Nueva apuesta tecnológica: Span y Nvidia impulsan mini centros de datos para aliviar el consumo eléctrico

El modelo de Span y Nvidia aprovecha la capacidad eléctrica no utilizada de los hogares estadounidenses (Span).

A medida que la demanda de capacidad de procesamiento para la inteligencia artificial pone a prueba la infraestructura eléctrica en Estados Unidos, firmas tecnológicas y del sector inmobiliario exploran alternativas a los centros de datos masivos.

Entre las propuestas recientes sobresale la iniciativa de Span, empresa emergente de California, que junto a Nvidia impulsa la instalación de pequeños centros de datos en viviendas distribuidas en distintos puntos del país. Esta red conectada podría igualar la capacidad de procesamiento de un centro de datos convencional, aliviar la sobrecarga energética y, potencialmente, reducir los costos para los consumidores, reportó CNBC y Realtor.

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Cómo funcionan los nodos XFRA

Inicialmente, Span desarrolló su tecnología de paneles eléctricos inteligentes con el objetivo de reducir el gasto en el consumo doméstico. Sin embargo, a partir de la colaboración con Nvidia, la empresa orientó su propuesta hacia la instalación de estos pequeños centros de datos en viviendas. Proveedores de servicios de nube e inteligencia artificial podrán acceder a estos nodos de igual manera que lo harían con una infraestructura convencional, según informó CNBC.

El sistema desarrollado por Span incorpora los llamados nodos XFRA: unidades compactas que pueden instalarse en los laterales de casas y pequeños comercios. Al conectar 8.000 nodos XFRA, la red resultante se desplegaría aproximadamente seis veces más rápido y a un costo cinco veces menor que la construcción de un centro de datos centralizado de 100 megavatios.

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El sistema que se instala en las viviendas incluye un panel inteligente, el nodo XFRA, una batería de respaldo y, de manera opcional, paneles solares. A su vez, el módulo desarrollado junto con Nvidia incorpora un sistema de enfriamiento líquido y prescinde de ventiladores, lo que reduce el ruido, una de las principales quejas asociadas a los grandes centros de datos.

El sistema desarrollado junto a Nvidia utiliza enfriamiento líquido, lo que elimina el ruido de ventiladores, una queja común en centros de datos convencionales (Span).

Aprovechamiento de la capacidad eléctrica subutilizada en hogares estadounidenses

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial ha incrementado la presión sobre las redes eléctricas en distintas regiones del país, lo que ha generado aumentos en las tarifas domésticas y un rechazo creciente a la instalación de grandes centros de datos por su alto consumo energético y de agua.

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Frente a este panorama, Span y Nvidia apuntan a una infraestructura “más rentable” para satisfacer la demanda tecnológica emergente, explicó Arch Rao, fundador y director ejecutivo de Span, a CNBC.

El modelo de Span se basa en identificar y utilizar la capacidad eléctrica existente y no aprovechada en los vecindarios residenciales. Respecto a ello, un portavoz de la startup declaró a Realtor que “el hogar estadounidense promedio solo utiliza alrededor del 40% de su capacidad eléctrica. Mientras los grandes desarrolladores de centros de datos buscan fuentes de energía y capacidad de distribución, XFRA utiliza la capacidad que ya está disponible”.

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Además, el modelo financiero propuesto por Span presenta beneficios económicos para quienes alojan estos mini data centros. La empresa indicó al mismo medio que puede asumir directamente el pago de las facturas de electricidad e internet de las viviendas participantes a través de una tarifa fija mensual que, según su ejemplo, ronda los USD 150, aproximadamente la mitad del gasto promedio actual de los estadounidenses en estos servicios. En algunos casos, aseguran, el costo para el propietario podría ser nulo.

Una unidad exterior, parte de la iniciativa de Span y Nvidia para implementar mini centros de datos en viviendas, busca optimizar el uso y la eficiencia de la red eléctrica residencial (Span).

Viviendas nuevas y constructoras: primeras pruebas en terreno

El despliegue de los sistemas Span comenzó en viviendas de nueva construcción, donde la integración de infraestructura resulta más directa. PulteGroup, una de las mayores firmas constructoras de Estados Unidos, ya realiza pruebas iniciales de los nodos XFRA para evaluar tanto la viabilidad técnica como económica, según confirmó un portavoz de la compañía a CNBC.

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El vocero enumeró las ventajas que la compañía identifica en el piloto: “SPAN puede brindar a los propietarios acceso a tecnología innovadora y a la posible generación de ingresos que pueden ayudar a compensar los costos mensuales de energía. A mayor escala, si la tecnología demuestra su eficacia, también podría evitar la sobrecarga de la infraestructura local, lo que permitiría disponer de terrenos para otros usos, como la construcción de viviendas”.