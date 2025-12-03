San Francisco demandó a fabricantes de alimentos ultraprocesados por el impacto en la salud pública

San Francisco demandó a las principales empresas de alimentos ultraprocesados. (Imagen ilustrativa Infobae)

El ayuntamiento de San Francisco anunció la presentación de la primera demanda gubernamental en Estados Unidos contra productores de alimentos ultraprocesados, en un intento por responsabilizarlos por los costos que recaen sobre las ciudades y condados debido a enfermedades vinculadas a sus productos.

La demanda, interpuesta por el fiscal municipal David Chiu, señala a diez compañías responsables de una vasta gama de productos que, según argumenta la ciudad, han dañado la salud de millones de personas y generan una carga económica considerable para los sistemas públicos.

David Chiu declaró a The New York Times que la acción estará dirigida a algunas de las mayores empresas del sector, entre ellas Coca-Cola Company, PepsiCo, Kraft Heinz Company, Post Holdings, Mondelez International, General Mills, Nestle USA, Kellogg, Mars Incorporated y ConAgra Brands.

Estos fabricantes, indicó, proveen cerca del 70% del suministro alimentario estadounidense a través de productos que inundan los supermercados con envases llamativos, desde snacks como Slim Jim y Doritos hasta panes, salsas y barras energéticas que suelen promocionarse como opciones saludables.

El 70% de los alimentos en los supermercados de Estados Unidos son ultraprocesados, según datos presentados por la ciudad de San Francisco. (REUTERS/Dado Ruvic)

La demanda, que se formalizó en la Corte Superior de San Francisco en representación del Estado de California, busca compensaciones no especificadas por los gastos que los gobiernos locales asumen para tratar enfermedades relacionadas con el consumo habitual de alimentos ultraprocesados.

Además, acusa a los fabricantes demandados de incurrir en “actos desleales y engañosos” al comercializar y vender sus productos, en presunta violación de la Ley de Competencia Desleal de California y la legislación sobre molestias públicas. Según alega San Francisco, las empresas sabían que sus productos eran perjudiciales, pero optaron por venderlos de todos modos.

“Hace años que sabemos, por la ciencia, que los ultraprocesados contribuyen a la obesidad, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer y deterioro cognitivo. Es innegable que estos productos han enfermado a generaciones enteras de niños y adultos“, dijo Chiu.

La demanda cita a compañías como Coca-Cola, PepsiCo, Kraft Heinz y Mondelez International, responsables de gran parte del suministro alimentario estadounidense. (REUTERS/Dado Ruvic)

Antecedentes en San Francisco

Esta movida legal de San Francisco se suma a otros antecedentes en los que la ciudad ejerció un papel pionero. En el pasado, el equipo legal local ganó 539 millones de dólares de empresas tabacaleras y 21 millones de fabricantes de pintura con plomo, así como acuerdos con farmacéuticas de opioides que sumaron 120 millones, más un fallo adicional de 230 millones contra Walgreens.

La demanda se da en un contexto donde raramente coinciden las posiciones de los líderes progresistas de San Francisco con posturas conservadoras a nivel federal. Tanto en la ciudad, como en la administración del secretario de salud Robert F. Kennedy Jr., se apunta al combate de los alimentos ultraprocesados bajo el lema “Make America Healthy Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable).

La abogada Jocelyn Kelly, portavoz de la Asociación de Marcas de Consumo, que representa a varias de las empresas demandadas, expresó que “no existe una definición uniforme de ultraprocesado”, y consideró injusto categorizar a todos estos productos como nocivos.

“Tratar de clasificar alimentos como insanos simplemente porque son procesados, u omitir su contenido nutricional completo, lleva a confusión y agrava las desigualdades en salud”, afirmó Kelly. Además sostuvo que estas compañías ayudan a mantener los precios bajos en tiendas.

En California fue aprobada recientemente una ley que define estos productos y sienta las bases para su prohibición en escuelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras medidas en Estados Unidos

Los alimentos ultraprocesados han sido objeto de distintas regulaciones en Estados Unidos. En California fue aprobada recientemente una ley que define estos productos y sienta las bases para su prohibición en escuelas. San Francisco ya había prohibido en 2010 que las cadenas de comida rápida incluyeran juguetes gratuitos en menús infantiles, y en diversos estados se han adoptado medidas como la prohibición de ciertos colorantes alimentarios.

El fenómeno de los ultraprocesados no es nuevo. Estos alimentos, originariamente pensados para asegurar la conservación y distribución en contextos bélicos, fueron adaptados tras la Segunda Guerra Mundial a la vida familiar, con empresas promoviendo su venta en hogares bajo el argumento de la conveniencia.

Desde los años 70, la industria encontró en el excedente de cultivos como el maíz y trigo una fuente barata de insumos para desarrollar ingredientes como jarabe de maíz de alta fructosa y almidón modificado, que se volvieron parte básica de innumerables productos consumidos, especialmente por los niños.

David Chiu, que recorre los pasillos de los supermercados con su hijo, reconoció el desafío cotidiano de evitar la compra de estos alimentos. “Cuando estamos apurados, paramos en supermercados llenos de ultraprocesados. Es difícil resistirse cuando tu hijo te pide productos diseñados y publicitados para ellos”, lamentó.