Retiran más de un millón de quesos en EEUU y Puerto Rico por posible contaminación con fragmentos de metal

Más de un millón de bolsas de queso rallado han sido retiradas del mercado en Estados Unidos y Puerto Rico debido a la posible presencia de fragmentos de metal en los productos, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El retiro afecta a reconocidas marcas distribuidas en grandes cadenas minoristas como Walmart, Publix, Aldi y Target, y abarca productos vendidos en 31 estados y Puerto Rico.

Retiro masivo por riesgo de fragmentos de metal

La FDA anunció el 1 de diciembre que el fabricante Great Lakes Cheese Co., con sede en Ohio, es responsable de la producción de los quesos afectados. El retiro, clasificado como de clase II, implica que el consumo de estos productos podría causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, aunque la probabilidad de lesiones graves se considera remota. “El retiro cubre casi 236.000 cajas de queso mozzarella rallado bajo en humedad y parcialmente descremado, que representa la mayor parte del retiro”, detalló la FDA. Cada caja contiene entre cuatro y doce bolsas de queso.

Además del queso mozzarella, el retiro incluye 15.490 cajas de mezcla de quesos rallados estilo italiano, 4.298 cajas de mezcla de quesos rallados estilo pizza, 4.131 cajas de mezcla de quesos mozzarella y provolone, 1.900 cajas de Happy Farms by Aldi mezcla italiana, 1.850 cajas de Good & Gather (marca de Target) mezcla de mozzarella y parmesano, y 117 cajas de Food Club mezcla de cuatro quesos estilo pizza finamente rallados.

Estados y territorios afectados

Los productos retirados se distribuyeron en los siguientes 31 estados de Estados Unidos, además de Puerto Rico: Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte, Nebraska, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington y Wisconsin.

Marcas y productos involucrados

El retiro abarca una amplia variedad de marcas y presentaciones de queso rallado, tanto de mozzarella como de mezclas italianas y otros tipos. Entre las marcas afectadas se encuentran:

Always Save (bolsas de 2,27 kg, UPC 7003865782)

(bolsas de 2,27 kg, UPC 7003865782) Borden (bolsas de 227 g, UPC 5300007162 y 5300007170)

(bolsas de 227 g, UPC 5300007162 y 5300007170) Brookshire’s (bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC) Cache Valley Creamery (bolsas de 227 g, UPC 7495802553)

(bolsas de 227 g, UPC 7495802553) Chestnut Hill (bolsas de 227 g, UPC 3225116742)

(bolsas de 227 g, UPC 3225116742) Coburn Farms (bolsas de 227 g, 340 g y 907 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g, 340 g y 907 g, varios UPC) Econo (bolsas de 227 g, UPC 893800294)

(bolsas de 227 g, UPC 893800294) Food Club (bolsas de 227 g, 454 g y 907 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g, 454 g y 907 g, varios UPC) Food Lion (bolsas de 227 g, UPC 3582609008)

(bolsas de 227 g, UPC 3582609008) Gold Rush Creamery (bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC) Good & Gather (Target) (bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC)

(Target) (bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC) Great Lakes Cheese (bolsas de 2,27 kg, UPC 3651415034)

(bolsas de 2,27 kg, UPC 3651415034) Great Value (Walmart) (bolsas de 227 g, 454 g, 907 g y 2,27 kg, varios UPC)

(Walmart) (bolsas de 227 g, 454 g, 907 g y 2,27 kg, varios UPC) Happy Farms by Aldi (bolsas de 454 g y 907 g, varios UPC)

(bolsas de 454 g y 907 g, varios UPC) H-E-B (bolsas de 227 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g, varios UPC) Hill Country Fare (bolsas de 227 g, 454 g, 907 g y 2,27 kg, varios UPC)

(bolsas de 227 g, 454 g, 907 g y 2,27 kg, varios UPC) Know & Love (bolsas de 227 g, 454 g, 907 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g, 454 g, 907 g, varios UPC) Laura Lynn (bolsas de 227 g, 340 g, 454 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g, 340 g, 454 g, varios UPC) Lucerne Dairy Farms (bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC) Nu Farm (bolsas de 227 g, UPC 3104100151)

(bolsas de 227 g, UPC 3104100151) Publix (bolsas de 227 g y 454 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g y 454 g, varios UPC) Schnuck’s (bolsas de 227 g, UPC 4131858010)

(bolsas de 227 g, UPC 4131858010) Simply Go (bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC) Sprouts Farmers Market (bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC) Stater Bros. Markets (bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g y 907 g, varios UPC) Sunnyside Farms (bolsas de 454 g y 907 g, varios UPC)

En el caso de las mezclas italianas, los productos retirados incluyen:

Brookshire’s Italian 6-Cheese (bolsas de 227 g, UPC 9282510174)

(bolsas de 227 g, UPC 9282510174) Cache Valley Creamery Six Cheese Italian (bolsas de 227 g, UPC 7495800257)

(bolsas de 227 g, UPC 7495800257) Coburn Farms Italian Style (bolsas de 340 g, UPC 5193365638)

(bolsas de 340 g, UPC 5193365638) Great Value Italian Style (bolsas de 227 g y 454 g, varios UPC)

(bolsas de 227 g y 454 g, varios UPC) Know & Love Italian Style (bolsas de 227 g, UPC 788030645)

(bolsas de 227 g, UPC 788030645) Laura Lynn Italian Blend (bolsas de 227 g, UPC 8685405157)

(bolsas de 227 g, UPC 8685405157) Publix Italian Six Cheese Blend (bolsas de 227 g, UPC 4141518065)

(bolsas de 227 g, UPC 4141518065) Simply Go Italian Style Six Cheese Blend (bolsas de 227 g, UPC 1015983015)

Fechas de consumo preferente

Según la FDA, los productos afectados tienen fechas de consumo preferente que van desde enero hasta finales de marzo de 2026. Esta información se encuentra impresa en el empaque de cada producto y es clave para identificar si una bolsa de queso forma parte del retiro.

La FDA recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente las bolsas de queso rallado que hayan adquirido, verificando la marca, el código UPC y la fecha de consumo preferente. En caso de poseer alguno de los productos incluidos en el retiro, se aconseja no consumirlo y devolverlo al punto de compra para obtener un reembolso. Para consultas adicionales, los consumidores pueden contactar a la FDA o al fabricante a través de los canales oficiales indicados en el empaque del producto.