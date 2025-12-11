Estados Unidos

Estados Unidos aplicará aranceles al régimen de Nicaragua por políticas comerciales consideradas “irrazonables”

Las tarifas comenzarán en 0%, incrementarán a 10% en 2027 y llegarán a 15% en 2028

La dictadura de Daniel Ortega
La dictadura de Daniel Ortega enfrenta nuevas sanciones comerciales de Estados Unidos a partir de 2026

Estados Unidos aplicará nuevos aranceles progresivos a productos de Nicaragua que no están cubiertos por el Acuerdo de Libre Comercio con América Central (CAFTA), a partir de enero de 2026.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció que las tarifas iniciarán en 0%, escalarán a 10% en 2027 y alcanzarán 15% en 2028, sumándose a la Tarifa Recíproca de 18% previamente establecida.

Esta decisión se tomó tras una investigación de un año, con más de dos mil aportes de ciudadanos y empresas, que concluyó que la dictadura de Daniel Ortega promueve medidas que restringen las oportunidades comerciales para firmas estadounidenses.

Daniel Ortega es responsabilizado por
Daniel Ortega es responsabilizado por restringir el comercio con Estados Unidos, según la USTR (Reuters)

El informe de la USTR detalla que Nicaragua “explotó a sus propios trabajadores, generando condiciones de competencia desleal” y confiscó intereses de entidades extranjeras, incluidas estadounidenses.

Además, se señala un ambiente de inversión de alto riesgo para los negocios de Estados Unidos en el país centroamericano.

Estas prácticas, consideradas irrazonables, fundamentan la política de presión comercial de Washington.

Bajo este contexto, en esta jornada, Daniel Ortega denunció la legitimidad de las sanciones y reiteró su respaldo al dictador venezolano Nicolás Maduro.

Las sanciones estadounidenses refuerzan el
Las sanciones estadounidenses refuerzan el aislamiento internacional del régimen de Ortega, aliado de Maduro (Reuters)

Durante una ceremonia oficial, Ortega afirmó: “Se equivoca el gobierno de los Estados Unidos amenazando a Venezuela. Expresamos nuestra solidaridad a Nicolás Maduro y al pueblo venezolano que ama la paz”.

La postura fue expresada en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, como parte de la operación “Lanza del Sur”, con más de 15.000 efectivos cerca de Venezuela y el ingreso de aviones F-18 en su espacio aéreo.

Además, Ortega criticó la estrategia antidrogas de Washington y sugirió que los esfuerzos deberían centrarse en el control de fronteras propias y la desarticulación financiera del narcotráfico dentro de Estados Unidos, donde consideró que “el principal problema radica en el consumo y producción de fentanilo”.

Nicaragua ha enfrentado sanciones internacionales
Nicaragua ha enfrentado sanciones internacionales y un creciente aislamiento, bajo su régimen (Europa Press)

También objetó el uso reiterado de la Doctrina Monroe para justificar presiones sobre América Latina, calificándola de principio desigual y obsoleto.

La relación bilateral ya estaba afectada por acusaciones de Estados Unidos contra el régimen venezolano, que incluyeron señalamientos de liderazgo en redes internacionales de narcotráfico desde el entorno de Nicolás Maduro, según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El entorno internacional señala que en Nicaragua el poder está concentrado en una “dictadura familiar”, tras el nombramiento de Rosario Murillo como copresidenta, y advierte sobre el avance de tendencias autoritarias en la región.

Murillo comparte el liderazgo nicaragüense
Murillo comparte el liderazgo nicaragüense condenado por explotación laboral y confiscaciones (Reuters)

El sector comercial y económico de Nicaragua sentirá el impacto de la nueva estructura de tarifas a partir de 2026, con potencial para agudizar las tensiones diplomáticas entre Managua y Washington.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosArancelesNicaraguaCAFTADaniel OrtegaDonald Trump

