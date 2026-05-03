Cómo tramitar la licencia de conducir en Nueva York: requisitos, costos y tipos de registro

Una licencia de conducir del estado de Nueva York se muestra prominentemente sobre un fondo difuminado de una calle concurrida de la ciudad de Nueva York, con taxis amarillos y peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licencia de conducir es un requisito obligatorio para circular en la Ciudad de Nueva York y en todo el estado. El proceso de obtención depende de la edad del solicitante, el tipo de vehículo que desea manejar y la categoría de licencia, además de implicar el pago de tarifas oficiales y la presentación de documentación específica.

Los residentes del estado mayores de 16 años pueden iniciar el trámite solicitando un permiso de aprendizaje, el primer paso para acceder a una licencia de conducir y en todas las categorías.

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Tipos de licencia de conducir en Nueva York

El sistema contempla distintas categorías según el tipo de vehículo:

Motocicletas (Clase M o MJ)

De acuerdo al sitio oficial, para conducir una motocicleta es obligatorio contar con una licencia clase M o MJ, o bien con un permiso de aprendizaje.

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El trámite comienza con la solicitud de ese permiso, que exige aprobar un examen teórico sobre normas de tránsito y vial específicas para motociclistas.

Entre los documentos aceptados se incluyen pasaporte, identificación consular, licencia extranjera (vigente o vencida hace menos de 24 meses) y tarjeta de residencia permanente.

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Los residentes del estado mayores de 16 años pueden iniciar el trámite solicitando un permiso de aprendizaje, el primer paso para acceder a una licencia de conducir y en todas las categorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarifa de los permiso de aprendizaje

16 años: USD 85 (M) / USD 95 (MJ)

16 a 17 años: USD 81,25 (M) / USD 90,25 (MJ)

17 a 18 años o más: USD 93,75 (M) / USD 102,75 (MJ)

21 años o más: entre USD 68,75 y USD 72,50 (M) / entre USD 77,75 y USD 82,50 (MJ)

Automóviles (Clase D)

La edad mínima para obtener esta licencia es de 18 años, o de 17 años si se cuenta con un Certificado de Finalización de Educación Vial.

El solicitante debe acreditar residencia en Nueva York y presentar documentación que pruebe identidad, fecha de nacimiento y domicilio. El sistema del DMV exige reunir un mínimo de 6 puntos con documentos válidos, como pasaporte, licencia extranjera o facturas de servicios.

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Licencia comercial (CDL)

Se requiere para operar vehículos de gran porte, como camiones, autobuses o limusinas.

Para solicitarla, es necesario contar previamente con una licencia de conducir del estado (Clase D, E o C sin CDL). Las categorías son:

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Clase A: tractor-remolque

Clase B: camiones o autobuses de una sola unidad

Clase C: vehículos comerciales livianos, autobuses o limusinas

El examen para el permiso CDL se realiza exclusivamente en oficinas del DMV. Los aspirantes deben aprobar una prueba escrita específica según el tipo de licencia. La tarifa es de USD 10 y permite rendir todos los exámenes teóricos en una misma instancia.

Costos adicionales y métodos de pago

El costo para reemplazar una licencia de conducir o un permiso de aprendizaje es de USD 17,50. En caso de modificar datos, el trámite tiene un valor de USD 12,50.

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Los pagos pueden realizarse con la mayoría de las tarjetas de crédito y débito (American Express, Discover, MasterCard y Visa), así como en efectivo.