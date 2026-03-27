Estados Unidos

La Universidad Internacional de Florida inaugura un nuevo puente peatonal tras la tragedia de 2018

Ocho años después del colapso que dejó seis muertos y diez heridos, la FIU presenta una estructura reforzada que busca garantizar la seguridad y honrar la memoria de las víctimas en Sweetwater

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Edificio blanco moderno del Centro de Ingeniería de FIU con el logo azul. Palmeras y estudiantes en la entrada bajo un cielo azul con nubes blancas
La Universidad Internacional de Florida inaugura un puente peatonal en Sweetwater ocho años después del colapso que dejó seis víctimas fatales en 2018. (Florida International University)

La Universidad Internacional de Florida (FIU) se prepara para inaugurar un puente peatonal valorado en USD 38 millones en la ciudad de Sweetwater, ocho años después del derrumbe que en 2018 costó la vida a seis personas y dejó heridas a otras 10.

Este proyecto, financiado a través de una subvención estatal para transporte, busca reconciliar la memoria de una comunidad marcada por la tragedia y la necesidad de garantizar una travesía segura sobre la transitada calle Southwest Eighth, según informó el diario estadounidense Miami Herald.

Vista aérea de un puente peatonal en construcción colapsado sobre una carretera. Se observan equipos de emergencia, grúas y escombros de hormigón
La tragedia de 2018 en FIU sigue marcando la memoria colectiva de estudiantes, empleados y residentes locales, quienes aún sienten temor al cruzar la avenida. (EFE)

En marzo de 2018, el colapso del puente anterior alteró de forma permanente la vida cotidiana en el campus y sus alrededores. El derrumbe impactó al entorno universitario y también sacudió emocionalmente a residentes como Christine Dome, asesora del programa Fostering Panther Pride de FIU, quien recordó: “No puedes creer que te hayas ido hace solo unos instantes y que ahora esté ocurriendo toda esta tragedia”, según recogió el diario estadounidense.

Durante la ceremonia junto al nuevo puente, la presidenta Jeanette Nuñez convocó a un minuto de silencio en honor a las víctimas fallecidas, subrayando la importancia que este recuerdo mantiene para la universidad.

El costo y las nuevas medidas de seguridad duplican la inversión original del puente de FIU

La nueva estructura, cuya apertura está prevista para los próximos meses, representa una inversión superior al doble del puente anterior, incluso tras ajustar el monto por inflación. De acuerdo con el diario estadounidense Miami Herald, el costo inicial del puente colapsado fue de USD 14,2 millones.

La construcción actual asciende a USD 38 millones, diferencia explicada por el refuerzo de medidas de seguridad exigidas por el Departamento de Transporte estatal.

Un coche rojo destrozado bajo grandes losas de hormigón y escombros grises de un puente colapsado, con varios bomberos en la escena
Un vehículo rojo aplastado bajo los escombros del puente, mientras bomberos evalúan la escena de la tragedia. (EFE)

Entre las características principales del nuevo diseño figuran tirantes de cable, vigas de acero y pilones dobles, empleando métodos de construcción tradicionales aprobados por las autoridades estatales. Este enfoque contrasta con la tecnología acelerada usada en la obra original, señalada tras la investigación federal como uno de los factores que contribuyeron al desastre.

El recuerdo del colapso y el trauma persisten entre estudiantes y vecinos

Pese a los avances materiales, la memoria de marzo de 2018 permanece vigente en la comunidad universitaria y local. “Será más seguro para los estudiantes en general porque no tendrán que cruzar una carretera tan grande”, afirmó Kassandra Toussaint, exalumna de FIU, en entrevista con el diario estadounidense Miami Herald.

Relató cómo el temor persiste al atravesar la Southwest Eighth incluso con semáforos peatonales, debido a la indiferencia frecuente de los conductores.

Vista aérea de un puente peatonal blanco colapsado sobre una autopista de varios carriles. Se ven escombros, numerosos vehículos de emergencia, maquinaria pesada y personal en la escena. Un río fluye junto a la carretera
Equipos de emergencia y vehículos de rescate asisten en el sitio del colapso de un puente peatonal sobre una autopista. (Reuters)

El colapso de 2018 ocurrió poco después de que se detectaran grietas en el lateral norte del puente, las cuales no fueron consideradas motivo de preocupación inmediata. La posterior investigación encabezada por autoridades federales determinó que errores de diseño, especialmente en los cálculos estructurales, provocaron el fallo.

El derrumbe atrapó a varios vehículos que circulaban por debajo, cobrándose seis víctimas mortales, entre ellas la estudiante Alexa Duran, cuya memoria permanece a través de una estatua y pilares conmemorativos en el campus.

La tragedia y el relevo generacional transforman la identidad del campus

Durante la más reciente conmemoración del aniversario del derrumbe, decenas de personas se reunieron cerca de la biblioteca Green para rendir homenaje a los fallecidos. A las 1:47 p.m., la hora exacta del colapso, la presidenta Jeanette Nuñez pidió un minuto de silencio, seguido por seis repiques de campana, uno por cada vida perdida.

Bianca Rodríguez, estudiante de posgrado en administración educativa, expresó sus sentimientos encontrados ante la construcción del nuevo paso: “Resulta surrealista verlos construir este nuevo puente… esas placas están ahí, mirándote fijamente como un recordatorio”.

Vista aérea de una pasarela peatonal colapsada sobre una carretera, con escombros de concreto, vehículos dañados y personal de emergencia en el lugar
Con placas y pilares conmemorativos, el nuevo puente de FIU honra a las seis personas fallecidas, incluida la estudiante Alexa Duran, y mantiene viva la memoria comunitaria. (Captura de video)

Para muchos, el recuerdo del evento se conserva a través de narraciones compartidas por antiguos alumnos y familiares, ya que quienes fueron testigos directos ya han egresado. “Ahora el puente existe más en las historias transmitidas que en experiencias vividas”, constató la crónica del Miami Herald.

El significado del nuevo puente para la comunidad de FIU

Varios estudiantes actuales admiten que el miedo a cruzar la transitada arteria permanece. Frida Flores, estudiante de tercer año de periodismo digital, confesó: “Todavía me pongo nerviosa cuando me detengo en el semáforo, y si estoy justo debajo, pienso: ‘Por favor, que no me caiga’”. Ethan Marqueiz, estudiante de ingeniería civil, recordó cómo su tío estuvo a punto de ser una de las víctimas: la luz roja detuvo su vehículo segundos antes del colapso.

El nuevo puente peatonal, que integra placas y pilares conmemorativos, cristaliza la memoria colectiva de la tragedia y el deseo de seguridad entre estudiantes, empleados y residentes de la zona universitaria. Christine Dome lo resume: “La tragedia siempre estará presente aquí en el campus… Fue un momento muy triste para nuestra comunidad y un suceso muy desafortunado”.

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