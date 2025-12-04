Estados Unidos

Wall Street cerró mixto y con cautela ante la decisiva reunión de la Fed la próxima semana

La Bolsa de Nueva York terminó sin una dirección clara mientras los inversores procesaban datos laborales contradictorios y ajustaban expectativas frente al posible recorte de tasas que definirá la Reserva Federal

Operadores en el piso de
Operadores en el piso de la Bolsa de Nueva York siguieron con cautela la publicación de nuevos datos laborales, mientras el mercado aguarda la definición de la Reserva Federal sobre las tasas de interés (AP Photo/Richard Drew)

La Bolsa de Nueva York cerró la jornada del jueves sin mostrar una dirección clara, con los inversores asimilando los recientes datos de empleo en Estados Unidos y manteniendo una posición de cautela en vísperas de la decisiva reunión de la Reserva Federal (Fed) prevista para la próxima semana.

El índice Dow Jones terminó prácticamente sin cambios al registrar una baja de 0,07%, el Nasdaq avanzó un 0,22% y el S&P 500 subió un 0,11%. Los analistas identifican confusión en el mercado acerca de la interpretación de los indicadores laborales publicados ese día.

Según explicó Tom Cahill, de Ventura Wealth Management, en declaraciones a la AFP, “los inversores intentan comprender cómo interpretar los datos sobre el empleo publicados hoy, (...) reina cierta confusión”. Un factor determinante fue la publicación de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que sumaron 191.000, cifra considerablemente inferior a las 220.000 que anticipaban los analistas. Estas solicitudes cayeron “a un nivel no visto en casi dos años”, precisó Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Cahill agregó a la AFP que estas cifras “son muy bajas (...) y no parecen ir en la misma dirección que las cifras recientes” presentadas en el sector laboral, especialmente en el segmento privado. A pesar de esta inconsistencia, la mayoría de los operadores sigue esperando un recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual el próximo 10 de diciembre, lo que representaría la tercera reducción consecutiva decidida por la entidad monetaria.

En el detalle del cierre de mercado, el Dow Jones quedó en 47.850 puntos, tras caer 0,07%, el S&P 500 sumó 0,11% hasta 6.857 puntos y el Nasdaq subió 0,22% hasta 23.505 unidades, de acuerdo con los datos publicados al cierre de la sesión.

Según un informe semanal del Departamento de Trabajo, la última reducción en las solicitudes de subsidio por desempleo representa el nivel más bajo en más de tres años y apunta a una fortaleza relativa del mercado laboral en la semana de Acción de Gracias. Paralelamente, la consultora Challenger, Gray & Christmas indicó que en noviembre los despidos anunciados alcanzaron 71.000 y el acumulado en 2023 asciende a 1,17 millones, el nivel anual más alto desde 2020.

Imagen de archivo del letrero
Imagen de archivo del letrero de una feria de empleo en la 5ª Avenida en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos (REUTERS/Andrew Kelly)

En contraste, el reporte de la firma ADP reveló que en noviembre se recortaron 32.000 puestos en el sector privado, especialmente en pequeñas empresas, invirtiendo la tendencia de octubre, cuando se agregaron 47.000 empleos.

Adicionalmente, la expectativa del mercado se concentra en el índice de inflación PCE de septiembre y la encuesta sobre confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Estos indicadores, que presentan retrasos debido a la parálisis presupuestaria federal de 43 días, se consideran relevantes para perfilar el próximo movimiento de la Fed. “El mercado carece de indicadores, por lo que analizará todos los datos posibles, incluso si llegan con retraso”, afirmó Cahill.

Entre las empresas del Dow Jones, destacó la subida del 3,7% de Salesforce, impulsada por sus previsiones de ingresos. También sobresalieron Nvidia (2,1%) e IBM (1,8%). En sentido opuesto, la caída en las acciones de Amazon.com afectó al S&P 500. La compañía de comercio electrónico informó que evalúa alternativas respecto a su contrato con el Servicio Postal de Estados Unidos, el cual vence en 2026. Por su parte, el ascenso de Meta Platforms influyó positivamente en el S&P tras la noticia, difundida por Bloomberg, de posibles recortes de hasta un 30% en el presupuesto de su división de metaverso.

En el segmento de activos digitales, el bitcóin se cotizó en torno a los 92.000 dólares. Los futuros de los fondos federales sugieren una probabilidad cercana al 90% de que la Fed recorte la tasa referencial en 25 puntos básicos en diciembre, frente al 60% estimado el mes anterior, según el índice FedWatch de CME Group.

Las miradas del mercado financiero internacional continúan fijas en la reunión de la Reserva Federal, clave para definir el rumbo de la política monetaria estadounidense en el cierre de año.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

