Estados Unidos

FDA clasifica como clase II el retiro de barras de chocolate debido a alérgenos no declarados en EEUU

Autoridades sanitarias advierten sobre la presencia de trigo no especificado en el etiquetado de un lote de helados, lo que representa un riesgo para personas con sensibilidad alimentaria en varios estados

Guardar
El retiro voluntario de mini
El retiro voluntario de mini barras de chocolate negro Häagen-Dazs responde a la presencia de trigo no declarado en el producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro voluntario de un lote específico de mini barras de chocolate negro Häagen-Dazs ha generado una advertencia de riesgo para los consumidores en Estados Unidos, luego de que se detectara la presencia de trigo no declarado, un alérgeno relevante que puede afectar a personas sensibles.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasificó el retiro como de Clase II, lo que implica que la exposición al producto puede provocar efectos en la salud temporales o médicamente reversibles, aunque el riesgo de daño grave se considera remoto, según informó Newsweek.

La medida afecta a las barras de helado Häagen-Dazs Chocolate Mini, comercializadas en paquetes de seis unidades, correspondientes al lote identificado con el código LLA519501 y con fecha de caducidad del 31 de enero de 2027.

Estados en los que que se distribuyeron los productos contaminados

El lote afectado de Häagen-Dazs
El lote afectado de Häagen-Dazs Chocolate Mini corresponde al código LLA519501 y caduca el 31 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA publicó el aviso de retirada el 4 de noviembre, un día después de que Dreyer’s Grand Ice Cream, Inc., fabricante estadounidense de la marca, anunciara el retiro voluntario tras descubrir que algunas barras que contenían trigo fueron “reenvasadas por error en el embalaje incorrecto al comienzo de una serie de producción”, lo que impidió que el alérgeno figurara en la etiqueta, como exigen las regulaciones federales.

Las barras potencialmente afectadas se distribuyeron en tiendas Kroger y Giant Eagle de los siguientes estados:

  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Colorado
  • Georgia
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Kansas
  • Kentucky
  • Michigan
  • Misisipí
  • Misuri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • Nuevo México
  • Ohio
  • Oregón
  • Carolina del Sur
  • Tennessee
  • Utah
  • Virginia
  • Washington
  • Virginia Occidental
  • Wisconsin
  • Wyoming
  • Maryland
  • Pensilvania

Las autoridades han instado a la población a no consumir estos productos y obtener su reembolso

La empresa y la FDA
La empresa y la FDA recomiendan a personas alérgicas al trigo no consumir el producto y devolverlo para reembolso. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

La FDA recomienda a los consumidores con alergia o sensibilidad al trigo que no consuman el producto retirado y que lo desechen o lo devuelvan al minorista para obtener un reembolso completo.

Para consultas adicionales, los consumidores pueden contactar al servicio de atención al cliente de Dreyer’s Grand Ice Cream por correo electrónico a dreyers@casupport.com o por teléfono al 800-767-0120, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas (hora del Este de Estados Unidos).

La investigación sobre el incidente continúa y la empresa ha asegurado que mantendrá la cooperación con la FDA para determinar la causa y el alcance de la confusión.

En el comunicado oficial, Dreyer’s Grand Ice Cream subrayó: “La seguridad, la calidad y la integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra prioridad principal. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esta acción pueda causar tanto a nuestros consumidores como a nuestros clientes minoristas. Estamos trabajando con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) en este retiro voluntario y cooperaremos plenamente con ellos”.

Otro producto comestible popular fue retirado recientemente

Los productos fueron vendidos en
Los productos fueron vendidos en supermercados populares como Walmart o Target. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA, detectó la posible presencia de fragmentos de metal en bolsas de queso rallado, lo que provocó el retiro de más de un millón de unidades en Estados Unidos y Puerto Rico. Esta medida alcanza a marcas conocidas comercializadas en importantes cadenas minoristas como Walmart, Publix, Aldi y Target, con productos distribuidos en 31 estados y en Puerto Rico.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), “el retiro cubre casi 236.000 cajas de queso mozzarella rallado bajo en humedad y parcialmente descremado, que representa la mayor parte del retiro”. Cada una de estas cajas contiene entre cuatro y doce bolsas de producto.

