Un avión de United Airlines golpea poste en el Aeropuerto de Newark sin dejar heridos

El avión de United Airlines procedente de Venecia impactó un poste de iluminación en el Aeropuerto Newark Liberty sin provocar heridos entre pasajeros o tripulantes (REUTERS/Eduardo Munoz)

Un vuelo internacional de United Airlines procedente de Venecia protagonizó el domingo un incidente en el Aeropuerto Internacional de Newark Liberty, Nueva Jersey, al impactar con un poste de iluminación durante las maniobras de llegada.

La situación, que involucró a 221 pasajeros y 10 tripulantes, fue confirmada por la aerolínea en un comunicado remitido a ABC7 News, donde se remarcó que no se registraron heridos y que las operaciones de desembarque se realizaron con normalidad.

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El episodio se produjo cerca de las 14:00, hora local, cuando el avión finalizaba su trayecto tras recorrer la distancia entre la ciudad italiana y Nueva Jersey.

De acuerdo con la información oficial difundida por United Airlines, la aeronave estableció contacto con la estructura metálica en las inmediaciones de la New Jersey Turnpike, justo antes de alcanzar la zona de puertas asignadas para el desembarque.

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La compañía subrayó que todos los ocupantes fueron evacuados de manera segura y sin incidentes posteriores.

La aeronave quedó fuera de servicio mientras técnicos de United Airlines evalúan la magnitud de los daños sufridos durante el aterrizaje en Nueva Jersey (REUTERS/Eduardo Munoz)

El incidente no dejó heridos y las autoridades aeroportuarias informaron que los pasajeros desembarcaron sin contratiempos, recibiendo asistencia para completar los trámites migratorios y de equipaje.

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El aeropuerto de Newark Liberty, uno de los principales puntos de entrada internacional en la costa este de Estados Unidos, mantuvo su funcionamiento habitual durante toda la jornada, según destacó ABC7 News.

Evaluación de daños y respuesta de las autoridades

Expertos en mantenimiento de United Airlines examinan ahora el alcance de los daños sufridos por el avión. La aerolínea informó que la nave permanecerá fuera de servicio hasta que concluyan las inspecciones técnicas y se garantice que puede retornar a la actividad regular.

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Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) activó una investigación formal para determinar con precisión las circunstancias del suceso, tal como informó ABC7 News.

La autoridad estadounidense revisará tanto los datos de vuelo como los procedimientos operativos empleados durante el aterrizaje.

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Las cámaras de circuito cerrado y los registros técnicos serán analizados por la FAA como parte de su procedimiento estándar.

La FAA inició una investigación formal para esclarecer las causas del incidente en el aeropuerto, revisando datos de vuelo, registros técnicos y grabaciones de seguridad (REUTERS/Eduardo Munoz)

Según los registros consultados por ABC7 News, el impacto con infraestructuras en pista puede deberse a factores como condiciones meteorológicas adversas o posibles errores de cálculo en la maniobra final.

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Sin embargo, en este caso, la meteorología local registraba condiciones de visibilidad adecuada y no se reportaron alertas previas por parte de la torre de control.

Contexto operativo y medidas posteriores al incidente

El vuelo afectado formaba parte del itinerario regular entre Venecia y Nueva Jersey, una ruta clave en la temporada alta de desplazamientos turísticos y comerciales.

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De acuerdo con la declaración oficial de United Airlines, “la prioridad de la aerolínea es la seguridad de sus pasajeros y tripulantes, por lo que se activaron todos los protocolos correspondientes tras el incidente”.

El personal de tierra y equipos de emergencia del aeropuerto acudieron al lugar tras la alerta, aunque no fue necesario desplegar operaciones de rescate.

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El avión, cuyo modelo y matrícula no se especificaron en el comunicado, quedará bajo custodia de los técnicos de United Airlines hasta concluir los análisis.

Las autoridades aeroportuarias colaboran con la FAA para recabar información adicional y emitir recomendaciones en función de los hallazgos preliminares.

El vuelo internacional afectado formaba parte de la ruta regular entre Venecia y Newark en plena temporada alta de viajes turísticos y comerciales (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Hasta el momento, la aerolínea no detalló si los itinerarios futuros en la ruta entre Venecia y Nueva Jersey se verán alterados por razones operativas, aunque aseguró que mantiene contacto con los pasajeros afectados y ofrecerá alternativas de viaje según corresponda.

Balance operativo y perspectivas de seguridad

El evento no alteró el funcionamiento general del Aeropuerto Internacional de Newark Liberty, que continuó con sus operaciones habituales tras la atención inicial de la emergencia.

Este tipo de incidentes, aunque poco frecuente, pone de relieve los desafíos logísticos y de seguridad que enfrentan las terminales aéreas con alto volumen de tráfico, especialmente en franjas horarias de máxima congestión.

La colaboración entre los equipos técnicos de la aerolínea, la autoridad aeroportuaria y los entes reguladores será clave para determinar los pasos a seguir y garantizar la seguridad en vuelos futuros.

La FAA mantiene abierta la investigación y se espera que en los próximos días se difundan detalles adicionales sobre las causas y eventuales responsabilidades asociadas al incidente.