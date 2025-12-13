Estados Unidos

Donald Trump repudió el ataque de ISIS a militares estadounidenses en Siria: “Vamos a tomar represalias”

El presidente de EEUU aseguró que responderá al atentado ocurrido durante un patrullaje en Palmira, el primero con víctimas norteamericanas desde la caída de Bashar al Assad

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una gorra roja que dice "USA" en la Casa Blanca este 13 de diciembre de 2025 (REUTERS/Aaron Schwartz)

“Vamos a tomar represalias”, afirmó Donald Trump ante periodistas en las afueras de la Casa Blanca este sábado, luego de que dos soldados estadounidenses y un intérprete civil murieran en Siria por un ataque atribuido a un terrorista del Estado Islámico (ISIS). Y luego, a través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario señaló que el presidente sirio Ahmed al Sharaa estaba “sumamente enojado y perturbado” por este incidente.

El ataque se registró durante una patrulla conjunta entre fuerzas estadounidenses y sirias en la ciudad de Palmira, según anunció el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de X. CENTCOM confirmó la muerte de los tres estadounidenses y detalló que la agresión se produjo cuando “un atacante solitario de ISIS” abrió fuego, hiriendo también a otros tres militares sirios. El organismo añadió que el agresor fue “abatido” tras la emboscada.

Movilización militar tras el ataque de ISIS a un convoy en Siria

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, aseguró que la emboscada tuvo lugar cuando los soldados participaban en una “reunión clave de enlace” en el marco de las operaciones antiterroristas que desarrollan ambos países. Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, indicó que el blanco fue “una patrulla conjunta entre Estados Unidos y el gobierno sirio”. En X, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que “las fuerzas aliadas eliminaron al salvaje que perpetró el ataque”.

Parnell informó que las identidades de los soldados fallecidos se mantendrán en reserva hasta que las familias sean notificadas oficialmente.

La agencia estatal SANA, citando a una fuente de seguridad, comunicó que varios soldados resultaron heridos durante una “inspección conjunta de campo” desarrollada en Palmira. El ataque supone el primer incidente con víctimas estadounidenses desde la caída del dictador sirio Bashar al Assad hace un año y ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de las tropas desplegadas en la región.

Un funcionario del Pentágono, citado por AFP, apuntó que la agresión sucedió en un área “fuera del control” del gobierno sirio.

El ataque fue ejecutado por
El ataque fue ejecutado por "un tirador solitario de ISIS" cerca de Palmira, según EEUU
Tras el ataque se desplegaron
Tras el ataque se desplegaron diversas fuerzas militares en la zona

En la televisión estatal, Anwar al Baba, portavoz del Ministerio del Interior sirio, aseguró que hubo advertencias previas a las fuerzas aliadas sobre una posible infiltración de ISIS en la zona, afirmando que “las fuerzas de la coalición internacional no consideraron las advertencias sirias”.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos explicó que el encuentro entre mandos formaba parte de la estrategia norteamericana para “reforzar su presencia en el desierto sirio”. SANA añadió que los soldados heridos fueron evacuados en helicóptero hasta la base de Al Tanf, donde permanecen tropas estadounidenses de la coalición.

Aunque el Estado Islámico perdió el control territorial en Siria hace cinco años, la organización aún mantiene células activas, especialmente en zonas desérticas. Actualmente, efectivos estadounidenses se encuentran desplegados en el noreste bajo administración kurda y en la base de Al Tanf, cerca de la frontera con Jordania.

(Con información de AFP, AP y EFE)

