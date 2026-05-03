Brenda Song reveló que es lo que piensa Macaulay Culkin de su fanatismo por el quipo de los Lakers: “Terminé en el hospital”

Brenda Song habló sobre cómo Macaulay Culkin la acompaña a apoyar al quipo de los Lakers. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Brenda Song ha descrito en distintas ocasiones su afición por el equipo de baloncesto de los Lakers de Los Angeles, una relación que, según sus propias palabras, se caracteriza por una participación emocional activa durante los partidos. A sus 38 años, la actriz suele asistir a encuentros acompañada de su pareja, Macaulay Culkin.

En una entrevista reciente en el pódcast Not Gonna Lie, conducido por Kylie Kelce, la artista abordó su comportamiento como espectadora y la forma en que vive los partidos.

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Durante la conversación, Kelce le preguntó directamente sobre que tan supersticiosa es, a lo que la actriz relató una experiencia específica vinculada a un juego decisivo.

“He mejorado ahora, porque literalmente terminé en el hospital viendo un partido de los Lakers en casa”, explicó y detalló que el episodio ocurrió durante el séptimo partido de las finales de la Conferencia Oeste entre los Lakers y Sacramento.

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Brenda Song admitió que terminó en el hospital tras ver un partido de los Lakers en su casa. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Hiperventilé porque estaba viendo un partido, era el séptimo juego de las Finales de la Conferencia Oeste, Lakers contra Sacramento. El juego estaba muy cerrado y había tomado un pequeño sorbo de agua”, relató.

La actriz indicó que mantiene lo que denominó una “superstición de la temporada”, una práctica que adapta dependiendo de los resultados observados durante los encuentros.

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“Entonces, seguí tomando sorbos de agua”, añadió, al explicar que cada vez que bebía agua su equipo anotaba puntos. Según su relato, repitió esta acción de manera constante durante el desarrollo del partido.

Aunque el equipo resultó ganador, Brenda Song señaló que su estado físico derivado de la ansiedad la llevó a acudir a un hospital. “Hiperventilé tanto que tuve que ir al hospital, pero seguí viendo el pospartido en la sala de espera”, comentó.

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Brenda Song recordó que siguió viendo el partido en la sala de espera del hospital. REUTERS/Etienne Laurent

También recordó que, debido a su reacción, el personal tomó medidas adicionales: “Tuvieron que apagar todos los televisores”.

En otro momento de la entrevista, la actriz habló sobre la percepción de Macaulay Culkin respecto a su comportamiento durante los juegos y aseguró que no evita confrontaciones verbales con otros aficionados.

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“Mac siempre está preocupado de que me vaya a meter en una pelea en un partido. No tengo ningún problema. Especialmente si vienen a nuestra casa, mejor váyanse de aquí”, indicó.

A Macaulay Culkin le preocupa que Brenda Song tenga una pelea durante algún partido, (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La intensidad de sus reacciones también ha sido documentada públicamente. En abril de 2025, el equipo compartió un video en redes sociales en el que a Brenda Song se le dio un micrófono durante un partido.

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En la grabación se le escucha decir: “Vamos, LeBron, saca a este chico de aquí”. Sobre ese material, la actriz comentó posteriormente: “Eso en realidad fue bastante moderado”.

Durante la entrevista, Song comparó su comportamiento actual con el que tenía en etapas anteriores, particularmente cuando Kobe Bryant formaba parte del equipo.

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“Cuando Kobe jugaba, nunca me habrían podido poner un micrófono. Me metía con jugadores, familias y niños. Estaba a ese nivel de intensidad. Realmente siento que ahora estoy mucho más calmada que en un partido de los Rams. Ahí estaría gritando todo el tiempo”, declaró.

Brenda Song aseveró que ha bajado su intencidad como aficionada. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

A pesar de esa percepción, reconoció que su pareja podría tener una opinión distinta: “Tal vez habría que preguntarle a Mac. Probablemente diría algo diferente, pero siento que estoy más tranquila que antes”.

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Actualmente, Brenda Song es parte del elenco de la serie de Netflix Running Point, donde interpreta a Ali, la jefa de personal del equipo de baloncesto ficticio Los Angeles Waves.