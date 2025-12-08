Estados Unidos

Millones de personas permanecen bajo alertas de tormenta invernal y frío extremo en Estados Unidos

El país enfrenta récords de bajas temperaturas, acumulaciones de nieve y lluvias peligrosas. Las autoridades instan a la población a tomar precauciones ante el riesgo de desplazamientos peligrosos

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional advierte
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre acumulaciones de nieve y temperaturas por debajo del promedio en varias regiones del país. (Barbara Gauntt/Clarion-Ledger/USA Today Network/REUTERS)

Una ola de clima invernal extremo continúa afectando vastas regiones de los Estados Unidos, con temperaturas bajo cero, nieve intensa y advertencias de inundaciones que involucran a decenas de millones de personas. Según reportó NBC News, la irrupción de aire ártico está causando que el termómetro descienda entre de 5,5 a 11 grados Celsius por debajo de los valores promedio en las zonas al este del río Mississippi, mientras varios frentes activos avanzan hacia el Medio Oeste, los Grandes Lagos, el noreste del país y el Pacífico Noroeste.

El lunes 8 de diciembre, las regiones más afectadas por el frío fueron los northern Plains, el Upper Midwest y la cuenca de los Grandes Lagos. De acuerdo con NBC News, para el martes por la mañana, está previsto que algunas ciudades del noreste registren mínimas históricas.

El frío no será tan intenso como el de la semana pasada, pero aún podría establecer marcas locales, indicó el medio estadounidense. La masa de aire gélido persistirá hasta el martes y se espera un moderado ascenso de las temperaturas a mitad de semana, aunque se pronostica una nueva entrada de aire frío para el viernes.

Autoridades instan a la población
Autoridades instan a la población a tomar precauciones ante el riesgo de desplazamientos peligrosos y acumulaciones de nieve en rutas clave. (Don Campbell/The Herald-Palladium/AP)

12 millones de habitantes bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas de clima invernal para al menos 12 millones de habitantes en una franja que abarca desde el este de Kentucky hasta Virginia y el norte de Carolina del Norte.

Un sistema rápido dejará entre 5 y 10 centímetros de nieve desde la ciudad de Beckley, Virginia Occidental, hasta Richmond, Virginia, con algunos sectores de Virginia Central, como Roanoke, que podrían recibir cantidades superiores. Mientras tanto, Washington D.C. experimentará leves precipitaciones de nieve, que cesarán durante la tarde del lunes, detalló el informe recogido por NBC News.

Mientras tanto, una segunda tormenta se pronostica para el martes en Dakota del Norte, la cual se desplazará por el Upper Midwest y los Grandes Lagos antes de impartir nevadas sobre el noreste y Nueva Inglaterra el miércoles. Se esperan de 10 a 15 centímetros de nieve en ciudades como Duluth, Green Bay y el oeste de Michigan.

La ciudad de Minneapolis se encuentra justo en el límite entre nevadas ligeras y acumulaciones más considerables. También se advierte un leve cambio en el trayecto del sistema podría elevar los totales en el área metropolitana.

Ciudades como Chicago, Richmond, Portland
Ciudades como Chicago, Richmond, Portland y Seattle registran condiciones climáticas adversas tras la irrupción de aire ártico y tormentas. (REUTERS/Jim Young)

En el medio oeste, Chicago acumuló 11,7 centímetros de nieve el domingo, mientras localidades al norte superaron los 15 centímetros. Iowa y Dakota del Sur reportaron áreas con más de 23 centímetros de nieve durante el fin de semana, relató ABC News. El lunes, el foco de las nevadas se trasladó hacia el este, afectando desde Kentucky hasta Carolina del Norte.

Las advertencias de tormenta invernal se mantienen vigentes en secciones de Virginia, donde pueden registrarse entre 5 y 13 centímetros de nieve desde Roanoke hasta Richmond. La ciudad de Norfolk podría recibir hasta 5 centímetros, mientras que sectores de Kentucky Oriental y la región de Raleigh-Durham en Carolina del Norte anticipan nevadas más discretas. Entre 2,5 y 7,6 centímetros son probables en el oeste de Virginia y en el sur de Virginia Occidental.

