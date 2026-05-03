Entretenimiento

Brenda Song reveló que es lo que piensa Macaulay Culkin de su fanatismo por el quipo de los Lakers: “Terminé en el hospital”

La actriz explicó cómo su intensidad como aficionada la llevó a un episodio de ansiedad durante un partido decisivo

Guardar
Brenda Song habló sobre cómo Macaulay Culkin la acompaña a apoyar al quipo de los Lakers. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)
Brenda Song habló sobre cómo Macaulay Culkin la acompaña a apoyar al quipo de los Lakers. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Brenda Song ha descrito en distintas ocasiones su afición por el equipo de baloncesto de los Lakers de Los Angeles, una relación que, según sus propias palabras, se caracteriza por una participación emocional activa durante los partidos. A sus 38 años, la actriz suele asistir a encuentros acompañada de su pareja, Macaulay Culkin.

En una entrevista reciente en el pódcast Not Gonna Lie, conducido por Kylie Kelce, la artista abordó su comportamiento como espectadora y la forma en que vive los partidos.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, Kelce le preguntó directamente sobre que tan supersticiosa es, a lo que la actriz relató una experiencia específica vinculada a un juego decisivo.

“He mejorado ahora, porque literalmente terminé en el hospital viendo un partido de los Lakers en casa”, explicó y detalló que el episodio ocurrió durante el séptimo partido de las finales de la Conferencia Oeste entre los Lakers y Sacramento.

PUBLICIDAD

Brenda Song admitió que terminó en el hospital tras ver un partido de los Lakers en su casa. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Brenda Song admitió que terminó en el hospital tras ver un partido de los Lakers en su casa. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Hiperventilé porque estaba viendo un partido, era el séptimo juego de las Finales de la Conferencia Oeste, Lakers contra Sacramento. El juego estaba muy cerrado y había tomado un pequeño sorbo de agua”, relató.

La actriz indicó que mantiene lo que denominó una “superstición de la temporada”, una práctica que adapta dependiendo de los resultados observados durante los encuentros.

“Entonces, seguí tomando sorbos de agua”, añadió, al explicar que cada vez que bebía agua su equipo anotaba puntos. Según su relato, repitió esta acción de manera constante durante el desarrollo del partido.

Aunque el equipo resultó ganador, Brenda Song señaló que su estado físico derivado de la ansiedad la llevó a acudir a un hospital. “Hiperventilé tanto que tuve que ir al hospital, pero seguí viendo el pospartido en la sala de espera”, comentó.

Brenda Song recordó que siguió viendo el partido en la sala de espera del hospital. REUTERS/Etienne Laurent
Brenda Song recordó que siguió viendo el partido en la sala de espera del hospital. REUTERS/Etienne Laurent

También recordó que, debido a su reacción, el personal tomó medidas adicionales: “Tuvieron que apagar todos los televisores”.

En otro momento de la entrevista, la actriz habló sobre la percepción de Macaulay Culkin respecto a su comportamiento durante los juegos y aseguró que no evita confrontaciones verbales con otros aficionados.

“Mac siempre está preocupado de que me vaya a meter en una pelea en un partido. No tengo ningún problema. Especialmente si vienen a nuestra casa, mejor váyanse de aquí”, indicó.

A Macaulay Culkin le preocupa que Brenda Song tenga una pelea durante algún partido, (Gary A. Vasquez-Imagn Images)
A Macaulay Culkin le preocupa que Brenda Song tenga una pelea durante algún partido, (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La intensidad de sus reacciones también ha sido documentada públicamente. En abril de 2025, el equipo compartió un video en redes sociales en el que a Brenda Song se le dio un micrófono durante un partido.

En la grabación se le escucha decir: “Vamos, LeBron, saca a este chico de aquí”. Sobre ese material, la actriz comentó posteriormente: “Eso en realidad fue bastante moderado”.

Durante la entrevista, Song comparó su comportamiento actual con el que tenía en etapas anteriores, particularmente cuando Kobe Bryant formaba parte del equipo.

“Cuando Kobe jugaba, nunca me habrían podido poner un micrófono. Me metía con jugadores, familias y niños. Estaba a ese nivel de intensidad. Realmente siento que ahora estoy mucho más calmada que en un partido de los Rams. Ahí estaría gritando todo el tiempo”, declaró.

