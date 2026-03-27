Mundo

Estados Unidos e Israel atacaron un reactor de agua pesada y una planta de procesamiento de uranio en Irán

Hassan Ghamari, funcionario de la provincia central de Markazi, dijo que el complejo de Khondab fue alcanzado en dos fases. No hubo víctimas ni fugas. El ministerio de Defensa israelí advirtió que incrementará la ofensiva

Guardar
Estados Unidos bombardeó otro objetivo en Irán

Ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel impactaron un reactor de agua pesada en el centro de Irán y una planta de procesamiento de uranio, según informaron medios iraníes.

El complejo de agua pesada de Khondab fue atacado en dos fases por el enemigo estadounidense y sionista”, declaró la agencia de noticias Fars, citando a Hassan Ghamari, funcionario de la provincia central de Markazi.

Fars y otros medios informaron que no hubo víctimas ni fugas de radiación en las instalaciones.

Por su parte, la Organización de Energía Atómica de Irán indicó que también fue alcanzada una planta de procesamiento de uranio. “La planta de Ardakan, ubicada en la provincia de Yazd, fue atacada hace unos minutos en una agresión del enemigo estadounidense-sionista”, señaló la entidad en su canal de Telegram, y añadió que el ataque “no provocó la liberación de ningún material radiactivo”.

En otro orden, la Guardia Revolucionaria iraní informó este viernes que interceptó tres buques que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, y añadió que la ruta está cerrada a los buques que viajan desde y hacia puertos “pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses”.

“Esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense que afirmaba que el estrecho de Ormuz estaba abierto, tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades fueron interceptados tras una advertencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, declaró la Guardia en su sitio web Sepah News.

Se eleva una columna de humo tras una explosión en Teherán (Majid Asgaripour/WANA/Archivo)
Se eleva una columna de humo tras una explosión en Teherán (Majid Asgaripour/WANA/Archivo)

“Se prohíbe el movimiento de cualquier buque desde y hacia puertos de origen pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses, a cualquier destino y a través de cualquier corredor”, agregó.

La firma de inteligencia de mercado energético Kpler informó que había identificado dos buques portacontenedores pertenecientes a la empresa china COSCO que intentaron cruzar el estrecho frente a la costa de Irán, pero que tuvieron que dar la vuelta.

Según el comunicado, los dos buques habían permanecido varados en el Golfo desde el inicio de la guerra, desencadenada por los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

“Este es el primer intento de cruce de este tipo por parte de una gran naviera desde el comienzo del conflicto”, declaró la analista de datos Rebecca Gerdes, de Kpler.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la prórroga hasta el 6 de abril de su ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo amenaza de destruir la infraestructura energética iraní.

La decisión, comunicada en la red Truth Social, responde a una solicitud formal del régimen iraní y extiende en diez días el plazo inicial, que vencía este viernes. Trump afirmó que “las conversaciones continúan y, pese a las declaraciones erróneas de los Medios de Noticias Falsas y de otros, van muy bien”.

El sábado pasado, Trump había dado a Irán 48 horas para reabrir el estratégico paso marítimo, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, advirtiendo de una posible destrucción de centrales eléctricas si no se cumplían sus demandas.

Posteriormente, el presidente estadounidense amplió el margen de negociación en varias ocasiones, argumentando avances en las conversaciones iniciadas a inicios de la semana. El nuevo plazo fue fijado para el lunes 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del martes 7).

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteEstados UnidosIsraelIránÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

A un mes del inicio de la guerra, Irán está utilizando tácticas insurgentes y quiere mantener como rehén a la economía global

A pesar de ser bombardeado diariamente por ataques aéreos de dos de los ejércitos más sofisticados del mundo, Irán aún puede acosar a sus vecinos árabes del Golfo

A un mes del inicio de la guerra, Irán está utilizando tácticas insurgentes y quiere mantener como rehén a la economía global

Por qué la experiencia ucraniana plantea nuevos desafíos y oportunidades para Japón

La adopción de soluciones escalonadas y rentables por parte de las fuerzas ucranianas genera un referente para Tokio, en un contexto en el que la infraestructura militar nacional debe modernizarse

Por qué la experiencia ucraniana plantea nuevos desafíos y oportunidades para Japón

Cargamento de aceite de oliva romano, intacto tras dos mil años, sale a la luz en un lago suizo

Un equipo de arqueólogos subacuáticos extrajo del fondo del lago de Neuchâtel un conjunto de objetos que documentan cómo el comercio romano llevaba productos mediterráneos al centro de Europa

Cargamento de aceite de oliva romano, intacto tras dos mil años, sale a la luz en un lago suizo

El gobierno alemán prohibió a las gasolineras aumentar el precio del combustible más de una vez por día

La reciente disposición busca restringir la carrera inflacionaria tras el aumento sostenido de los costos impulsado por las tensiones en Oriente Medio

El gobierno alemán prohibió a las gasolineras aumentar el precio del combustible más de una vez por día

El Mercosur y Canadá avanzan en la negociación de un acuerdo de libre comercio

Funcionarios de Canadá, Argentina y Brasil anticiparon que esperan que el acuerdo se cierre en 2026

El Mercosur y Canadá avanzan en la negociación de un acuerdo de libre comercio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobierno de Claudia Sheinbaum alista sistema de alertamiento por derrame de hidrocarburos: se mantendrá grupo interdisciplinario en Veracruz

Gobierno de Claudia Sheinbaum alista sistema de alertamiento por derrame de hidrocarburos: se mantendrá grupo interdisciplinario en Veracruz

Sheinbaum afirma que su gobierno ha localizado a más de 31 mil desaparecidos: “Los datos son verdaderos”, dice a opositores

Johanna Fadul y Juanse Quintero compartieron impactante video de su accidente de tránsito: conductora de una moto salió expulsada

Petro le pidió a Westcol que estudiara y así reaccionó el infuencer: “Estoy melo”

Iván Cepeda celebró que juzgado de Medellín avaló discurso en el que llamó a Antioquia “cuna de la parapolítica”: “La intención no es estigmatizar”

INFOBAE AMÉRICA
La Comisión Europea investiga a Snpachat por problemas de exposición de menores, acoso sexual y productos ilegales

La Comisión Europea investiga a Snpachat por problemas de exposición de menores, acoso sexual y productos ilegales

Piratas informáticos proiraníes divulgan cientos de documentos e imágenes privadas del director del FBI

Sony sube el precio de las consolas PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PlayStation Portal hasta 100 euros

El Banco Central de Brasil liquida extrajudicialmente una 'fintech' por irregularidades

Relatores de la ONU se muestran alarmados por ataques contra líderes indígenas en Ecuador

ENTRETENIMIENTO

La autenticidad detrás de Daredevil: los secretos que Charlie Cox reveló sobre Matt Murdock y su regreso

La autenticidad detrás de Daredevil: los secretos que Charlie Cox reveló sobre Matt Murdock y su regreso

La franquicia John Wick se reinventa: Donnie Yen dirigirá y protagonizará “Caine”, el esperado nuevo capítulo

BTS en Sudamérica: fecha de venta, precios y más sobre los conciertos en la región

La reacción de J.K. Rowling al primer vistazo de ‘Harry Potter’ que está dividiendo a los fans

“Esta es mi familia”: la madre de Bruce Willis lleva 22 años como voluntaria en una comisaría de Los Ángeles