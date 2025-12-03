Estados Unidos

Wall Street subió impulsado por tecnológicas y expectativas de recorte de tasas de la Fed

El mercado sigue atento a la publicación del índice de inflación PCE y a posibles cambios en la política monetaria la próxima semana

Wall Street cerró en alza
Wall Street cerró en alza tras expectativas de recorte de tasas de la Fed (Reuters)

Los principales índices de Wall Street cerraron el martes en alza, impulsados por el renovado optimismo de los inversores ante la posible reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El S&P 500 avanzó 0,25% hasta 6.828,68 puntos, el Nasdaq Composite ganó 0,59% hasta 23.412,28 unidades y el Dow Jones subió 0,40% y terminó en 47.477,51 puntos.

El avance fue liderado por las acciones tecnológicas. Empresas de gran capitalización como Apple, Nvidia y Microsoft registraron subidas cercanas al 1%, y MongoDB se disparó 22,2% tras reportar resultados trimestrales mejores de lo esperado.

Además, el impulso tecnológico permitió al Nasdaq superar los 23.000 puntos y dejó al mercado estadounidense a apenas un 1% de su máximo histórico alcanzado a finales de octubre. Boeing también sobresalió con un incremento del 10,1%, después de que su director financiero, Jay Malave, proyectara una generación de efectivo sólida para 2025.

Boeing se disparó 10,1% tras
Boeing se disparó 10,1% tras optimistas proyecciones de su director financiero (Reuters)

La recuperación se produjo luego de un inicio de diciembre marcado por caídas y volatilidad, asociadas al alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la venta de acciones ligadas a criptomonedas.

Sin embargo, el martes, esa tendencia se revirtió: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendió de 4,09% a 4,08%, y el rendimiento a dos años bajó de 3,54% a 3,51%. La moderación de los retornos alivió la presión sobre los valores de crecimiento y tecnología, mientras las subidas del bitcoin por encima de USD 91.000 favorecieron la recuperación de firmas como Coinbase Global (+1,3%), Robinhood Markets (+2,2%) y Strategy (+5,8%).

Coinbase Global subió 1,3% tras
Coinbase Global subió 1,3% tras el rebote del bitcoin sobre los USD 91.000 (Reuters)

El mercado también encontró apoyo en señales de desaceleración económica en Estados Unidos, que refuerzan las expectativas de un recorte próximo de la tasa referencial de la Fed.

De acuerdo con la herramienta FedWatch del CME Group, la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos se acerca al 89%, cifra que duplica la previsión de hace un mes.

Además, los operadores aguardan atentos la publicación este viernes del Índice de gastos de consumo personal (PCE), el principal indicador inflacionario para la Reserva Federal, cuya evolución puede influir en la decisión de política monetaria la próxima semana.

En el terreno corporativo, Warner Bros Discovery subió 1% tras recibir nuevas ofertas de adquisición, incluyendo una propuesta de Netflix, lo que elevó las expectativas de movimientos en la industria del entretenimiento.

Netflix despierta expectativas en el
Netflix despierta expectativas en el sector al buscar posibles fusiones con Warner Bros Discovery

En contraste, Signet Jewelers cayó 6,8% por pronosticar ventas navideñas por debajo de lo esperado, y Procter & Gamble retrocedió 1,1% luego de que su director financiero, Andre Schulten, calificara el entorno de consumo estadounidense de “inestable”, aunque acorde a sus previsiones.

A nivel internacional, el Kospi de Corea del Sur lideró las alzas en Asia con un avance de 1,9%, impulsado por subidas en Samsung Electronics (+2,6%) y SK Hynix (+3,7%), mientras que los principales índices de Europa y otros mercados asiáticos mantuvieron la calma.

El mercado laboral muestra estabilidad, aunque en niveles inferiores a los de años previos, limitando la presión sobre la tasa de desempleo debido a menores flujos migratorios y más jubilaciones.

Finalmente, el movimiento global de los mercados de bonos se acentuó tras la advertencia del Banco de Japón sobre un posible aumento de tasas, sumando incertidumbre a la renta fija internacional y al apetito por acciones.

El Banco de Japón agitó
El Banco de Japón agitó los mercados al advertir sobre un posible aumento de tasas (Europa Press)

Además, el cierre previo del gobierno federal en Estados Unidos retrasó publicaciones clave sobre empleo y actividad económica, lo que añadió cautela de cara a las próximas decisiones de la Fed.

En el frente político, el presidente Donald Trump anunció que a inicios del próximo año revelará a su candidato para reemplazar a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, sumando un componente político a la expectativa monetaria.

(Con información de Reuters y AP)