Alertas por lluvias torrenciales

Las condiciones extremas también alcanzan al Pacífico Noroeste, donde al menos 9 millones de personas están bajo alertas de inundación debido a lluvias torrenciales, según ABC News. Un río atmosférico continuará descargando lluvias hasta el miércoles 10 de diciembre, con precipitaciones de entre 15 y 25 centímetros previstas en las cadenas montañosas de los Olympics y las Cascadas, y hasta 30 centímetros en algunos tramos de las Cascadas meridionales.

El fenómeno conocido como ‘río
El fenómeno conocido como ‘río atmosférico’ provoca intensas lluvias y riesgo de inundaciones en el noroeste de Estados Unidos. (REUTERS/Brian Snyder)

El pronóstico indica que Portland podría recibir de 7 a 13 centímetros y Seattle de 3 a 5 centímetros. Los ríos pueden alcanzar niveles de inundación importante para el miércoles, y las lluvias persistirán buena parte de la semana, de acuerdo con ABC News.

Los efectos del río atmosférico en el noroeste del país también incluyen riesgo de deslizamientos y flujo de escombros. Las autoridades prevén que hasta 25 centímetros de lluvia caigan entre lunes y miércoles en algunos sectores de Washington y Oregón, según la última actualización compartida por ABC News.

La persistencia de estos fenómenos meteorológicos anticipa condiciones complicadas para millones de residentes, tanto por el frío como por la probabilidad de acumulaciones peligrosas de nieve y lluvias intensas, que seguirán afectando la movilidad y los servicios en las próximas jornadas.

Temas Relacionados

Tormenta invernalNieveLluviaRío atmosféricoClimaInviernoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Qué es la tecnología de infrasonido, el método que promete extinguir incendios sin agua

El dispositivo, basado en décadas de investigación, actúa de manera automática para proteger casas de brasas y chispas, y podría sumarse pronto a otras estrategias de seguridad ambiental

Qué es la tecnología de

Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca para coordinar la segunda fase del acuerdo sobre Gaza

En el encuentro ambos mandatarios debatirán el desarme de Hamas, el establecimiento de un gobierno de transición en el enclave palestino y el despliegue de una fuerza internacional para estabilizar la región

Trump y Netanyahu se reunirán

Guerra por Warner Bros Discovery: Paramount desafía a Netflix con una oferta hostil de 108.400 millones de dólares

La propuesta totalmente en efectivo representa un aumento de USD 25.000 millones y busca adquirir todo WBD, incluidos los canales de televisión, en contraste con la oferta “inferior e incierta” de la plataforma de streaming que solo contempla el estudio y HBO Max

Guerra por Warner Bros Discovery:

¿Mudanza por riesgos meteorológicos? Las razones detrás de un fenómeno creciente en la Florida, según una encuesta

El aumento de episodios extremos como huracanes e inundaciones impulsa a miles de personas a trasladarse dentro del estado sureño de Estados Unidos, revela un estudio de la Universidad Florida Atlantic

¿Mudanza por riesgos meteorológicos? Las

Donald Trump limitará las regulaciones estatales sobre inteligencia artificial: “Debe haber un solo reglamento”

El presidente de Estados Unidos considera que la medida es necesaria para que su país siga liderando en IA

Donald Trump limitará las regulaciones
DEPORTES
El video por el que

El video por el que una figura de la Premier podría recibir una dura sanción: “No podía creer lo que estaba viendo”

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“Voy a ser atrevido”: Novak Djokovic sorprendió al arriesgar qué selecciones jugarán la final del Mundial 2026

El fuerte debate que abrió Luis Suárez por las cuatro estrellas que utiliza Uruguay en la camiseta: “Yo no las cuento”

Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

TELESHOW
L-Gante estalló por la casa

L-Gante estalló por la casa que le prometieron y nunca le entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo”

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Netanyahu se reunirán

Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca para coordinar la segunda fase del acuerdo sobre Gaza

Con celebraciones en todo el territorio, Siria conmemoró el primer aniversario del fin del régimen de Bashar Al Assad

Hongos, miel y sangre: los insólitos materiales que podrían revolucionar la electrónica biodegradable

Ecuador se convierte en la “superautopista” global de la cocaína: por su territorio cruza el 70% del tráfico mundial

Nuevos bombardeos rusos dejan a Ucrania sin electricidad: el país enfrenta apagones récord de hasta 16 horas