Millones de personas permanecen bajo alertas de tormenta invernal y frío extremo en Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre acumulaciones de nieve y temperaturas por debajo del promedio en varias regiones del país. (Barbara Gauntt/Clarion-Ledger/USA Today Network/REUTERS)

Una ola de clima invernal extremo continúa afectando vastas regiones de los Estados Unidos, con temperaturas bajo cero, nieve intensa y advertencias de inundaciones que involucran a decenas de millones de personas. Según reportó NBC News, la irrupción de aire ártico está causando que el termómetro descienda entre de 5,5 a 11 grados Celsius por debajo de los valores promedio en las zonas al este del río Mississippi, mientras varios frentes activos avanzan hacia el Medio Oeste, los Grandes Lagos, el noreste del país y el Pacífico Noroeste.

El lunes 8 de diciembre, las regiones más afectadas por el frío fueron los northern Plains, el Upper Midwest y la cuenca de los Grandes Lagos. De acuerdo con NBC News, para el martes por la mañana, está previsto que algunas ciudades del noreste registren mínimas históricas.

El frío no será tan intenso como el de la semana pasada, pero aún podría establecer marcas locales, indicó el medio estadounidense. La masa de aire gélido persistirá hasta el martes y se espera un moderado ascenso de las temperaturas a mitad de semana, aunque se pronostica una nueva entrada de aire frío para el viernes.

Autoridades instan a la población a tomar precauciones ante el riesgo de desplazamientos peligrosos y acumulaciones de nieve en rutas clave. (Don Campbell/The Herald-Palladium/AP)

12 millones de habitantes bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas de clima invernal para al menos 12 millones de habitantes en una franja que abarca desde el este de Kentucky hasta Virginia y el norte de Carolina del Norte.

Un sistema rápido dejará entre 5 y 10 centímetros de nieve desde la ciudad de Beckley, Virginia Occidental, hasta Richmond, Virginia, con algunos sectores de Virginia Central, como Roanoke, que podrían recibir cantidades superiores. Mientras tanto, Washington D.C. experimentará leves precipitaciones de nieve, que cesarán durante la tarde del lunes, detalló el informe recogido por NBC News.

Mientras tanto, una segunda tormenta se pronostica para el martes en Dakota del Norte, la cual se desplazará por el Upper Midwest y los Grandes Lagos antes de impartir nevadas sobre el noreste y Nueva Inglaterra el miércoles. Se esperan de 10 a 15 centímetros de nieve en ciudades como Duluth, Green Bay y el oeste de Michigan.

La ciudad de Minneapolis se encuentra justo en el límite entre nevadas ligeras y acumulaciones más considerables. También se advierte un leve cambio en el trayecto del sistema podría elevar los totales en el área metropolitana.

Ciudades como Chicago, Richmond, Portland y Seattle registran condiciones climáticas adversas tras la irrupción de aire ártico y tormentas. (REUTERS/Jim Young)

En el medio oeste, Chicago acumuló 11,7 centímetros de nieve el domingo, mientras localidades al norte superaron los 15 centímetros. Iowa y Dakota del Sur reportaron áreas con más de 23 centímetros de nieve durante el fin de semana, relató ABC News. El lunes, el foco de las nevadas se trasladó hacia el este, afectando desde Kentucky hasta Carolina del Norte.

Las advertencias de tormenta invernal se mantienen vigentes en secciones de Virginia, donde pueden registrarse entre 5 y 13 centímetros de nieve desde Roanoke hasta Richmond. La ciudad de Norfolk podría recibir hasta 5 centímetros, mientras que sectores de Kentucky Oriental y la región de Raleigh-Durham en Carolina del Norte anticipan nevadas más discretas. Entre 2,5 y 7,6 centímetros son probables en el oeste de Virginia y en el sur de Virginia Occidental.

Alertas por lluvias torrenciales

Las condiciones extremas también alcanzan al Pacífico Noroeste, donde al menos 9 millones de personas están bajo alertas de inundación debido a lluvias torrenciales, según ABC News. Un río atmosférico continuará descargando lluvias hasta el miércoles 10 de diciembre, con precipitaciones de entre 15 y 25 centímetros previstas en las cadenas montañosas de los Olympics y las Cascadas, y hasta 30 centímetros en algunos tramos de las Cascadas meridionales.

El fenómeno conocido como ‘río atmosférico’ provoca intensas lluvias y riesgo de inundaciones en el noroeste de Estados Unidos. (REUTERS/Brian Snyder)

El pronóstico indica que Portland podría recibir de 7 a 13 centímetros y Seattle de 3 a 5 centímetros. Los ríos pueden alcanzar niveles de inundación importante para el miércoles, y las lluvias persistirán buena parte de la semana, de acuerdo con ABC News.

Los efectos del río atmosférico en el noroeste del país también incluyen riesgo de deslizamientos y flujo de escombros. Las autoridades prevén que hasta 25 centímetros de lluvia caigan entre lunes y miércoles en algunos sectores de Washington y Oregón, según la última actualización compartida por ABC News.

La persistencia de estos fenómenos meteorológicos anticipa condiciones complicadas para millones de residentes, tanto por el frío como por la probabilidad de acumulaciones peligrosas de nieve y lluvias intensas, que seguirán afectando la movilidad y los servicios en las próximas jornadas.