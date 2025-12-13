Emboscada de ISIS a un convoy militar en Siria: murieron un civil y dos soldados estadounidenses

Imágenes de la movilización militar tras el ataque de ISIS a un convoy en Siria

Tres ciudadanos de Estados Unidos —dos integrantes de las fuerzas armadas y un civil— murieron y otras tres personas resultaron heridas durante una emboscada perpetrada por un miembro del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) este sábado en el centro de Siria, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en su cuenta oficial de la red social X.

El ataque, que también dejó heridos a personal sirio, se considera el primer incidente con víctimas estadounidenses desde la caída del dictador sirio Bashar al Assad hace un año y ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de las tropas desplegadas en la región.

Los hechos tuvieron lugar cerca de la histórica ciudad de Palmira, donde fuerzas estadounidenses, acompañadas por efectivos sirios, se encontraban realizando una visita.

El ataque fue ejecutado por "un tirador solitario de ISIS" cerca de Palmira, según EEUU

Según detalló CENTCOM en su comunicación, “dos miembros del servicio estadounidense y un civil murieron, y tres militares resultaron heridos a consecuencia de una emboscada de un tirador solitario del ISIS en Siria. El agresor fue abatido en el lugar”. La nota añadió que, por protocolo y como señal de respeto a los familiares, las identidades de los fallecidos no serán divulgadas hasta que se les haya notificado oficialmente, conforme a la política del Departamento de Guerra.

Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, añadió que el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales. “Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región”, escribió en X.

Ante la noticia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió en su cuenta de X: “Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad”.

Tras el ataque se desplegaron diversas fuerzas militares en la zona

El incidente fue confirmado también por la agencia estatal de noticias siria, SANA, que precisó que durante el ataque resultaron heridos dos miembros de la seguridad siria y varios estadounidenses. Los heridos fueron evacuados en helicópteros a la base militar de Al Tanf, ubicada en la frontera con Irak y Jordania, donde reciben atención médica.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, indicó que al menos tres miembros de la seguridad siria resultaron heridos, así como varios estadounidenses. La organización informó que el agresor sería un integrante de las fuerzas de seguridad sirias, aunque esta versión no fue confirmada por las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos mantiene varios cientos de soldados en el este de Siria como parte de la operación internacional contra el ISIS. Las tareas incluyen el entrenamiento de otras fuerzas en enclaves estratégicos, como la propia guarnición de Al Tanf en la provincia de Homs, y la participación en operativos coordinados para evitar el resurgimiento del grupo yihadista. Desde su derrota territorial en 2019, el ISIS continúa activo a través de células durmientes que, según la Organización de Naciones Unidas, aún disponen de entre 5.000 y 7.000 combatientes repartidos entre Siria e Irak.

Los heridos fueron evacuados en un helicóptero hacia la guarnición militar de Al Tanf

El ataque sucede en un contexto político marcado por el reciente cambio de gobierno en Siria. El derrocamiento de Bashar al Assad —luego de cinco décadas de dominio familiar— facilitó la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Siria, rotas durante el gobierno anterior. Hace un mes, Siria ingresó a la coalición internacional anti-ISIS y el presidente interino, Ahmad al Sharaa, efectuó una visita histórica a Washington, donde mantuvo conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump.

La presencia militar estadounidense en Siria ya ha enfrentado muestras de violencia similares en el pasado. Uno de los ataques más graves se remonta a 2019, cuando una explosión en la localidad de Manbij cobró la vida de dos soldados y dos civiles estadounidenses, además de personas sirias, durante una patrulla.

Aunque el ISIS perdió su control territorial, estos episodios evidencian la persistencia de su capacidad operativa y la volatilidad que aún caracteriza a varias zonas de Siria, donde tropas internacionales siguen desplegadas bajo mandato de la coalición para combatir la amenaza yihadista.

(Con información de AFP, AP y EFE)