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Jonah Hill revela el impacto de alcanzar la fama con ‘Superbad’: “Es imposible no volverse una persona rara”

El actor habló sobre la exposición repentina que vivió tras el estreno del filme en 2007

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Jonah Hill contó cómo vivió la fama tras “Superbad”. (Captura de video)
Jonah Hill contó cómo vivió la fama tras “Superbad”. (Captura de video)

Jonah Hill recordó el impacto que tuvo en su vida el estreno de Superbad, que marcó un punto de inflexión en su carrera. Durante una grabación en vivo del pódcast Smartless, el actor compartió detalles sobre el periodo posterior al lanzamiento del filme.

En la conversación con los conductores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, el actor, de 42 años, describió la rapidez con la que aumentó su visibilidad pública tras el estreno de la cinta en 2007.

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“Fue una locura. Michael Cera y yo no podíamos caminar por la calle y era muy emocionante y también un poco aterrador”, señaló.

Jonah Hill afirmó que no podía caminar en la calle sin ser reconocido por los fans. (Captura de video)
Jonah Hill afirmó que no podía caminar en la calle sin ser reconocido por los fans. (Captura de video)

En Superbad, Jonah Hill interpretó a Seth, un estudiante de preparatoria con una personalidad impulsiva que atraviesa, junto a su amigo Evan —personaje de Michael Cera—, una serie de situaciones durante una noche previa a su graduación.

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La película, escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg, sigue los intentos de los protagonistas por conseguir alcohol para una fiesta, en una narrativa centrada en la amistad y el paso a la adultez.

Hill explicó que la recepción del público generó una conexión directa entre los personajes y sus intérpretes.

“Nuestras vidas eran como esa película, y la gente nos veía y se volvía loca porque era como si hubiéramos salido de la pantalla y nos hubiéramos adentrado en el mundo”, afirmó.

Jonah Hill aseveró que la reacción de la gente fue sorprendente. (Captura de video)
Jonah Hill aseveró que la reacción de la gente fue sorprendente. (Captura de video)

Según su testimonio, esta situación implicó una exposición constante y una dificultad para separar su identidad personal de los roles que había interpretado.

Durante ese periodo, el actor también mantuvo una rutina cotidiana junto a Cera que contrastaba con la atención mediática.

Ambos solían pasar tiempo juntos y caminar hacia un restaurante cercano a la casa de Jonah Hill en Los Ángeles, en un intento por conservar cierta normalidad mientras su reconocimiento público aumentaba.

El actor señaló que la fama conllevaba sus propias complicaciones y admitió que la experiencia podía distorsionar la propia percepción de uno mismo, dificultando mantener los pies en la tierra. “Es imposible no volverse una persona rara”, comentó.

Un hombre con barba y gafas, identificado como Jonah Hill, sonríe ampliamente mientras está sentado frente a un micrófono de Apple Music. El fondo es un paisaje montañoso borroso
Jonah Hill admitió que la fama distorsionó la precepción de sí mismo. (Captura de video)

Tras el éxito de Superbad, Hill participó en diversas producciones cinematográficas, entre ellas 21 Jump Street, The Wolf of Wall Street y This Is the End. Estas participaciones consolidaron su presencia en la industria del cine, tanto en comedia como en otros géneros.

En el mismo espacio, Hill también mencionó cambios recientes en su trayectoria profesional. Aunque en los últimos años ha reducido su participación en proyectos de comedia, indicó que contempla retomar ese tipo de papeles. “Estoy listo para volver a ser gracioso”, expresó.

Además de su actividad profesional, el actor ha desarrollado su vida personal junto a su esposa, Olivia Millar, con quien tiene dos hijos.

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