Estados Unidos

El legendario actor Dick Van Dyke compartió sus secretos para vivir más de 100 años

El intérprete estadounidense, conocido por participar en Mary Poppins, declaró que aunque supera el siglo de vida, a veces se siente “como de 15 años”

Dick van Dyke compartió sus secretos para una vida longeva y divertida. (REUTERS/Mike Blake)

La longevidad y el bienestar en la vejez, según Dick Van Dyke, dependen tanto de la actitud como de los hábitos diarios. El legendario actor, que está a punto de cumplir 100 años, sostuvo en una entrevista con The New York Times que “soy superviejo”, pero a pesar de las limitaciones físicas propias de la edad, “a veces siento que tengo 15 años otra vez”. Para Van Dyke, la clave reside en una combinación de actividad física, mentalidad optimista y vínculos sociales sólidos.

Desafíos de la edad y hábitos fundamentales

El ganador de premios Emmy, Tony y Grammy reconoció que el paso del tiempo trae consigo desafíos: utiliza audífonos y su vista ha disminuido. “Cuando llegas a los 100 años, hay muchas cosas que no funcionan muy bien”, afirmó. Su enfoque vital se apoya en hábitos que, según él, han sido fundamentales para alcanzar el siglo de vida. En su nuevo libro, 100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life, detalla estos principios, que combinan evidencia científica y experiencia personal.

El ejercicio como pilar de la vitalidad

Uno de los pilares de su longevidad es el ejercicio regular. Van Dyke explicó que va al gimnasio tres veces por semana para realizar entrenamiento en circuito y, en ocasiones, baila claqué entre las máquinas. “Los médicos no se lo pueden creer cuando me toco los dedos de los pies”, relató. Los días que no asiste al gimnasio, practica yoga y estiramientos. Para motivarse, se promete una siesta reparadora como recompensa tras el esfuerzo físico.

El valor del sentido lúdico

Van Dyke considera que mantener una actitud positiva ayuda envejecer mejor. (REUTERS/Mike Blake)

El sentido lúdico es otro de los conceptos clave en la vida del actor. Van Dyke argumentó que su enfoque hacia el envejecimiento “consiste en intentar evitar ser el típico viejo gruñón”. Prefiere mantener una actitud juguetona, lo que, según él, “te da una sensación de diversión y libertad”, independientemente del estado físico. Esta disposición, respaldada por investigaciones que asocian el juego con la reducción del estrés y la mejora del bienestar, se manifiesta en pequeños gestos cotidianos: contar chistes, hacer reír a niños en el supermercado o interactuar con sus mascotas. “Las mascotas simplemente te levantan el ánimo”, aseguró, y añadió que cantar y tararear a diario “es muy beneficioso para mi salud mental”.

Apertura a nuevas experiencias

La apertura a nuevas experiencias constituye otro de los ejes de su filosofía. Van Dyke defendió la importancia de “decir que sí a las cosas tan a menudo como sea posible”, lo que considera positivo para la salud cerebral y el bienestar emocional. Ejemplificó esta actitud con su participación en un video musical de Coldplay dirigido por Spike Jonze y Mary Wigmore, donde bailó descalzo con agilidad. También aceptó dirigir a niños de primaria en un teatro local, lo que, según él, lo mantiene “firmemente en el presente y en el futuro”.

Dick Van Dyke mencionó que está en una búsqueda de amigos con cien años o más. (REUTERS/Joshua Roberts)

Mente abierta y adaptación al cambio

La mente abierta es, para el actor, una condición indispensable para envejecer bien. Van Dyke relató que su asistente utiliza el pronombre “elle” y, aunque le costó adaptarse, lo aceptó. “Es tentador resistirse al cambio, pero realmente hay que mantener la mente abierta a medida que se envejece, especialmente a las nuevas ideas”, sostuvo.

Conexiones sociales y familia

El valor de las conexiones sociales ocupa un lugar central en su vida. El análisis de The New York Times subrayó que Van Dyke se esfuerza por mantener lazos familiares y de amistad. “Estoy constantemente tramando cómo llevar a mis nietos y bisnietos a mi casa”, confesó, y planea convertir su jardín en un parque temático con un columpio de cuerda y una tirolina. “Tan solo oírlos gritar me pone muy contento”, escribió. Además, desde hace veinticinco años canta en un grupo a capela llamado Vantastix, cuyos miembros son varias décadas más jóvenes, lo que, según él, “tiene un efecto rejuvenecedor”.

La ausencia de amigos centenarios

El intérprete admitió que no tiene amigos de su edad y lanzó una invitación: “Estoy buscando amigos que tengan 100 años”. No obstante, celebró que su amigo Mel Brooks cumplirá cien años el próximo año y que sir David Attenborough alcanzará la misma edad en mayo, sugiriendo con humor que podría contactarlo.

