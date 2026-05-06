Imágenes clave: así limpió el repartidor de FedEx la camioneta luego de asesinar a la niña de 7 años

El repartidor de FedEx fue grabado limpiando la camioneta tras asesinar a una niña de siete años en Texas. Las imágenes revelan su intento de borrar evidencias. (IG: @thecrimedesk)

Las imágenes exhibidas en la corte de Fort Worth mostraron el instante en que Tanner Horner, conductor de FedEx de 34 años, limpiaba la furgoneta utilizada tras el secuestro y asesinato de Athena Strand, de siete años, en noviembre de 2022.

En el video, reproducido ante el jurado, se observa a Horner utilizando un rollo grande de papel y un aerosol, concentrado en borrar rastros en la parte trasera del vehículo luego de la muerte de la menor.

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Este registro audiovisual fue incorporado como prueba por la Fiscalía del condado de Tarrant, tras la confesión del acusado en sala.

Las imágenes permitieron a las autoridades reconstruir los movimientos de Horner tras el crimen, detallando los productos usados y el tiempo dedicado a limpiar la furgoneta, lo que evidenció un intento de eliminar pruebas biológicas inmediatamente después del homicidio.

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El jurado de Texas condenó a Horner a la pena de muerte por el asesinato y abuso sexual de Athena Strand, luego de hallarlo culpable en un proceso que se extendió durante varias semanas.

La sentencia se resolvió tras solo tres horas de deliberación, estableciendo la ejecución mediante inyección letal, aunque la fecha no ha sido fijada.

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La legislación texana exige que toda condena de muerte sea revisada automáticamente por cortes superiores, garantizando una segunda instancia en los casos de pena capital, según reportó el diario estadounidense New York Post.

El juicio a Tanner Horner en Fort Worth mostró videos donde limpia la furgoneta de FedEx tras asesinar a Athena Strand, niña de 7 años, en noviembre de 2022 (Court TV)

El 30 de noviembre de 2022, el cuerpo desnudo de Athena Strand fue hallado en un arroyo a 64 kilómetros al noroeste de Fort Worth. Horner admitió ante el tribunal que atropelló accidentalmente a la niña frente a su domicilio en Paradise y, tras ello, la secuestró y estranguló en la furgoneta de la empresa, mientras sonaba por la radio el tema “Jingle Bell Rock”.

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Este detalle fue señalado por los peritos forenses estatales como indicio de una actitud psicótica.

La Fiscalía presentó pruebas forenses y audiovisuales de alto impacto, incluyendo grabaciones del momento de la muerte, imágenes de la ropa de la víctima e informes de ADN.

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Un dato relevante fue que los peritos no pudieron descartar el ADN espermático de Horner en las muestras recogidas del kit de agresión sexual, lo que elevó el impacto emocional en la sala.

Durante la exposición de pruebas, jurados y asistentes reaccionaron con conmoción. Las imágenes y audios proyectados detallaron la brutalidad del ataque: algunos presentes abandonaron la sala y varios miembros del jurado lloraron al escuchar el audio del estrangulamiento.

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El video clave mostró el momento en que Horner sube a Athena a la furgoneta. En la grabación, la niña pregunta: “¿Eres un secuestrador?”, a lo que Horner responde tapando la cámara y diciéndole: “Eres muy guapa. ¿Lo sabías?”. Después, se escucha cómo ordena a la menor quitarse la camisa mientras ella grita y llama a su madre. Finalmente, Horner amenaza con lastimarla si no se calla.

La limpieza del vehículo: evidencia de premeditación

La Fiscalía del condado de Tarrant presentó pruebas audiovisuales y forenses que demostraron el intento de Tanner Horner de borrar evidencia biológica tras el homicidio de Athena (Court TV)

Las grabaciones permitieron demostrar que Horner empleó productos específicos y dedicó varios minutos a limpiar la zona trasera de la furgoneta, en un intento deliberado de ocultar rastros biológicos.

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Según los peritos forenses estatales, a pesar de la limpieza, se lograron recuperar muestras relevantes para la investigación.

La Fiscalía del condado de Tarrant subrayó que este comportamiento reflejaba conocimiento sobre el procesamiento de escenas del crimen y una clara intención de evadir la justicia.

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El uso de métodos de limpieza y el intento de borrar pruebas físicas fueron argumentos decisivos para que el jurado valorara la peligrosidad y premeditación del acusado.

Contexto judicial y denuncias previas contra Horner

El juicio a Tanner Horner en Fort Worth mostró videos donde limpia la furgoneta de FedEx tras asesinar a Athena Strand, niña de 7 años, en noviembre de 2022 (AP)

Durante el juicio, dos mujeres testificaron que fueron violadas por Horner siendo menores de edad, cuando él tenía poco más de veinte años. Sin embargo, no se presentaron cargos formales en aquellos casos.

Un hombre que convivió con Horner en su infancia también denunció conductas similares, aunque hasta este caso no existían antecedentes penales registrados a su nombre.

El historial de búsquedas de Horner en Google, presentado como evidencia, incluyó consultas sobre el funcionamiento de las cámaras de los camiones de FedEx y si grababan de modo permanente, lo que, según la fiscalía, evidencia un grado de premeditación en sus actos.

Reacción familiar y alegato de la defensa

En la audiencia final, la familia de Athena Strand se dirigió al acusado. El tío de la víctima, Elijah Strand, afirmó: “Serás juzgado. Te enfrentarás a la ira de Dios. Pero quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota a pie de página en la historia de Athena. Su nombre será recordado para siempre. Todos te olvidarán”.

La madre de Athena, con el cabello teñido de rosa en homenaje a su hija, se secó las lágrimas mientras permanecía rodeada de familiares en la sala.

La defensa centró su estrategia en el estado de salud mental de Horner, presentando informes que lo ubican dentro del espectro autista y con diagnóstico de síndrome de Asperger, además de antecedentes de enfermedad mental crónica.

En una carta desde prisión, Horner culpó a FedEx por cambios en sus rutas laborales, que según él alteraron su rutina y agravaron su estado psiquiátrico.

El proceso fue trasladado del condado de Wise al de Tarrant debido al alto interés mediático, para preservar la imparcialidad del juicio, según informaron fuentes judiciales estadounidenses.

Debate y repercusiones tras el caso Athena Strand

El caso de Athena Strand reactivó el debate público sobre la pena de muerte en Texas y la seguridad en empresas logísticas como FedEx, impulsando discusiones sobre reformas legales y protocolos de contratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Athena Strand se consolidó como uno de los procesos judiciales más significativos de los últimos años en Texas en materia de violencia contra menores. La combinación de pruebas forenses, la confesión del acusado y los testimonios de otras víctimas permitió a la fiscalía obtener la pena máxima.

La sentencia de muerte a Tanner Horner por el asesinato y abuso de Athena Strand marca un precedente en la persecución penal de delitos sexuales y homicidios infantiles en Texas.

La presentación de pruebas sobre la limpieza de la furgoneta fue fundamental para comprender el nivel de premeditación e intento de ocultamiento, elementos que resultaron decisivos en la condena.