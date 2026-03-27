Las mejores alternativas para crear videos con inteligencia artificial tras el cierre de Sora

Los sistemas de inteligencia artificial que también generan videos tras el cierre definitivo de Sora.

El cierre de Sora, la herramienta de generación de video con inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, ha dejado un vacío en el mercado que rápidamente empieza a ser ocupado por nuevas plataformas.

Diversas compañías tecnológicas han acelerado el desarrollo de sus propios modelos para ofrecer soluciones capaces de generar clips de alta calidad, en un sector que crece con rapidez y que se vuelve cada vez más competitivo.

Aunque Sora se había posicionado como uno de los referentes por su realismo y capacidad narrativa, hoy existen alternativas que buscan igualar —o incluso superar— ese nivel. A continuación, un repaso por cinco de las opciones más destacadas para crear videos con inteligencia artificial.

OpenAI cerró Sora al no encontrar un modelo de negocio rentable. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Google Veo, la apuesta más ambiciosa

Entre las principales alternativas aparece Veo, el modelo de generación de video de Google DeepMind. Este sistema ha sido uno de los competidores directos de Sora en términos de calidad cinematográfica, con avances en iluminación, física de movimiento y coherencia visual.

El acceso a Veo está integrado en herramientas como Gemini, lo que facilita su uso dentro del ecosistema de Google. Sin embargo, su disponibilidad está ligada a planes de pago, con opciones que parten desde suscripciones básicas hasta versiones más completas con mayor capacidad de generación.

Veo es el sistema de generación de videos que se encuentra integrado en Gemini. (blog.google)

Runway, experiencia y control creativo

Otra de las plataformas consolidadas es Runway, que desde hace tiempo trabaja en la generación de video con IA. Su principal fortaleza radica en la coherencia entre escenas y en los controles cinematográficos que ofrece al usuario.

Runway permite manejar movimientos de cámara, edición avanzada y continuidad visual en personajes y entornos. Cuenta con un plan gratuito limitado, mientras que sus versiones de pago funcionan mediante créditos mensuales que se utilizan para generar contenido.

Runway es un sistema de creación de videos con IA al estilo cinematográfico.

Freepik, integración de múltiples modelos

La plataforma Freepik también se posiciona como una alternativa relevante al integrar distintos modelos de inteligencia artificial en un solo entorno. Esto permite al usuario elegir entre varias tecnologías para crear imágenes, video y audio.

Uno de sus diferenciales es la posibilidad de entrenar estilos propios, lo que resulta atractivo para creadores de contenido y marcas. Sus planes incluyen diferentes niveles de créditos mensuales, con opciones más avanzadas que amplían las capacidades de generación.

Freepik incluye varios modelos de generación de video.

Pika, enfoque en redes sociales

En el segmento de creación rápida de contenido destaca Pika, una herramienta orientada principalmente a redes sociales. Su interfaz simplificada y su enfoque en efectos visuales, transiciones y animaciones la convierten en una opción accesible para usuarios sin experiencia técnica.

Pika ofrece un plan gratuito con limitaciones, mientras que sus versiones de pago aumentan la cantidad de créditos disponibles y la velocidad de generación, facilitando la producción de clips breves para plataformas digitales.

Pika se encuentra centrado en la creación de videos para redes sociales.

Grok, menos restricciones en la generación

Finalmente, Grok se abre paso como una alternativa con menos restricciones en la creación de contenido. Su sistema permite generar videos a partir de texto, imágenes o clips previos, aunque actualmente esta función está disponible solo en su versión de pago.

Si bien su plan gratuito permite crear imágenes, el acceso completo a la generación de video requiere una suscripción mensual, lo que limita su adopción frente a otras opciones con versiones abiertas.

Grok te permite crear sin limitaciones creativas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Un mercado en plena evolución

El cierre de Sora no marca el fin de la generación de video con inteligencia artificial, sino el inicio de una nueva etapa de competencia. Las alternativas disponibles muestran que la industria avanza hacia herramientas cada vez más sofisticadas, con mejoras en realismo, velocidad y facilidad de uso.

A medida que estas plataformas evolucionan, el desafío será equilibrar calidad, accesibilidad y costos, en un contexto donde la demanda de contenido audiovisual generado por IA continúa creciendo. La carrera por liderar este sector sigue abierta y todo indica que los próximos avances llegarán en plazos cada vez más cortos.