real Deal, afirmó que el sur de Florida apenas transita su “primer inning” en la ola de traslado de empresas hacia la región.

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Ross puntualizó que la escalada de precios ha encarecido la zona “demasiado para los jubilados”. También explicó que el Hard Rock Stadium no está considerado para albergar el Super Bowl en el corto plazo: “Miami no está realmente en la lista para uno.

Siempre es emocionante tener el Super Bowl, pero eso fue antes de que tuviéramos todos estos otros eventos. Miami tiene por lejos el mejor clima. Es en su propio interés que haya uno aquí, aunque en este momento no creen que cumplimos todos los requisitos y demandas”.

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