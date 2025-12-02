Estados Unidos se mostró optimista sobre un posible avance en Ucrania antes de la reunión del emisario de Trump con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante su viaje a Washington, D.C., desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida, EE. UU., el 30 de noviembre de 2025 (REUTERS/Anna Rose Layden)

La Casa Blanca afirmó este lunes que ve con “gran optimismo” la posibilidad de cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en un momento en el que Washington acelera contactos con Moscú y Kiev. Según informó AFP, la portavoz presidencial Karoline Leavitt señaló que el gobierno de Donald Trump considera que la vía diplomática ha entrado en una fase decisiva.

Leavitt declaró que el presidente y su equipo “han estado trabajando muy duro” y que su objetivo es alcanzar un cese del conflicto. La vocera añadió que las conversaciones del fin de semana con la delegación ucraniana en Florida fueron “muy buenas” y anticipó que el enviado especial Steve Witkoff ya se dirige a Moscú para continuar con la negociación.

Witkoff, cercano a Trump y convertido en una suerte de intermediario global de su administración, se reunió el domingo y el lunes con los negociadores ucranianos junto al secretario de Estado, Marco Rubio. El jefe negociador de Kiev, Rustem Umerov, afirmó que las reuniones lograron “progresos significativos”, aunque aclaró que aún persisten puntos sin resolver, según la misma información de AFP.

El núcleo de la discusión se mantiene en las exigencias territoriales. El presidente Volodímir Zelensky, que intenta no deteriorar la relación con Washington, rechaza por ahora la idea de que Ucrania ceda zonas que han sido defendidas durante años y que Rusia no logró tomar por la fuerza. La posición oficial de Kiev sigue siendo que el mapa nacional no es moneda de negociación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegan para ofrecer una rueda de prensa conjunta en el Palacio del Elíseo en París, Francia. 1 de diciembre de 2025 (Christophe Ena/Pool vía REUTERS)

AFP informó que una primera versión del plan de EEUU, presentada la semana pasada en Ginebra sin la participación previa de Ucrania, incluía la retirada de las fuerzas ucranianas de partes de Donetsk y el reconocimiento de facto de Crimea, Lugansk y Donetsk como territorios rusos. Ese borrador generó críticas en Kiev y también en capitales europeas, lo que llevó a Washington a modificar algunos puntos cuyo contenido actual no se ha detallado públicamente.

La figura de Witkoff, enviado no diplomático y sin apoyo del personal profesional habitual de alto nivel, ha sido cuestionada por su historial de viajes a Moscú y por la informalidad del canal que lidera. De acuerdo con AFP, en esta ocasión estará acompañado por Jared Kushner, yerno de Trump e integrante clave de las iniciativas estadounidenses en Medio Oriente durante los últimos años.

Mientras el emisario estadounidense parte hacia Rusia, Zelensky buscó respaldo adicional en Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron, insistió junto al mandatario ucraniano en que cualquier acuerdo solo puede cerrarse con la participación directa de Ucrania y de los países europeos implicados desde 2022. Ambos mandatarios reiteraron que las potencias occidentales no avalarán fórmulas que premien la invasión rusa.

Soldados ucranianos de la unidad Kraken 1654 preparan un dron Vampire antes de una demostración para The Associated Press, el miércoles 5 de noviembre de 2025, en la región de Járkiv, Ucrania (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zelensky advirtió, según AFP, que es esencial no enviar a Moscú señales que puedan interpretarse como un incentivo o como un reconocimiento de beneficios obtenidos mediante la guerra. El líder ucraniano remarcó que las agresiones con misiles y drones continúan y que la presión militar rusa busca modificar la posición negociadora de Kiev.

En paralelo, la OTAN se reúne esta semana en Bruselas en un cónclave ministerial programado antes de la reapertura de las negociaciones. Rubio no asistirá a la cita y enviará en su lugar al vicesecretario Christopher Landau, un movimiento que refleja la prioridad que Washington ha otorgado al proceso diplomático en curso.

La aceleración de los contactos entre Washington, Kiev, Moscú y los principales gobiernos europeos confirma que se ha abierto una etapa nueva en la búsqueda de un acuerdo. Sin embargo, las diferencias sobre soberanía territorial y garantías de seguridad siguen siendo profundas, y el desenlace dependerá de si las modificaciones al plan estadounidense logran satisfacer simultáneamente a Ucrania y a sus aliados sin ceder más de lo políticamente aceptable frente al Kremlin.