Brenda Song aseveró que ha bajado su intencidad como aficionada. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)
Brenda Song aseveró que ha bajado su intencidad como aficionada. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

A pesar de esa percepción, reconoció que su pareja podría tener una opinión distinta: “Tal vez habría que preguntarle a Mac. Probablemente diría algo diferente, pero siento que estoy más tranquila que antes”.

Actualmente, Brenda Song es parte del elenco de la serie de Netflix Running Point, donde interpreta a Ali, la jefa de personal del equipo de baloncesto ficticio Los Angeles Waves.

Temas Relacionados

Brenda SongMacaulay Culkinestrellas de Hollywood}entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El temor de Diane Kruger: cómo la historia familiar y los acontecimientos actuales marcan la crianza de su hija

La actriz comparte sus inquietudes sobre el futuro de las nuevas generaciones y la importancia de transmitir resiliencia, empatía y honestidad

El temor de Diane Kruger: cómo la historia familiar y los acontecimientos actuales marcan la crianza de su hija

El inesperado relato de Melanie C sobre la “Spice-manía”: inseguridad, girl power y una cita con Anthony Kiedis

La cantante compartió en una entrevista con The Guardian los momentos menos conocidos de su carrera, la presión mediática y la búsqueda de una identidad propia tras dejar atrás la imagen de Sporty Spice e iniciar una etapa artística versátil

El inesperado relato de Melanie C sobre la “Spice-manía”: inseguridad, girl power y una cita con Anthony Kiedis

Por qué Goldie Hawn y Kurt Russell nunca se casaron y cómo esa decisión marcó su historia en Hollywood

La historia detrás de la pareja que desafía los esquemas tradicionales revela cómo la autonomía y el respeto mutuo transformaron no solo su relación sino también el ambiente que crearon para sus hijos

Por qué Goldie Hawn y Kurt Russell nunca se casaron y cómo esa decisión marcó su historia en Hollywood

Anne Hathaway reveló que su look favorito de “El diablo viste a la moda 2” fue eliminado de la película

Durante la premiere europea, la actriz explicó por qué ese conjunto especial fue cortado en la edición final

Anne Hathaway reveló que su look favorito de “El diablo viste a la moda 2” fue eliminado de la película

Spike Lee salió en defensa del biopic “Michael” y rechazó las críticas por omitir las acusaciones de abuso infantil

El director de cine, y cercano colaborador de Jackson, argumentó que las denuncias ocurrieron años después del cierre narrativo de la película

Spike Lee salió en defensa del biopic “Michael” y rechazó las críticas por omitir las acusaciones de abuso infantil
DEPORTES
Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

Franco Colapinto fue reclasificado séptimo en el GP de Miami de F1 por la sanción a Charles Leclerc: los motivos

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1: terminó séptimo en el Gran Premio de Miami

El Inter de Lautaro Martínez se consagró campeón de la Serie A de Italia: la asistencia del argentino en el duelo decisivo

Los elogios de Briatore a Colapinto por su actuación en el GP de Miami y la contundente frase sobre las aspiraciones de Alpine

Con la clasificación de Racing de manera agónica, así están los cruces de octavos de final del Torneo Apertura

TELESHOW
La angustia de Julián Weich por el cierre de su empresa después de 16 años: “No funciona más”

La angustia de Julián Weich por el cierre de su empresa después de 16 años: “No funciona más”

Darío Barassi compartió la divertida carta que le dejó su hija: “Querido padre, lo lamento, me voy”

Minimalista y con un guiño al Martín Fierro: el look de Juana Viale para su programa del domingo

Fabián Cubero emocionó a Mica Viciconte con un romántico mensaje en su cumpleaños: “Solo puedo agradecer”

Maia Reficco contó por primera vez cómo vive esta nueva etapa junto a Franco Colapinto en la F1: “Un delirio”

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado exigió renovar el CNE “lo antes posible” y fijó condiciones para avanzar hacia elecciones en Venezuela

María Corina Machado exigió renovar el CNE “lo antes posible” y fijó condiciones para avanzar hacia elecciones en Venezuela

Trump anunció que Estados Unidos escoltará barcos fuera del estrecho de Ormuz: “Es un gesto humanitario”

El presidente de Israel realizará una visita histórica a Panamá y Costa Rica para fortalecer relaciones bilaterales

Austria expulsó a tres diplomáticos rusos acusados de espionaje

“Resistir a ser borrado”: la lucha del arte chicano en la era Trump desde México