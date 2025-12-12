Una ciudad completa fue evacuada mientras Washington enfrenta inundaciones históricas y se acerca otro sistema de tormentas

Miles de residentes de Washington permanecen bajo órdenes de evacuación por inundaciones históricas y desbordamiento de ríos. (REUTERS/David Ryder)

Miles de residentes del estado de Washington permanecen bajo estrictas órdenes de evacuación tras el desbordamiento de varios ríos y persistentes inundaciones que afectan a múltiples condados desde el 11 de diciembre de 2025. El fenómeno, calificado como inundaciones de magnitud histórica por autoridades estatales, mantiene zonas urbanas y rurales bajo alerta por la previsión de nuevas lluvias en los próximos días.

De acuerdo con lo informado por FOX Weather y la oficina del gobernador Bob Ferguson, el estado decretó emergencia, activó a la Guardia Nacional de Washington y habilitó refugios temporales. Además, permanecen cerradas más de 30 vías principales y decenas de rutas locales, especialmente en los condados de Skagit, King, Pierce, Lewis, Whatcom y Yakima.

Las lluvias extremas —atribuibles al fenómeno de “río atmosférico”— dejaron acumulados superiores a 55 centímetros (22 pulgadas) en menos de una semana y forzaron la evacuación completa de lugares como Burlington. Equipos de rescate realizaron decenas de maniobras en zonas anegadas, según reportes de AFP y FOX Weather.

¿Por qué se inunda el estado de Washington actualmente?

El estado de Washington atraviesa inundaciones debido a la combinación de lluvias torrenciales persistentes y el avance de un “río atmosférico”, fenómeno meteorológico que concentra grandes volúmenes de vapor de agua provenientes del Pacífico. FOX Weather y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indicaron que estas lluvias intensas comenzaron el domingo 7 de diciembre y continuaron durante toda la semana siguiente, provocando el colapso de ríos y desbordes en represas y campos agrícolas. El gobernador Ferguson declaró el estado de emergencia el 10 de diciembre y confirmó la activación de recursos estatales y federales.

El estado de Washington declaró emergencia y activó la Guardia Nacional tras lluvias extremas y cierre de más de 30 vías principales. (REUTERS/David Ryder)

¿Qué ciudades han sido evacuadas y cuántas personas están afectadas?

La ciudad de Burlington, ubicada en el condado de Skagit y con cerca de 11.000 habitantes, fue evacuada en su totalidad por orden de las autoridades, tras el desbordamiento del río Gages Slough. Según FOX Weather, la Guardia Nacional y los equipos de emergencia realizaron recorridos casa por casa y establecieron rutas seguras para los desplazados. Además, miles de residentes en otros condados como King, Pierce, Lewis y Whatcom recibieron órdenes de evacuación o alertas de desplazamiento a zonas altas.

La Cruz Roja Americana informó la apertura de refugios para las personas damnificadas, mientras equipos municipales y estatales ejecutan operaciones de búsqueda, rescate y provisión de asistencia básica.

¿Cuál es la situación actual de los ríos y las lluvias en Washington?

Varios ríos del estado, entre ellos el Snohomish, el Skagit y el Snoqualmie, alcanzaron niveles récord. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el río Skagit superó los 37,7 pies y el Snohomish llegó a 34 pies, ambos valores considerados históricos. Las lluvias acumuladas rebasan en muchas zonas los 55 centímetros según FOX Weather y la Agencia Meteorológica Nacional.

En el condado de Snohomish, imágenes difundidas por agencias internacionales muestran vehículos bajo el agua y tierras agrícolas completamente anegadas. El pronóstico oficial prevé que, tras una breve pausa, “otro río atmosférico” ingresará al estado desde el domingo 14 de diciembre, lo que podría sumar otros 7,5 centímetros de precipitación en áreas ya saturadas.

El fenómeno del 'río atmosférico' provocó acumulados de lluvia superiores a 55 centímetros en menos de una semana en varios condados. (REUTERS/David Ryder)

¿Qué es un río atmosférico y cómo afecta a Washington?

Un río atmosférico es una corriente estrecha de humedad que se desplaza desde el océano Pacífico hacia el continente, transportando grandes cantidades de vapor de agua y provocando lluvias prolongadas. La Agencia Meteorológica Nacional explicó a FOX Weather que este fenómeno puede descargar en pocos días el equivalente a varios meses de precipitación habitual, incrementando riesgos de desbordamientos y deslizamientos de tierra en lugares como el noroeste de Estados Unidos.

El episodio actual replica la situación observada en años recientes en Washington y la Columbia Británica, donde eventos de este tipo derivaron en daños miles de viviendas y la interrupción de servicios estratégicos.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno ante las inundaciones?

El gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia la noche del miércoles y ordenó la movilización de 300 miembros de la Guardia Nacional para asistir evacuaciones, además del despliegue de bomberos y servicios de seguridad en las zonas inundadas. Según FOX Weather, decenas de carreteras permanecen cerradas o con restricción de acceso.

“Los niveles de inundación que estamos viendo son potencialmente de naturaleza histórica”, explicó Ferguson durante una conferencia de prensa registrada por FOX Weather. Organizaciones como la Cruz Roja Americana siguen prestando apoyo a los desplazados.

En las labores de rescate y emergencia han participado autoridades locales, fuerzas estatales y federales, así como equipos de voluntarios. Robert Ezelle, director de la División de Gestión de Emergencias del Departamento Militar de Washington, precisó que la intervención cubre ambos lados de la cordillera de las Cascadas y afecta localidades rurales y urbanas.

Burlington fue evacuada completamente y la Cruz Roja Americana habilitó refugios para los damnificados por las inundaciones. (REUTERS/David Ryder)

¿Qué impacto tienen las inundaciones en la vida diaria de los residentes?

Las inundaciones afectan la movilidad, el acceso a servicios esenciales y la actividad comercial en la región. Habitantes de áreas como Mount Vernon, Burlington y Snohomish han reportado interrupciones en el suministro eléctrico, daños en cultivos y pérdidas en sus viviendas. El cierre de más de 30 vías principales y la anegación de rutas secundarias obligan a modificar rutas de emergencia y planes de transporte.

Autoridades de educación y salud informaron la suspensión temporal de clases en decenas de planteles y restricción de actividades no esenciales. Comerciantes y agricultores temen daños adicionales en las próximas horas, debido al pronóstico de lluvias para la semana entrante, informó FOX Weather.

¿Hay víctimas fatales o heridos como consecuencia de estas inundaciones?

Hasta el momento, no se han registrado víctimas fatales confirmadas por autoridades estatales. El gobernador Ferguson declaró a FOX Weather que los rescatistas han logrado evacuar a más de 24 personas, cuatro gatos y dos perros, especialmente en operaciones coordinadas la noche del miércoles en el condado de Snohomish.

El monitoreo de situaciones de riesgo extremo continúa en tiempo real, mientras equipos de emergencia permanecen desplegados en las zonas más afectadas para asistir a la población.

¿Qué se espera para los próximos días y cómo prepararse?

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos proyecta un patrón de precipitaciones superiores al promedio que podría prolongarse hasta finales de diciembre. Se mantiene la recomendación de evacuaciones preventivas y la preparación de kits de emergencia, así como el monitoreo de alertas de las autoridades locales y federales.

Refugios de la Cruz Roja Americana permanecerán en funcionamiento mientras persista el peligro de nuevas lluvias. La reapertura de carreteras y la restauración de servicios dependerán de la evolución de las condiciones meteorológicas y del éxito de las labores de limpieza y restauración.