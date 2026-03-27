Estados Unidos e Israel atacaron un reactor de agua pesada y una planta de procesamiento de uranio en Irán

Estados Unidos bombardeó otro objetivo en Irán

Ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel impactaron un reactor de agua pesada en el centro de Irán y una planta de procesamiento de uranio, según informaron medios iraníes.

“El complejo de agua pesada de Khondab fue atacado en dos fases por el enemigo estadounidense y sionista”, declaró la agencia de noticias Fars, citando a Hassan Ghamari, funcionario de la provincia central de Markazi.

Fars y otros medios informaron que no hubo víctimas ni fugas de radiación en las instalaciones.

Por su parte, la Organización de Energía Atómica de Irán indicó que también fue alcanzada una planta de procesamiento de uranio. “La planta de Ardakan, ubicada en la provincia de Yazd, fue atacada hace unos minutos en una agresión del enemigo estadounidense-sionista”, señaló la entidad en su canal de Telegram, y añadió que el ataque “no provocó la liberación de ningún material radiactivo”.

En otro orden, la Guardia Revolucionaria iraní informó este viernes que interceptó tres buques que intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, y añadió que la ruta está cerrada a los buques que viajan desde y hacia puertos “pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses”.

“Esta mañana, tras las mentiras del corrupto presidente estadounidense que afirmaba que el estrecho de Ormuz estaba abierto, tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades fueron interceptados tras una advertencia de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, declaró la Guardia en su sitio web Sepah News.

Se eleva una columna de humo tras una explosión en Teherán (Majid Asgaripour/WANA/Archivo)

“Se prohíbe el movimiento de cualquier buque desde y hacia puertos de origen pertenecientes a aliados y simpatizantes de los enemigos sionistas-estadounidenses, a cualquier destino y a través de cualquier corredor”, agregó.

La firma de inteligencia de mercado energético Kpler informó que había identificado dos buques portacontenedores pertenecientes a la empresa china COSCO que intentaron cruzar el estrecho frente a la costa de Irán, pero que tuvieron que dar la vuelta.

Según el comunicado, los dos buques habían permanecido varados en el Golfo desde el inicio de la guerra, desencadenada por los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

“Este es el primer intento de cruce de este tipo por parte de una gran naviera desde el comienzo del conflicto”, declaró la analista de datos Rebecca Gerdes, de Kpler.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la prórroga hasta el 6 de abril de su ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo amenaza de destruir la infraestructura energética iraní.

La decisión, comunicada en la red Truth Social, responde a una solicitud formal del régimen iraní y extiende en diez días el plazo inicial, que vencía este viernes. Trump afirmó que “las conversaciones continúan y, pese a las declaraciones erróneas de los Medios de Noticias Falsas y de otros, van muy bien”.

El sábado pasado, Trump había dado a Irán 48 horas para reabrir el estratégico paso marítimo, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, advirtiendo de una posible destrucción de centrales eléctricas si no se cumplían sus demandas.

Posteriormente, el presidente estadounidense amplió el margen de negociación en varias ocasiones, argumentando avances en las conversaciones iniciadas a inicios de la semana. El nuevo plazo fue fijado para el lunes 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del martes 7).