Estados Unidos

Un hombre de 79 años fue secuestrado y obligado con armas a entregar 25 mil dólares: tres detenidos colombianos

Las autoridades vincularon a los detenidos con otros robos y allanamientos cometidos en el área, aunque la magnitud de sus operaciones todavía está en investigación

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El Departamento de Policía de Fontana, autoridades locales, confirmó a la filial regional de NBC NBC Los Ángeles que la víctima fue abordada por tres sujetos en la tienda El Super el 11 de marzo.
El Departamento de Policía de Fontana, autoridades locales, confirmó a la filial regional de NBC NBC Los Ángeles que la víctima fue abordada por tres sujetos en la tienda El Super el 11 de marzo.

Tres colombianos fueron detenidos en Fontana después de que un hombre de 79 años fuera secuestrado y obligado, bajo amenaza armada, a retirar y entregar USD 25.000.

Según las autoridades locales, este caso forma parte de una operación de origen sudamericano que se centra en robar a personas mayores en el sur de California, con posibles ramificaciones en el resto del país y la sospecha de más víctimas y miembros implicados, de acuerdo a el canal local Telemundo 52.

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El Departamento de Policía de Fontana, autoridades locales, confirmó a la filial regional de NBC NBC Los Ángeles que la víctima fue abordada por tres sujetos en la tienda El Super el 11 de marzo.

El informe policial, citado por ambos medios, indicó que los delincuentes intimidaron al hombre bajo la amenaza de dañar a su hija si no accedía a sus demandas. En declaraciones tomadas por NBC Los Ángeles, el hijo de la víctima manifestó: “Me enfurece que alguien le haya hecho esto a mi padre y pidió mantener su identidad en reserva por seguridad".

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El Departamento de Policía de Fontana, autoridades locales, confirmó a la filial regional de NBC NBC Los Angeles que la víctima fue abordada por tres sujetos en la tienda El Super el 11 de marzo. Foto: NBC Universal
El Departamento de Policía de Fontana, autoridades locales, confirmó a la filial regional de NBC NBC Los Angeles que la víctima fue abordada por tres sujetos en la tienda El Super el 11 de marzo. Foto: NBC Universal

Cómo fue el secuestro al hombre de 79 años por los colombianos

De acuerdo con la investigación presentada por el canal local Telemundo 52, los atacantes aseguraron a la víctima que portaban armas y lo obligaron a conducir hasta una sucursal de Wells Fargo en Summit Avenue, Fontana.

Allí, el hombre retiró la suma exigida y la entregó en su totalidad. Tras este hecho, el anciano pudo presentar la denuncia esa misma noche.

Quiénes son las personas detenidas

La investigación policial permitió identificar y detener a los tres sospechosos días después, en la ciudad de Glendora. Las personas detenidas fueron identificadas como Reinaldo Estrella, de 52 años; su hijo Jonathan Estrella, de 29; y un conocido de ambos, Kevin Bernal, de 23.

Los tres son ciudadanos colombianos y fueron imputados por cargos de robo, secuestro y abuso contra personas mayores, según la información proporcionada por ambos medios.

De acuerdo con la investigación presentada por el canal local Telemundo 52, los atacantes aseguraron a la víctima que portaban armas y lo obligaron a conducir hasta una sucursal de Wells Fargo en Summit Avenue, Fontana. Foto: NBC Universal
De acuerdo con la investigación presentada por el canal local Telemundo 52, los atacantes aseguraron a la víctima que portaban armas y lo obligaron a conducir hasta una sucursal de Wells Fargo en Summit Avenue, Fontana. Foto: NBC Universal

El Departamento de Policía de Fontana comunicó a la filial regional de NBC NBC Los Ángeles que los implicados formarían parte de una red dedicada a delitos de origen colombiano, especializada en atacar adultos mayores, sobre todo de la comunidad hispana de la región.

Por su parte, los voceros policiales señalaron que hay una muy buena posibilidad de que las personas que detuvieron sean una pequeña parte de esta banda más grande que ha estado victimizando a personas en el sur de California.

Las autoridades vincularon además a los detenidos con otros robos y allanamientos cometidos en el área, aunque la magnitud de sus operaciones todavía está en investigación.

Los responsables policiales solicitaron la colaboración ciudadana y advirtieron sobre el peligro que representa este tipo de crimen organizado, instando a que adultos mayores y sus familias extremen precauciones en espacios públicos y al realizar movimientos bancarios.

La policía liga el caso a una organización mayor de origen colombiano que opera en California

Según el Departamento de Policía de Fontana, la organización actúa mediante métodos de intimidación focalizados, eligiendo como principal objetivo a adultos mayores hispanos.

Los investigadores consideran que el arresto de los Estrella y de Bernal corresponde apenas a una fracción de una estructura más amplia, lo que sugiere la actividad de otras células o cómplices en el sur de California y, potencialmente, en Estados Unidos, según expone la cobertura del canal local Telemundo 52.

Las pruebas recopiladas y la información aportada por la familia de la víctima permitieron a la policía avanzar en otras investigaciones vinculadas, reforzando la hipótesis de que la red colombiana estaría implicada en múltiples delitos de robo y secuestro de adultos mayores en la región.

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