El retiro, anunciado el 1 de diciembre, afecta a más de un millón de bolsas de queso rallado producidas por Great Lakes Cheese Co., empresa ubicada en Ohio. Clasificado como de clase II, este retiro indica que el consumo de los productos podría provocar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, aunque la posibilidad de lesiones graves se considera remota. La medida impactó a reconocidas cadenas minoristas, como Walmart, Publix, Aldi y Target, en 31 estados y Puerto Rico.

Temas Relacionados

FDARetiro de productoChocolateAlérgenosestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Estados Unidos destruyó otra embarcación con drogas en el Pacífico Oriental: cuatro presuntos narcoterroristas fueron abatidos

La operación fue ordenada por el secretario de Defensa Pete Hegseth como parte de una ofensiva contra organizaciones designadas como terroristas y vinculadas al narcotráfico internacional

Estados Unidos destruyó otra embarcación

Revelan la causa de la muerte de una estudiante de Austin luego de un partido de fútbol universitario

Las autoridades determinaron que la joven se suicidó tras encontrar una nota digital y antecedentes de autolesiones, aunque la familia insiste en mantener abierta la investigación

Revelan la causa de la

Wall Street cerró mixto y con cautela ante la decisiva reunión de la Fed la próxima semana

La Bolsa de Nueva York terminó sin una dirección clara mientras los inversores procesaban datos laborales contradictorios y ajustaban expectativas frente al posible recorte de tasas que definirá la Reserva Federal

Wall Street cerró mixto y

EEUU impuso una millonaria multa a una empresa en Nueva York por gestionar bienes de un oligarca ruso aliado de Putin

El Departamento del Tesoro sancionó a Gracetown Inc por manejar inmuebles vinculados al magnate Oleg Deripaska pese a las prohibiciones de la OFAC. La firma recibió 24 pagos relacionados con el empresario entre 2018 y 2020

EEUU impuso una millonaria multa

Hallaron los restos de una niña desaparecida en Kansas tras cuatro años de búsqueda: los padres adoptivos convivieron con el cuerpo y ocultaron el crimen

La autopsia determinó que la pequeña murió por homicidio y asfixia en 2020

Hallaron los restos de una
DEPORTES
El llamativo gesto de Jack

El llamativo gesto de Jack Doohan con Yuki Tsunoda luego de que se quedara sin butaca en la F1

Todo lo que hay que saber de la final del Abierto de Polo entre La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú

El papel protagónico que tendrá Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

Las intimidades de la cena anual de la Fórmula 1: las tres ausencias, el código en la vestimenta y el detalle de Colapinto

“Le arranco la cabeza”: Luquitas Rodríguez reveló que Marcos Rojo estuvo a punto de pelear en Párense de Manos y nombró a su rival

TELESHOW
Rocío Marengo compartió una foto

Rocío Marengo compartió una foto del calostro para su hijo Isidro, tras convertirse en mamá: “Oro líquido”

Tucu López recordó frente a la hija de Ricardo Fort el día que el millonario quiso seducirlo: “Me quería llevar a Miami”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Nicole Neumann contra sus vecinos que quieren acabar con los carpinchos: “Váyanse ustedes a otra zona”

La palabra de Flor Jazmín Peña tras los rumores de que Wanda Nara habría intentado seducir a Nico Occhiato

INFOBAE AMÉRICA

Hallan caracolas de 6.000 años

Hallan caracolas de 6.000 años usadas como instrumentos en Cataluña y revolucionan la historia de la música en Europa

Corea del Sur confirmó que seis de sus ciudadanos siguen detenidos en Corea del Norte y busca reabrir el diálogo para su repatriación

Las erupciones volcánicas en el siglo XIV facilitaron la llegada de la Peste Negra a Europa, afirma un estudio

Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de EEUU sobre el espacio aéreo

EEUU impuso una millonaria multa a una empresa en Nueva York por gestionar bienes de un oligarca ruso aliado de Putin