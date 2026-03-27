Por qué la experiencia ucraniana plantea nuevos desafíos y oportunidades para Japón

ARCHIVO: Un militar ucraniano hace guardia en su posición en una trinchera en una línea del frente en la frontera con Rusia, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Sumy, Ucrania, el 20 de enero de 2024 (Reuters)

La normalización de la guerra con drones y misiles exige que Japón abandone su tradicional modelo defensivo y adopte un enfoque más adaptativo y rentable. En The Japan Times, la analista Mariia Hirniak señaló: “El país que antes debía rogar al mundo por defensa aérea ahora es el consultor más buscado sobre defensa asequible”. El argumento advierte que persistir en el esquema de defensa actual dejaría a Tokio en una posición de vulnerabilidad estratégica, especialmente frente a la evidencia proporcionada por la experiencia ucraniana e iraní en conflictos recientes.

Hirniak, graduada de la International University of Japan y analista en ADASTRA y Resurgam Hub, describió cómo la proliferación de armas no tripuladas de bajo costo ya superó la capacidad de respuesta de sistemas de defensa costosos. Según la autora, en los primeros tres días del conflicto Irán-Estados Unidos-Israel, la oleada de drones Shahed forzó el despliegue de más de 800 misiles interceptores Patriot en la región del Golfo, mientras que la producción anual prevista por Lockheed Martin para 2025 solo alcanzaba las 600 unidades. Este desbalance, argumentó la analista, resulta “insostenible”.

Hirniak sostuvo que Ucrania detectó el problema antes que el resto del mundo. Desde 2022, Kyiv construyó un sistema de defensa antidrón escalonado que combina radares, guerra electrónica y drones interceptores de bajo costo: “Algunos cuestan solo 1.000 a 2.500 dólares para neutralizar amenazas a gran escala”, afirmó la autora en The Japan Times. En 2025, Ucrania fabricó 100.000 de estos drones. Solo en enero de 2026, las Fuerzas Armadas ucranianas destruyeron 1.704 drones Shahed en un mes, el 70% mediante interceptores baratos y no misiles.

Un miembro del 422º Regimiento de Sistemas No Tripulados camina junto a un dron de ataque pesado en un campo de entrenamiento, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Zaporiyia, Ucrania, el 23 de marzo de 2026 (Reuters)

El argumento central de Hirniak plantea que Japón debe aprender de la experiencia ucraniana y aprovechar la oportunidad histórica para construir una cooperación tecnológica y militar profunda con Kyiv. La autora sostiene que los métodos tradicionales de defensa aérea, que requieren interceptar amenazas “con misiles de 3 a 12 millones de dólares contra drones de 35.000”, agotan la capacidad financiera y operativa en el corto plazo. Frente a esta asimetría, la estrategia ucraniana es la primera demostración globalmente sustentada de una defensa aérea masiva y eficiente en costos.

El sistema defensivo tradicional japonés es insuficiente

Para la analista de Resurgam Hub, Japón ha enfocado su preparación en una defensa convencional ante fuerzas de alto costo y alta tecnología. Hirniak advirtió que “actualizar los documentos estratégicos, la National Security Strategy, la National Defense Strategy y el Defense Buildup Program, es urgente para no quedar rezagado”. Señaló que existen obstáculos legales para una verdadera cooperación con Ucrania, pero los beneficios superan los desafíos normativos.

La autora detalló los esfuerzos de Tokio por modernizarse: el presupuesto de defensa japonés para 2026 destina 100 mil millones de yenes para sistemas no tripulados en el marco del “SHIELD Program”, con fecha de implementación en marzo de 2028. No obstante, criticó que un programa no equivale a una doctrina, ni un presupuesto a una alianza estratégica. “SHIELD dependerá inicialmente de plataformas importadas de Turquía, Estados Unidos y Australia”, subrayó la analista en The Japan Times, lo que evidencia la importancia de incorporar la experiencia operacional de Ucrania.

Ucrania y el modelo a seguir

Hirniak argumentó que Kyiv es el socio idóneo para el desafío tecnológico y doctrinal de Japón. En febrero de 2026, Volodimir Zelenskyy manifestó ante Kyodo News la disposición de Ucrania a transferir tecnologías de drones marítimos y aéreos a Japón, calificándolo como “un paso histórico”. Las fuerzas armadas ucranianas, ahora consultores de exportación en defensa asequible, ya negociaron con países del Golfo y el Pentágono.

Yuriy, un miembro de una unidad de defensa aérea del 420.º Batallón Khort de Sistemas No Tripulados Independientes, prepara un dron interceptor FPV P1-Sun para su lanzamiento durante su turno de combate, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Járkiv, Ucrania, el 18 de marzo de 2026 (Reuters)

En 2025, el 97% de las firmas de defensa ucranianas declararon que están listas para exportar, buscando alianzas con las capacidades japonesas en inteligencia artificial y sensores avanzados. Según la autora, el país “que una vez suplicó por defensa aérea, es ahora el más buscado como consultor en defensa asequible”.

Obstáculos legales

Hirniak explicó que la limitación más urgente reside en los Principios de Transferencia de Equipos de Defensa y Tecnología de Japón, que prohíben exportar defensa a países en guerra activa. Detalló que la coalición gobernante presentó una propuesta de enmienda: “Este caso demuestra por qué las críticas son infundadas frente a la urgencia real”.

Sin embargo, la autora subrayó que flexibilizar estas reglas es solo el primer paso. Para cerrar la brecha faltan avances políticos y de seguridad bilaterales. En junio de 2024, en la Cumbre del G7 en Puglia, se firmó un acuerdo de seguridad por 10 años, pero requerirá actualización tras la modificación legal. En febrero de 2026, Japón mostró interés específico en los sistemas marítimos no tripulados ucranianos.

La analista destacó avances en acuerdos de seguridad e intercambio de información clasificada. Desde junio de 2025, el Acuerdo Japón-Ucrania sobre Seguridad de la Información permite compartir datos sensibles, y existe un precedente de cooperación en entrenamiento: en 2025, dos soldados japoneses participaron en ejercicios de desminado junto a ucranianos en Lituania, como primer paso hacia la integración en el comando NSATU de la OTAN.

Sin embargo, el verdadero salto estratégico requiere cuatro medidas clave, según Hirniak. Primero, incorporar la cooperación con Ucrania en los tres documentos estratégicos que Tokio revisa. Segundo, formalizar la participación en NSATU, lo que ampliaría la experiencia institucional japonesa sin violar restricciones constitucionales. Tercero, activar plenamente el pacto de inteligencia de 2025 para aprovechar el “conocimiento más probado en combate del mundo” sobre drones y contramedidas electrónicas. Cuarto, concretar el acuerdo intergubernamental y un mecanismo bilateral de investigación tecnológica.

La analista concluyó que “la ventana está abierta y las lecciones están frescas”, y que la historia favorece a quienes adaptan su doctrina al ritmo de la guerra contemporánea.