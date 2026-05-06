Walmart rediseña la sección de belleza en Houston, Dallas y San Antonio para competir con Target

Walmart revoluciona el sector de belleza en Estados Unidos al reestructurar sus tiendas para captar el mercado dominado por Target

Walmart redefine su estrategia comercial en Estados Unidos con una apuesta decidida por el mercado de la belleza, tradicionalmente dominado por Target.

El gigante con sede en Bentonville busca capturar una mayor porción de los USD 722 que, según el portal financiero estadounidense The Ascent (con datos de la consultora internacional especializada en datos de mercado Statista), cada estadounidense destina al año a productos de cuidado personal, maquillaje y cosméticos.

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Esta cifra promedio per cápita, registrada en2025, se vio impulsada por la diversificación de marcas y la popularización de rutinas de cuidado facial y capilar, especialmente entre consumidores jóvenes y de ingresos medios-altos.

Walmart lanza una reestructuración progresiva de sus tiendas, situando la categoría de belleza en áreas de alto tránsito y visibilidad.

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El cambio es especialmente notorio en ciudades como Houston, Dallas y San Antonio (Texas), y Little Rock (Arkansas), donde la compañía inició un programa piloto en 22 tiendas. Estas ciudades concentran importantes comunidades hispanas, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

La decisión de elegir estos mercados responde a la relevancia de este segmento demográfico, que según la líder global en medición de consumo Nielsen, incrementó su gasto en belleza un 7% en 2025, superando el promedio nacional.

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El rediseño de las tiendas incluye la reorganización de góndolas, la ubicación estratégica de stands de cosmética y la incorporación de pantallas digitales interactivas que exhiben tendencias y consejos de uso.

Además, se crearon espacios de asesoría personalizada donde empleados capacitados guían al cliente en la selección entre más de 7.000 productos de belleza, aprendiendo a identificar rápidamente las necesidades de cada consumidor. Según la información oficial de Walmart, este enfoque impacta de forma inmediata en la experiencia de compra: el cliente recibe atención experta y recomendaciones personalizadas, algo poco habitual hasta ahora en el canal masivo.

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La experiencia digital también fue reforzada. Walmart expandió su plataforma de comercio electrónico con herramientas de prueba virtual de maquillaje y sistemas de recomendación basados en inteligencia artificial, permitiendo a los usuarios experimentar tonos y productos antes de comprar.

Este avance resulta especialmente relevante en mercados multiculturales como Houston o Dallas, donde la diversidad de tonos de piel y cabello es amplia y la demanda de opciones adaptadas supera la oferta tradicional.

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Durante la última presentación de resultados ante inversores, John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart, destacó: “La mayor parte del aumento en nuestras acciones provino de hogares con ingresos superiores a USD 100.000 anuales”, señalando también que los consumidores de ingresos menores a USD 50.000 enfrentan presiones económicas crecientes.

Esta segmentación obligó a Walmart a fortalecer la oferta en ambos extremos: marcas premium y productos asequibles. El objetivo es que tanto quienes buscan experiencias sofisticadas como quienes priorizan el ahorro encuentren una propuesta adecuada en la nueva sección de belleza.

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Cambios concretos en las tiendas y su impacto en la experiencia de compra

La implementación de góndolas abiertas y pantallas digitales interactivas mejora la experiencia de compra en productos de belleza (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En las tiendas piloto de Texas y Arkansas, el área de belleza fue trasladada a sectores centrales, junto a entradas principales o zonas de alto flujo, reemplazando los espacios periféricos tradicionales. Esta decisión, confirmada por Walmart en sus comunicados oficiales y en reportes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), busca atraer a un público más amplio y aumentar el tiempo de permanencia en la sección.

El rediseño incluye:

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Góndolas abiertas y mesas de exhibición para productos destacados.

y mesas de exhibición para productos destacados. Demostraciones en vivo y muestras gratuitas en horarios clave, según la demanda local.

y muestras gratuitas en horarios clave, según la demanda local. Consultores especializados uniformados y disponibles para responder consultas y recomendar productos según tipo de piel, cabello y presupuesto.

Estos cambios, que replican prácticas de cadenas especializadas como Ulta Beauty, aliada de Target, mejoran la percepción de la sección de belleza, tradicionalmente asociada a la compra rápida y sin asesoría. Para el cliente, la experiencia se vuelve más inmersiva, ágil y personalizada, facilitando la exploración de nuevas marcas y la fidelización a largo plazo.

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El desafío frente a Target y la proyección del segmento

El grupo fortalece su liderazgo logístico y compite frente a Target y Ulta Beauty con innovación y precios bajos en el segmento de belleza (AP Foto/Charles Krupa, Archivo)

Target, histórico competidor de Walmart, consolidó su posición premium con la alianza estratégica con Ulta Beauty, captando así más del 20% de las ventas de cosméticos en tiendas físicas, según la consultora internacional especializada en datos de mercado Statista.

Frente a esto, Walmart apuesta a combinar su fortaleza logística y de precios bajos con una oferta mejorada en experiencia e innovación.

Analistas como la firma global de inteligencia de mercado Kline & Company señalan que el éxito en el canal masivo dependerá de la integración de tecnologías de recomendación, capacitación intensiva del personal y la capacidad de adaptar la oferta a comunidades diversas, como la hispana, que representa más del 18% de la población estadounidense y es uno de los motores del crecimiento en belleza.

Proyecciones y contexto económico

Si la estrategia se consolida, Walmart podría posicionarse como referente en belleza para un público multicultural y de diferentes niveles de ingreso. El informe 2025 de Euromonitor International prevé que el gasto per cápita en belleza y cuidado personal en Estados Unidos superará los USD 750 anuales para 2027.

Con más de 4.600 tiendas y una plataforma digital que recibe más de 120 millones de visitas mensuales, Walmart tiene la escala y la tecnología para liderar la transformación del sector.

Aunque no se disponga aún de imágenes del nuevo diseño —la empresa no ha publicado fotografías oficiales—, la descripción de los cambios está respaldada por reportes institucionales y comunicados públicos.

Estos ajustes no solo responden a una tendencia de mercado, sino que redefinen la experiencia de compra cotidiana para comunidades clave, como la hispana, y para cualquier cliente que valore la variedad, la atención personalizada y el acceso a innovaciones en belleza.