Por qué Sony subió el precio de la PS5 y PS5 Pro: serán 100 dólares más caras

Sony anunció un aumento global de precios para la PlayStation 5 y la PS5 Pro que comenzará a regir el 2 de abril de 2026. (Europa Press)

Sony confirmó el aumento del precio de la PlayStation 5 y PS5 Pro desde el próximo 2 de abril de 2026. A través del blog oficial de PlayStation se dieron los detalles de cuáles son los nuevos precios y los motivos.

Se trata del segundo ajuste al alza en menos de un año para la consola, una señal del impacto que los factores económicos globales están teniendo sobre la industria del videojuego.

Cuál es el motivo por el que Sony subió el precio de la PS5

El motivo principal argumentado por Sony para justificar este aumento es la presión constante en el entorno económico internacional. En palabras de la compañía, “con las presiones continuas en el panorama económico global, hemos tomado la decisión de incrementar los precios globalmente”.

La empresa reconoce que la decisión afecta a la comunidad de usuarios, pero también explica que, tras una evaluación minuciosa, considera que es un paso necesario para poder seguir ofreciendo experiencias de juego innovadoras y de alta calidad a nivel mundial.

Sony justifica el aumento de precio de la PS5 por la presión constante de la economía global y la necesidad de garantizar innovación y calidad en los videojuegos. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

La subida de precios no solo se limita a la PS5 en su edición estándar, sino que también involucra a la versión digital y al modelo PS5 Pro, recientemente lanzado al mercado. De igual modo, el dispositivo PlayStation Portal, enfocado en el juego remoto por streaming, también verá incrementado su valor de venta.

El panorama económico internacional ha sido especialmente adverso para la industria tecnológica en los últimos años. El sector ha debido enfrentar costos más altos por materias primas, problemas de logística y una política arancelaria global más restrictiva, especialmente en Estados Unidos. De hecho, Sony no es la única empresa que ha ajustado los precios de sus productos.

En 2025, tanto Microsoft como Nintendo aplicaron incrementos a sus consolas, servicios y accesorios a raíz de las condiciones económicas adversas. Microsoft aumentó los precios de sus consolas Xbox Series X/S en dos ocasiones durante el año anterior, además de modificar el costo de servicios como Xbox Game Pass y algunos títulos propios.

Nintendo, por su parte, retrasó la preventa de la Switch 2 y subió el precio de los accesorios debido a los aranceles estadounidenses. Incluso llevó su reclamo a la justicia contra la administración Trump luego de que la Corte Suprema declarara ilegales los aranceles.

El alza de precios no solo afecta a la PlayStation 5 estándar, sino también a la Digital Edition, la PS5 Pro y el PlayStation Portal de juego remoto. (Europa Press)

El entorno de presión inflacionaria y las políticas comerciales restrictivas han obligado a los fabricantes de hardware a trasladar estos costos a los consumidores. Para muchos usuarios, la experiencia de adquirir una consola de última generación se ha vuelto considerablemente más onerosa en un periodo corto de tiempo.

Cuáles son los nuevos precios de PlayStation 5 y PS5 Pro

El ajuste de precios anunciado por Sony tendrá vigencia global, aunque la empresa recomienda a los usuarios de territorios fuera de Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Japón que consulten con sus distribuidores locales para confirmar los valores actualizados. En los principales mercados, los precios recomendados a partir del 2 de abril serán los siguientes:

En Estados Unidos, la PS5 pasará a costar $649,99 (antes $549,99), mientras que la PS5 Digital Edition se venderá a $599,99 (antes $499,99). El modelo PS5 Pro alcanzará los $899,99, cuando previamente costaba $749,99. El PlayStation Portal subirá hasta $249,99, con un aumento desde los $199,99.

En el Reino Unido, los valores se fijarán en £569,99 para la PS5 estándar, £519,99 para la PS5 Digital Edition y £789,99 para la PS5 Pro. El PlayStation Portal se situará en £219,99.

En Estados Unidos, la PS5 estándar costará $649,99 y la PS5 Pro llegará a $899,99, mientras que en Europa los precios alcanzarán los 899,99 euros para la PS5 Pro. (Europa Press)

Para Europa, la PS5 estándar costará 649,99 euros, la PS5 Digital Edition 599,99 euros y la PS5 Pro 899,99 euros. El PlayStation Portal tendrá un nuevo precio de 249,99 euros.

En Japón, la PS5 pasará a ¥97.980, la versión digital a ¥89.980 y la PS5 Pro a ¥137.980. El PlayStation Portal costará ¥39.980.

Estos aumentos representan, dependiendo del modelo y la región, una subida de entre $100 y $150 para las consolas y de $50 en el caso del dispositivo de juego remoto en Estados Unidos.

De este modo, la versión estándar de PS5 en ese país tendrá un precio $150 superior al de hace menos de un año, mientras que la diferencia con el valor de lanzamiento en 2020 ya alcanza los $250.