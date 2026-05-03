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Ann Jillian explica por qué dejó Hollywood en el punto más alto de su carrera

La actriz recordó los motivos personales que la llevaron a dejar la industria del entretenimiento en los años noventa

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Ann Jillian revela las razones detrás de su retiro de la actuación. (Shutterstock)
Ann Jillian revela las razones detrás de su retiro de la actuación. (Shutterstock)

En una entrevista reciente con Page Six, Ann Jillian abordó las razones que la llevaron a alejarse de la actuación en el momento de mayor visibilidad de su carrera.

La artista, de 76 años, señaló que su retiro no fue circunstancial, sino resultado de una decisión personal. “He estado fuera de esto por un tiempo. He estado fuera por una buena razón”, declaró.

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Sus primeras apariciones ocurrieron durante su niñez, tras ser descubierta por Walt Disney, lo que marcó el inicio de su exposición pública en producciones cinematográficas.

Durante esa etapa participó en películas como Babes in Toyland y Gypsy, antes de consolidar su presencia en televisión con la serie It’s a Living.

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Ann Jillian logró una exitosa carrera como actriz en la década de los 70. (Shutterstock)
Ann Jillian logró una exitosa carrera como actriz en la década de los 70. (Shutterstock)

Más adelante, su trabajo en The Ann Jillian Story, donde interpretó su propia experiencia frente al cáncer de mama, le otorgó reconocimiento adicional, incluido un Golden Globe en 1989.

A pesar de ese momento de proyección profesional, la actriz decidió modificar el rumbo de su carrera tras convertirse en madre de su hijo Andrew Joseph Nauseda H. Murcia, en 1992, por lo que la maternidad implicó una reevaluación de sus prioridades y del tiempo que podía dedicar a su actividad profesional.

Ann Jillian reconoció que existen casos de personas que logran equilibrar la vida laboral con la familiar, aunque subrayó que su experiencia fue distinta.

Di a luz a mi único hijo cuando tenía 42 años, y también me tomé eso en serio. Quizá alguien allá afuera puede hacer esto, y bien por ellos… Para mí, reconozco que no puedo”, explicó.

Ann Jillian se dio cuenta de que su hijo Andrew debía ser su única prioridad. (Lynn Mcafee/Performing Arts Images)
Ann Jillian se dio cuenta de que su hijo Andrew debía ser su única prioridad. (Lynn Mcafee/Performing Arts Images)

En ese sentido, la actriz indicó que su decisión estuvo vinculada a la necesidad de enfocarse en una sola responsabilidad a la vez.

“Puedo hacer todo lo que quiero, pero no todo al mismo tiempo”, dijo, y señaló que intentar hacerlo todo a la vez significaba que “algo iba a resentirse”. Es así que, bajo esa lógica, optó por priorizar la crianza de su hijo, a quien consideraba posiblemente su único descendiente.

“No quiero estar a mil millas de distancia si se lastima. No quiero estar a mil millas de distancia cuando quiera hablar de algo terrible que le pasó en la escuela o de algo maravilloso que le ocurrió”, señaló.

Y añadió: “Básicamente, colgué mis zapatos de baile… y dije: ‘No, no, este es el papel más importante que tengo que interpretar ahora mismo’”.

Durante este periodo, contó con el respaldo de su esposo, Andy Murcia, con quien ha mantenido una relación a largo plazo.

Ann Jillian destacó que su esposo Andy Murcia fue un gran apoyo durante su proceso de dejar la actuación. (Shutterstock)
Ann Jillian destacó que su esposo Andy Murcia fue un gran apoyo durante su proceso de dejar la actuación. (Shutterstock)

La actriz indicó que ese apoyo fue un elemento relevante para enfocarse plenamente en la crianza de su hijo sin mantener compromisos profesionales constantes.

Por si fuera poco, Ann Jillian aseveró que esta elección no estuvo acompañada de dudas posteriores “No cambiaría eso por nada en el mundo, por el tiempo que estuve alejada”, afirmó.

Aunque su presencia en pantalla ha sido menos frecuente desde entonces, la trayectoria de la artista continúa siendo recordada por su participación en cine y televisión.

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