FDA clasifica como clase II el retiro de barras de chocolate debido a alérgenos no declarados en EEUU

El retiro voluntario de mini barras de chocolate negro Häagen-Dazs responde a la presencia de trigo no declarado en el producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro voluntario de un lote específico de mini barras de chocolate negro Häagen-Dazs ha generado una advertencia de riesgo para los consumidores en Estados Unidos, luego de que se detectara la presencia de trigo no declarado, un alérgeno relevante que puede afectar a personas sensibles.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasificó el retiro como de Clase II, lo que implica que la exposición al producto puede provocar efectos en la salud temporales o médicamente reversibles, aunque el riesgo de daño grave se considera remoto, según informó Newsweek.

La medida afecta a las barras de helado Häagen-Dazs Chocolate Mini, comercializadas en paquetes de seis unidades, correspondientes al lote identificado con el código LLA519501 y con fecha de caducidad del 31 de enero de 2027.

Estados en los que que se distribuyeron los productos contaminados

El lote afectado de Häagen-Dazs Chocolate Mini corresponde al código LLA519501 y caduca el 31 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA publicó el aviso de retirada el 4 de noviembre, un día después de que Dreyer’s Grand Ice Cream, Inc., fabricante estadounidense de la marca, anunciara el retiro voluntario tras descubrir que algunas barras que contenían trigo fueron “reenvasadas por error en el embalaje incorrecto al comienzo de una serie de producción”, lo que impidió que el alérgeno figurara en la etiqueta, como exigen las regulaciones federales.

Las barras potencialmente afectadas se distribuyeron en tiendas Kroger y Giant Eagle de los siguientes estados:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Georgia

Idaho

Illinois

Indiana

Kansas

Kentucky

Michigan

Misisipí

Misuri

Montana

Nebraska

Nevada

Nuevo México

Ohio

Oregón

Carolina del Sur

Tennessee

Utah

Virginia

Washington

Virginia Occidental

Wisconsin

Wyoming

Maryland

Pensilvania

Las autoridades han instado a la población a no consumir estos productos y obtener su reembolso

La empresa y la FDA recomiendan a personas alérgicas al trigo no consumir el producto y devolverlo para reembolso. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

La FDA recomienda a los consumidores con alergia o sensibilidad al trigo que no consuman el producto retirado y que lo desechen o lo devuelvan al minorista para obtener un reembolso completo.

Para consultas adicionales, los consumidores pueden contactar al servicio de atención al cliente de Dreyer’s Grand Ice Cream por correo electrónico a dreyers@casupport.com o por teléfono al 800-767-0120, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas (hora del Este de Estados Unidos).

La investigación sobre el incidente continúa y la empresa ha asegurado que mantendrá la cooperación con la FDA para determinar la causa y el alcance de la confusión.

En el comunicado oficial, Dreyer’s Grand Ice Cream subrayó: “La seguridad, la calidad y la integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra prioridad principal. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esta acción pueda causar tanto a nuestros consumidores como a nuestros clientes minoristas. Estamos trabajando con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) en este retiro voluntario y cooperaremos plenamente con ellos”.

Otro producto comestible popular fue retirado recientemente

Los productos fueron vendidos en supermercados populares como Walmart o Target. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA, detectó la posible presencia de fragmentos de metal en bolsas de queso rallado, lo que provocó el retiro de más de un millón de unidades en Estados Unidos y Puerto Rico. Esta medida alcanza a marcas conocidas comercializadas en importantes cadenas minoristas como Walmart, Publix, Aldi y Target, con productos distribuidos en 31 estados y en Puerto Rico.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), “el retiro cubre casi 236.000 cajas de queso mozzarella rallado bajo en humedad y parcialmente descremado, que representa la mayor parte del retiro”. Cada una de estas cajas contiene entre cuatro y doce bolsas de producto.

El retiro, anunciado el 1 de diciembre, afecta a más de un millón de bolsas de queso rallado producidas por Great Lakes Cheese Co., empresa ubicada en Ohio. Clasificado como de clase II, este retiro indica que el consumo de los productos podría provocar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, aunque la posibilidad de lesiones graves se considera remota. La medida impactó a reconocidas cadenas minoristas, como Walmart, Publix, Aldi y Target, en 31 estados y Puerto Rico.