Previsiones de los mercados inmobiliarios más activos de Estados Unidos para el 2026

El área metropolitana de Cape Coral-Fort Lauderdale prevé la mayor caída de precios inmobiliarios del país, con un descenso estimado de 10,2 % para 2026. (AP Photo/Jenny Kane)

La expectativa en torno al mercado inmobiliario de Estados Unidos apunta a que en 2026 se producirá un “gran reajuste” que cambiará el panorama de la compra y venta de viviendas, según lo proyectan las consultoras b y Realtor.com.

Estas previsiones indican que surgirán nuevas oportunidades, sobre todo en regiones tradicionalmente asociadas al acceso y la estabilidad como el Medio Oeste y los alrededores de Nueva York, luego de años marcados por precios elevados, costos crecientes en impuestos y seguros, y una oferta restringida.

De acuerdo con el análisis de Redfin, el ajuste no será inmediato, pero se traduce como “una lenta y prolongada recuperación para el mercado de la vivienda” tras un periodo prolongado de precios al alza, tasas hipotecarias altas y “primas de seguro cada vez mayores”, aspectos que han dificultado el acceso para muchos compradores, en especial las generaciones jóvenes.

La movilidad residencial se mantendría limitada al inicio del proceso, pero se espera “un incremento gradual y sostenido en el volumen de operaciones”. “No será suficiente para que los jóvenes puedan permitirse una casa a corto plazo, pero sí para descongelar el mercado y reactivar la venta de inmuebles”, señala el reporte de la firma.

Pequeñas y medianas ciudades del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos encabezarán el crecimiento en ventas residenciales. (REUTERS/Mike Blake)

Zonas con mayor proyección

Los estudios de mercado identifican que ciertos lugares sobresaldrán por su dinamismo. El área que rodea a Nueva York cosechará el mayor interés debido a la “conveniencia y precios más bajos para quienes viajan a diario a la ciudad”, describe el reporte de NBC News.

La reciente elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde fortalece la expectativa de cambios en este sentido. “La zona atraerá a quienes buscan mantener su conexión laboral con Nueva York abaratando el coste del traslado”, indicó un vocero de Redfin.

El Medio Oeste estadounidense y la cuenca de los Grandes Lagos figuran entre los “mercados calientes del año”, un fenómeno atribuido principalmente a su mayor accesibilidad y bajo riesgo de desastres naturales respecto a otras regiones del país. Según Redfin, estos núcleos urbanos ofrecen “relativos refugios seguros, lejos de incendios forestales e inundaciones” que han elevado el costo de los seguros en buena parte del territorio estadounidense durante el último lustro.

Las ciudades de Florida, salvo Miami, enfrentan una caída en los precios de las viviendas por el aumento del inventario y la reducción de la demanda. (REUTERS/Sarah Silbiger)

Pequeñas y medianas ciudades de estas zonas “logran captar a jóvenes profesionales con alquileres más accesibles y perspectivas de empleo estable en sectores industriales”, destaca el informe. “A medida que la inteligencia artificial reemplace algunos trabajos administrativos, las áreas manufactureras incrementarán su atractivo”, explicó la consultora.

Zonas marcadas por la desaceleración

En contraste, varios de los mercados que experimentaron un auge durante la pandemia observan hoy una marcada desaceleración. Ciudades como Austin, Texas, y Nashville, Tennessee, dejaron de ser epicentro de la demanda inmobiliaria.

Las viviendas en Florida y Texas permanecen a la venta por más tiempo debido tanto a los riesgos climáticos y el aumento de primas como al retorno presencial de empleados a las oficinas, en particular los que habían mudado su residencia gracias al teletrabajo, de acuerdo con el diagnóstico de Redfin. “Los que tengan que vender podrían afrontar pérdidas”, advierte el documento.

El precio de las viviendas bajará en 22 de las 100 principales ciudades de Estados Unidos, según el análisis de Realtor.com. (AP foto/Jenny Kane)

El boom experimentado por el sureste y ciertas regiones del oeste entre 2020 y 2022 obedeció al crecimiento del trabajo remoto y a una migración interna significativa. El final de las restricciones sanitarias y el incremento de los precios de la vivienda han frenado ese flujo, generando un descenso en la demanda combinado con un aumento del inventario disponible.

La caída de ventas se refleja en las cifras de Realtor.com, citadas por CBS News: en 2026, hasta 22 de las 100 mayores ciudades del país evidenciarán descensos en el valor de las propiedades, con epicentro en el estado de Florida. “Ocho de las ciudades más pobladas de Florida verán bajar sus precios, salvo Miami”, precisó el economista senior Jake Krimmel.

El área metropolitana de Cape Coral-Fort Lauderdale liderará la tendencia bajista con una merma de 10,2 %, seguida por el corredor North Port-Sarasota-Bradenton con un retroceso de 8,9 %, cifras proporcionadas por Realtor.com.

Krimmel, en declaraciones a CBS News, explicó que “estas regiones experimentaron una fiebre de compras durante la pandemia y ahora el interés cae, retornando a niveles más normales de actividad”. El economista pronostica que “en 2026 el mercado tenderá a estabilizarse y será más equilibrado, sin que compradores o vendedores impongan condiciones”.

Las regiones menos vulnerables a desastres naturales, como el cinturón de los Grandes Lagos, destacan como refugios ante los incrementos en seguros de propietarios. (REUTERS/Karen Ducey)

Aunque en esas 22 ciudades los valores disminuirán, en otras 78 urbes de gran tamaño del país se prevén subidas modestas, con una mediana de 4 % para los próximos doce meses, de acuerdo con el estudio.

Elementos como el crecimiento de inventarios, la moderación en la construcción de nuevas viviendas, la mejora en los salarios y la estabilidad laboral configuran un cuadro general que podría impulsar un alza menor en las ventas nacionales: se estima un total de 4,13 millones de operaciones, apenas un 2 % más que el año precedente.

El descenso paulatino de tasas hipotecarias también figura entre los elementos que ampliarían las posibilidades de acceso a la vivienda, aunque el promedio anual proyectado sería del 6,3 %, apenas por debajo del 6,6 % registrado en 2025, según CBS News.

La evolución hacia “un mercado más equilibrado y amigable para el comprador” constituye la lectura que expertos del sector comparten ante un contexto que muchos consideran el más estable desde el inicio de la pandemia. “Creemos que 2026 será un año en el que el mercado comience a mostrar signos claros de normalización”, sostuvo Krimmel.