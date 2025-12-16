Estados Unidos

De plaga a delicia: el inesperado efecto de la mosca linterna manchada transforma la miel en Estados Unidos

De tonalidad oscura y sabor ahumado, la interacción entre especies logró desarrollar un producto novedoso que ya fascina a los consumidores, afirma Smithsonian Magazine. Las razones detrás de estas particularidades, según la ciencia

El avance de una plaga
El avance de una plaga exótica redefine la relación entre insectos invasores y producción apícola en Estados Unidos (AP)

Una miel oscura y de aroma ahumado ha comenzado a aparecer en colmenas de Estados Unidos, sorprendiendo tanto a apicultores como a consumidores.

Este fenómeno, reportado por Smithsonian Magazine, está asociado a la invasión de la mosca linterna manchada (Spotted lanternfly), un insecto exótico que modificó la producción apícola en diversas regiones del país.

Frente a la escasez de néctar en los últimos meses del verano y el otoño, las abejas han recurrido a las secreciones azucaradas del insecto para fabricar una miel poco habitual, abriendo una nueva fase en la relación entre plagas invasoras y la industria alimentaria.

La miel resultante, de color rojizo oscuro y sabor peculiar, se detectó recientemente en Pensilvania, Maryland, Ohio y Washington D. C., regiones donde la mosca linterna manchada se expandió desde 2014.

Una nueva variedad de miel,
Una nueva variedad de miel, con perfil sensorial distintivo y procedencia inusual, irrumpe en el mercado estadounidense (Philadelphia Bee Co.)

De acuerdo con Smithsonian Magazine, apicultores como Bill Vondrasek, de Maryland, advirtieron la aparición de este producto fuera de las cosechas tradicionales, lo que alteró sus rutinas de recolección. “Noté un tipo diferente de miel que apareció entre nuestras cosechas normales”, afirmó Vondrasek, quien observó cómo su producción anual subió de 135 a 320 kilogramos.

El proceso que origina esta miel se basa en la capacidad de las abejas para transformar la melaza, una secreción azucarada que la mosca linterna manchada expulsa tras alimentarse de la savia de los árboles.

Cuando el néctar escasea, las abejas recogen este líquido, lo almacenan en su “estómago de miel” y lo someten al mismo proceso enzimático y de deshidratación que aplican al néctar floral. El resultado es una miel menos dulce, con matices ahumados y un regusto duradero, que genera opiniones divididas.

Frente a la falta de
Frente a la falta de néctar, las abejas modifican sus hábitos y encuentran alternativas inesperadas para sustentar la colmena (Freepik)

Reacciones divididas y adaptaciones en la apicultura

La expansión de la mosca linterna manchada fue veloz y extensa, alcanzando cerca de 20 estados y el Distrito de Columbia, según datos de Smithsonian Magazine. Además de provocar daños en árboles y cultivos, su abundancia ofreció una fuente alternativa de alimento para las abejas en épocas de escasez.

Las reacciones ante la miel vinculada a la mosca linterna manchada varían entre consumidores. Algunos rechazan su sabor ahumado y menos dulzor, mientras que otros valoran la novedad. “En pruebas de sabor no oficiales, la mitad o más de las personas que prueban esta miel piensan que sabe muy bien”, señaló Penn State Extension, citado por Smithsonian Magazine.

Apicultores como Jan Day, presidenta de la D.C. Beekeeper’s Alliance, prefieren confiar en las abejas: “Me digo a mí misma que si es suficientemente buena para las abejas, si ellas están bien con ella, yo también tengo un poco más de fe”, declaró al Washington Post.

Productores como la Philadelphia Bee Company han utilizado el origen singular de esta miel para diferenciarse en el mercado, comercializándola bajo la marca “Doom Bloom”, logrando un producto exitoso, según Smithsonian Magazine. Otros apicultores eligen recolectarla antes de la temporada alta del insecto, dejando la miel de melaza como reserva invernal para las abejas.

La llegada de la miel
La llegada de la miel derivada de la melaza genera debates y obliga a los productores a revisar estrategias y calendarios de cosecha (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

Seguridad, tradición y desafíos para la industria

Las pruebas de Penn State Extension han detectado cantidades “excesivamente pequeñas” de pesticidas en esta miel, lo que confirma que es apta para el consumo humano. Además, se investiga su potencial antimicrobiano y beneficios para la salud, despertando el interés entre investigadores y consumidores.

La producción de miel a partir de melaza no es exclusiva de Estados Unidos. En Europa, existen décadas de tradición en la recolección de miel de bosque, elaborada a partir de secreciones de pulgones y otros insectos, aunque no de la mosca linterna manchada.

Esta experiencia facilita la aceptación de la miel oscura en algunos mercados, aunque en Estados Unidos el fenómeno permanece reciente y abierto al debate público.

Expertos y asociaciones como la Central Ohio Beekeepers Association recomiendan a quienes busquen evitar esta miel recolectar la producción antes de la proliferación del insecto. También han observado que las abejas que la consumen en invierno sobreviven en buen estado, lo que representa una ventaja para el manejo apícola.

Mientras se confirma la inocuidad
Mientras se confirma la inocuidad del producto, el sector apícola enfrenta oportunidades y riesgos ante las tendencias internacionales y la persistencia de la plaga (Departamento de Agricultura de Nueva Jersey)

Pese a los beneficios puntuales, la mosca linterna manchada sigue siendo una amenaza para el ecosistema y la agricultura.

Por esto, entomólogos y apicultores insisten en la necesidad de mantener los esfuerzos de control sobre esta plaga, según Smithsonian Magazine.

Aunque la presencia de la mosca linterna manchada no es bienvenida, la adaptabilidad de las abejas ha permitido transformar un desafío en una oportunidad inesperada para la apicultura estadounidense.

